Hoy os dejamos las búsquedas en Google en 2023. ChatGPT, Shakira y la Guerra en Gaza lo más buscado. Son terminos que cualquier SEO que se precie habría matado por posicionarse.

Google ha revelado hoy los temas más candentes del último año en internacional, capturando la atención de los usuarios españoles. Desde la inteligencia artificial hasta la música y los eventos globales, aquí tienes un vistazo a lo que ha mantenido a los internautas ocupados durante el 2023.

ChatGPT Lidera las Búsquedas de Noticias:

Según datos compartidos por Google, el asistente impulsado por inteligencia artificial, ChatGPT, se lleva la corona como el término más buscado en el navegador en la categoría de noticias. La fascinación por la inteligencia artificial ha alcanzado nuevas alturas, dejando a ChatGPT como el centro de atención.

Política y Elecciones 2023:

El interés político no se quedó atrás, con consultas frecuentes sobre las Elecciones 2023, ‘Amnistía’ y ‘Lawfair’. Entre las preguntas populares se incluyen «Cómo van las elecciones», «Cómo saber si me ha tocado mesa electoral» y «Cómo votar por correo».

Fútbol y Deportes:

La Copa Mundial Femenina de fútbol, junto con figuras como Rubiales y la jugadora Jenni Hermoso, ha mantenido a los fanáticos deportivos pegados a sus pantallas. Entre los hombres, la estrella del fútbol francés, Mbappé, y el legendario Sergio Ramos encabezaron las búsquedas.

Noticias Internacionales:

A pesar de no ser los términos más buscados, los usuarios también buscaron información sobre Israel y la razón detrás de la guerra en Gaza. Además, las búsquedas sobre la periodista María Teresa Campos y el actor Matthew Perry, que fallecieron este año, fueron destacadas.

Entretenimiento Televisivo y Cinematográfico:

En el ámbito televisivo, La isla de las tentaciones, El cuerpo en llamas y The Last of Us acapararon la atención del público. En el cine, las películas Oppenheimer y Barbie, junto con la esperada Avatar 2, fueron las más buscadas.

Éxitos Musicales y Pérdidas en la Industria:

Shakira encabezó las búsquedas musicales con sus nuevos temas, algunos relacionados con su ruptura con Gerard Piqué. También se consultó sobre la fallecida María Jiménez y la icónica Tina Turner.

Culinaria y Recetas:

Las búsquedas culinarias no se quedaron atrás, con los españoles interesados en recetas como ‘Limón serrano’, ‘Orejas de Carnaval’, Caipiriña, ‘Porra antequerana’ y la masa de pizza italiana, entre otras.

Misterios y Cambios en Redes Sociales:

Las preguntas sobre el cambio de nombre de Twitter a X y otras incógnitas como ‘por qué se cancela el programa Sálvame’ o ‘por qué no llueve’ también figuraron entre las búsquedas más populares.

Descubriendo el Mundo:

Los usuarios exploraron términos como ‘Botulismo’, ‘Sinestesia’, ‘La Kings League’ y ‘Gestación subrogada’ en las búsquedas de ‘Qué es…’.

Este resumen proporciona una visión completa de las tendencias más destacadas del 2023, donde la tecnología, la política, el entretenimiento y la curiosidad se fusionan en las búsquedas de los usuarios españoles.

Top búsquedas de Noticias

ChatGPT Elecciones 2023 Copa Mundial Femenina de fútbol Rubiales Israel María Teresa Campos Shakira Mbappe Matthew Perry Marta Chávarri

Top búsquedas de Deportistas

Mbappé Jenni Hermoso Olga Carmona Sergio Ramos Salma Paralluelo Alexia Putellas Bellingham Nano Mesa Joselu Lamine Yamal

Top búsquedas de TV y series

La isla de las tentaciones El cuerpo en llamas The Last Of Us Supervivientes Machos Alfa Grand Prix La Promesa One Piece Mask Singer Gran Hermano VIP

Top búsquedas de Cine

Oppenheimer Barbie As bestas Avatar 2 Fast and Furious Titanic Megalodón 2 Culpa mía Guardianes de la Galaxia 3 Los asesinos de la luna

Top búsquedas de Recetas

Limón serrano Orejas de carnaval Caipiriña Porra antequerana Hakusai Mermelada de higos Masa pizza italiana Compota de manzana Membrillo Sopa castellana

Top búsquedas Por qué

Por qué la guerra entre Israel y Gaza Por qué se regalan flores amarillas el 21 deseptiembre Por qué Twitter se llama X Por qué se adelantan las elecciones Por qué cancelan Sálvame Por qué no llueve Por qué no está Lara Álvarez en Supervivientes Por qué no me baja la regla Por qué sudo tanto Por qué se hace el Ramadán

Top búsquedas Cómo

Cómo van las elecciones Cómo saber si me ha tocado mesa electoral Cómo votar por correo Cómo solicitar la ayuda de 200 euros Cómo saber dónde tengo que votar Cómo se vota Cómo comprar Letras del Tesoro Cómo saber si me han concedido la ayudade 200 euros Cómo se llama la novia de Piqué Cómo pedir el voto por correo

Top búsquedas Música

Shakira María Jiménez Tina Turner Carmen Sevilla Sinead O’Connor Blanca Paloma Loreen Amaral Bruce Springsteen Íñigo Quintero

Top búsquedas ¿Qué es?

Amnistía Lawfare Botulismo Hamás Sinestesia Tiña La Kings League Kibutz Sibo Gestación subrogada

Lo más buscado en Google en 2023 por regiones

Este año, además, Google también ha elaborado diferentes listas con los temas más consultados en diferentes regiones de España, incluyendo Barcelona, Málaga, Madrid y Valencia. Para sorpresa de nadie, ChatGPT fue el tema más buscado en todas y cada una de las regiones.

Top búsquedas en Barcelona

ChatGPT Shakira Oppenheimer Israel Matthew Perry Clara Chía Mundial femenino Rubiales Elecciones 2023 Tina Turner

Top búsquedas en Málaga

ChatGPT Copa Mundial Femenina de fútbol 2023 Elecciones 2023 Rubiales María Teresa Campos Mbappe Israel Oppenheimer Clara Chía Shakira

Top búsquedas en Madrid

ChatGPT Israel Shakira Elecciones 2023 Oppenheimer Clara Chía María Teresa Campos Mbappe Copa Mundial Femenina de fútbol 2023 Rubiales

Top búsquedas en Valencia

ChatGPT Elecciones 2023 Israel Oppenheimer Shakira Clara Chía Copa Mundial Femenina de fútbol 2023 Rubiales Matthew Perry María Teresa Campos

Fuente: https://trends.google.com/trends/yis/2023/ES/

Fuente: https://trends.google.com/trends/yis/2023/ES/