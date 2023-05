Microsoft lanza la vista previa abierta de Bing con resultados visuales, chatbot y complementos de terceros

Compartir Facebook

Microsoft ha anunciado el lanzamiento de la versión de vista previa abierta de su motor de búsqueda Bing, el cual cuenta con nuevas funciones de Inteligencia Artificial (IA) y complementos de terceros. La compañía tecnológica ha presentado esta nueva versión en un comunicado en su blog, donde ha resaltado la importancia de la IA en la búsqueda y ha subrayado la necesidad de hacer que Bing sea «más accesible».

Una de las novedades que introduce el nuevo Bing es la capacidad de mostrar resultados visuales. Según ha explicado Microsoft, los usuarios podrán disfrutar de respuestas más «ricas y visuales», incluyendo imágenes, vídeos, tablas y gráficos. Además, la compañía ha mejorado la capacidad de su chatbot para responder preguntas y crear y redactar texto de forma más natural.

El nuevo Bing también cuenta con un historial de chat que permite a los usuarios continuar la conversación «donde la dejaron» y compartir o exportar la conversación en diferentes formatos. Asimismo, Microsoft ha rediseñado el navegador Edge para que el chat aparezca en una barra lateral que permite navegar por Internet mientras se utiliza el chat.

Otra de las novedades de esta nueva versión es la posibilidad de utilizar complementos de terceros, lo que permitirá a los usuarios personalizar su experiencia de búsqueda. Además, la compañía ha expandido Bing Image Creator, el creador de imágenes basado en el modelo Dall-E, para que sea compatible con más de cien idiomas, aumentando la posibilidad de crear imágenes con descripciones de texto en más idiomas.

La nueva versión de Bing ya está disponible para todos los usuarios tras eliminar la lista de espera. Microsoft ha señalado que esta nueva versión ha sido desarrollada con modelos de lenguaje de OpenAI y que, como resultado, ha identificado un crecimiento en la participación de Bing y Edge con más de cien millones de usuarios activos diarios.

La compañía ha destacado que la IA es fundamental para mejorar la calidad de los resultados de búsqueda y ofrecer respuestas más precisas a las preguntas de los usuarios. En este sentido, el nuevo Bing cuenta con una serie de mejoras que permiten a los usuarios encontrar información relevante de manera más rápida y eficiente.

Por otro lado, Microsoft ha señalado que el uso de complementos de terceros permitirá a los usuarios personalizar su experiencia de búsqueda y utilizar herramientas que se ajusten a sus necesidades específicas. De esta forma, la compañía busca fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas herramientas para mejorar la búsqueda en línea.

En resumen, Microsoft ha lanzado la vista previa abierta de Bing con nuevas funciones de IA, resultados visuales, historial de chat, complementos de terceros y el navegador Edge rediseñado. Estas mejoras permitirán a los usuarios encontrar información relevante de manera más rápida y eficiente, personalizar su experiencia de búsqueda y compartir y exportar sus conversaciones de chat. La compañía ha destacado la importancia de la IA en la búsqueda y ha subrayado su compromiso de hacer que Bing sea más accesible para todos los usuarios.

Con el nuevo Bing, la compañía asegura capacidades para brindar mejores resultados de búsqueda, respuestas a preguntas, la capacidad de crear y redactar y «un nuevo nivel de facilidad» para utilizar el ‘chatbot’ en lenguaje natural, tal y como ha desarrollado en un comunicado en su blog.

Os dejamos la traducción

Anunciamos la próxima ola de innovación de IA con Microsoft Bing y Edge

Hace solo tres meses, presentamos el nuevo Microsoft Bing and Edge con tecnología de inteligencia artificial para reinventar el futuro de la búsqueda con su copiloto para la web. Nuestro objetivo era abordar un problema universal con la búsqueda tradicional: que casi la mitad de todas las búsquedas web quedan sin respuesta, lo que da como resultado que miles de millones de búsquedas de personas no alcancen la meta. Lanzamos el nuevo Bing para brindarle mejores resultados de búsqueda, respuestas a sus preguntas, la capacidad de crear y redactar, y con un nuevo nivel de facilidad de uso al poder chatear en lenguaje natural. Bing combina poderosos modelos de lenguaje grande como GPT-4 de Open AI con nuestro inmenso índice de búsqueda de resultados que son actuales, citados y conversacionales, algo que no puede obtener en ningún otro lugar que no sea en Bing. Esto está cambiando fundamentalmente la forma en que las personas encuentran información.

