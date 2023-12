Banishers: Ghosts of New Eden presenta sus credenciales en un impactante nuevo tráiler

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Un nuevo e impactante tráiler de Banishers: Ghosts of New Eden mostrado en la gala The Game Awards

Focus Entertainment y DON’T NOD han desvelado un ambicioso nuevo tráiler de Banishers: Ghosts of New Eden durante la celebración de la gala The Game Awards.

Puedes ver el tráiler mostrado durante la ceremonia del citado evento, fija el tono del esperado videojuego Banishers: Ghosts of New Eden

Sumérgete en una narrativa absorbente y personal dentro de este RPG de acción, en el que asumes el papel de dos hábiles cazadores de fantasmas y socios que se enfrenta a desafiantes decisiones con profundas consecuencias tanto para los vivos como para los muertos.

El juego se lanzará el 13 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC. Ya disponible para su reserva anticipada en todas las plataformas.

Vida para los vivos, muerte para los muertos

New Eden, 1695: Antea y Red son amantes y desterradores, cazadores de espíritus entrenados para proteger a la gente de los espectros persistentes. Pero cuando ocurre una tragedia y la propia Antea se convierte en fantasma, ¿harán honro a su juramente de desterradores o sacrificarán a los vivos en un intento desesperado por traer de vuelta a su amado?

Los usuarios tendrán que enfrentarse al peso de las consecuencias , igualar que los actores de doblaje Amaka Okafor (conocido por su papel protagonista en la aclamada serie ‘Bodies’ de Netflix) y Russ Bain cuando jugaron al juego.

Puedes ver el vídeo:

Banishers: Ghosts of New Eden se lanzará el 13 de febrero de 2024, en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC.

. Leer artículo completo en Frikipandi Banishers: Ghosts of New Eden presenta sus credenciales en un impactante nuevo tráiler