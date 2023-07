Compartir Facebook

Social Media Day.Día Mundial de las Redes Sociales es el 30 junio – Nextdoor, la plataforma que te conecta con tus vecinos

Por Katherine Villegas, City Manager de Nextdoor en Madrid

Las redes sociales son un vivo reflejo de la sociedad. Con sus luces y sus sombras. Hemos llegado a un punto en el que parece que estar en redes sociales es de obligado cumplimiento. Sin embargo, también son muchas las investigaciones, como la de stem4 o American Journal of Preventive Medicine, que subrayan el lado B que traen consigo. La hiperconexión y el aislamiento digital son palabras muy recurrentes en los últimos tiempos.

Sin embargo, no debemos pasar por alto que gracias a las redes sociales hoy en día son posibles cosas inimaginables hace apenas unos años. Son fuente de entretenimiento, de educación, de trabajo, de información… En definitiva, hacen posible con un solo click el contacto humano, que tan importante es para la salud de todos y todas. Y es que, el trato humano reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Por tanto, las redes sociales bien utilizadas son un gran aliado.

En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard se descubrió que las personas con vínculos fuertes con sus vecinos y participación en actividades comunitarias tenían mayores posibilidades de declarar altos niveles de felicidad y bienestar. En este sentido, ya que las relaciones con los vecinos pueden hacernos más felices, desde Nextdoor buscamos ser el puente de contacto, ya que tenemos claro que las relaciones que se inician en la plataforma se trasladan a la vida real y no se quedan en la pantalla.

Para ello, la plataforma puede ser de utilidad de muchas formas. Nextdoor es el lugar en el que puedes encontrar información sobre lo que está ocurriendo en tu barrio con un enfoque local. Igualmente, en Nextdoor fomentamos la creación de vínculos entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan apoyo. También es una plataforma en la que se puede generar dinero extra y ahorrar, intercambiando productos y servicios.

Volviendo al mensaje sobre la importancia del contacto social, Nextdoor busca ser punto de encuentro para generar relaciones reales y persigue el objetivo de ayudar a paliar la soledad no deseada. Por ello, muchas organizaciones de enfoque social forman parte de Nextdoor, como son Grandes Amigos y la Fundación ONCE, ya que no podemos crear un mundo mejor si no lo hacemos de forma comunitaria.

