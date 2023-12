Compartir Facebook

Hoy SEGA y RGG Studio celebran el día Like a Dragon. Celebraciones con motivo del día de Like a Dragon

El pasado 8 de diciembre, SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio estrenaron el llamado Like a Dragon Day, una nueva iniciativa para conmemorar el estreno de la serie en 2005, con la divulgación de dos vídeos de Like a Dragon: Infinite Wealth y Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Like a Dragon: Infinite Wealth | más detalles de la historia

En este nuevo vídeo de corte narrativo, Kazuma Kiryu se reencuentra con viejos amigos y aliados que le animan a reflexionar sobre el sentido de su vida y hacia dónde debería dirigirse.

Puedes ver el tráiler en el siguiente enlace: https://youtu.be/Fon3h5Tge_4

Like a Dragon Gaiden | Tráiler de la historia en inglés

El doblaje en inglés de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name se puede descargar gratuitamente en todas las plataformas en diciembre.

Puedes ver el tráiler en el siguiente enlace: https://youtu.be/JeAN4Mnj204

Los que se suscriban al boletín de SEGA pueden obtener el atuendo especial Hello Work Employee de Ichiban Kasuga en Like a Dragon: Infinite Wealth, que se podrá canjear en el lanzamiento. Inscríbete hoy aquí.

Acerca de Like a Dragon: Infinite Wealth

Dos héroes extraordinarios se unen gracias a la mano del destino, o quizá por algo más siniestro… Ichiban Kasuga, un perdedor imparable que sabe lo que es tener que recuperarse después de tocar fondo, y Kazuma Kiryu, un hombre roto que debe afrontar sus últimos días. Disfruta de un sistema de combate único con batallas dinámicas y frenéticas de RPG en las que el campo de batalla se convierte en tu arma, y donde todo vale. Disfruta de la vida en Japón y explora todo lo que ofrece Hawái en una aventura RPG tan expansiva que abarca todo el Pacífico.

Like a Dragon: Infinite Wealth sale el 26 de enero de 2024 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows y Steam (PC). Las reservas de las ediciones física y Digital Standard, la Digital Deluxe y la Digital Ultimate incluyen el potenciador heroico, que hace que el nivel de los jugadores aumente más rápido, y un paquete de trabajos especiales con el trabajo de defensa y el de as del tenis.

Para más información sobre el juego visita: https://infinitewealth.sega.com.