En solo 90 días, nuestros clientes han participado en más de 500 millones de chats, utilizando funciones de chat para obtener respuestas resumidas que los ayuden con todo, desde encontrar el mejor lugar para viajar para alguien con alergias al polen, hasta organizar los últimos 10 años de viajes en todo el mundo. actividad volcánica en una mesa. También hemos visto a personas crear más de 200 millones de imágenes con Bing Image Creator. En total, Bing ha crecido hasta superar los 100 millones de usuarios activos diarios y las instalaciones diarias de la aplicación móvil de Bing se han multiplicado por cuatro desde su lanzamiento. Como resultado, estamos viendo un crecimiento de la participación de Bing y sigue los ocho trimestres consecutivos de crecimiento de nuestra participación en el navegador Microsoft Edge. Estamos emocionados de continuar haciendo que Bing sea más accesible con su introducción a la barra de tareas de Windows, llegando a más de 500 millones de clientes cada mes.

Ingresando a la próxima generación de búsqueda impulsada por IA

Hoy estoy encantado de compartir que estamos pasando a la próxima generación de Bing y Edge impulsados ​​por IA para transformar la categoría de software más grande del mundo, la búsqueda, al expandir en gran medida la visión y las capacidades. lo consideramos su copiloto para la Web. Esta próxima generación se define por:

Abriendo Bing a más personas pasando de Vista previa limitada a Vista previa abierta y eliminando la lista de espera para la prueba.

Pasar de búsqueda y chat de solo texto a uno que es increíblemente más visual con respuestas enriquecidas de imagen/video y próximamente, nuevo soporte multimodal.

Pasar de sesiones de chat/búsqueda de un solo uso a experiencias de productividad de varias sesiones con historial de chat y chats persistentes dentro de Edge.

Apertura de las capacidades de la plataforma para que los desarrolladores y terceros puedan construir sobre Bing para ayudar a las personas a tomar medidas en sus consultas y completar tareas.



Bing ahora en vista previa abierta

Gracias a la enorme adopción, compromiso y comentarios de los clientes, estamos listos para dar el siguiente paso y anunciamos que el nuevo Bing ahora está en vista previa abierta y ya no tiene una lista de espera. Esto significa que ahora será más fácil que nunca para todos probar el nuevo Bing y Edge simplemente iniciando sesión en Bing con su cuenta de Microsoft .

Hacer que la búsqueda sea más visual

Sabemos por investigaciones que el cerebro humano procesa la información visual unas 60 000 veces más rápido que el texto, lo que convierte a las herramientas visuales en una forma fundamental para que las personas busquen, creen y adquieran conocimientos. Bing siempre ha sido conocido por sus experiencias visuales, incluidas funciones como Knowledge Cards y búsqueda visual. Y ahora ofrecemos esas mismas experiencias en el chat. Estamos introduciendo respuestas más ricas y visuales que incluyen tablas y gráficos y un formato actualizado de las respuestas, ayudándole a encontrar la información que busca más fácilmente.

El video anterior muestra mejoras visuales en el chat de Bing .

Recientemente anunciamos la integración de Bing Image Creator en la nueva experiencia de chat de Bing, lo que convierte a Bing en la única experiencia de búsqueda con la capacidad de generar contenido escrito y visual en un solo lugar, desde dentro del chat. Y hoy, me complace compartir que estamos expandiendo Image Creator a todos los idiomas en Bing , que son más de 100 idiomas, por lo que ahora puede crear imágenes en su idioma nativo.

Video que muestra el Creador de imágenes de Bing.

También comenzamos nuestro viaje hacia un Microsoft Edge rediseñado donde se originan uno de cada cuatro chats de Bing. Edge sigue siendo su copiloto para la web, el primero en usar IA y el único navegador con Bing integrado. A medida que estos cambios comiencen a implementarse, comenzará a ver una interfaz de usuario más elegante y mejorada que incluye una apariencia optimizada, esquinas redondeadas, contenedores organizados y elementos visuales semitransparentes.

Por último, estamos ampliando lo que es posible con las capacidades multimodales y estamos comenzando a trabajar para incorporar la búsqueda visual en el chat para que pueda cargar imágenes y buscar contenido relacionado en la web.

Hacer que la búsqueda sea más productiva

Dos de las funciones más solicitadas que hemos escuchado son mantener el acceso a su historial de chat y poder compartir y exportar. A partir de ahora, podrá continuar donde lo dejó y volver a los chats anteriores en el chat de Bing con el historial de chat . Y cuando quiera profundizar en algo más y abrir un resultado de chat de Bing, su chat se moverá a la barra lateral de Edge , para que pueda tener su chat a mano mientras navega. Con el tiempo, estamos explorando hacer que sus chats sean más personalizados incorporando el contexto de un chat anterior a nuevas conversaciones.

Video de historial de chat.

Video de chat persistente.

Próximamente, también agregaremos funcionalidades para exportar y compartir en el chat. Para los momentos en los que desee compartir fácilmente su conversación con otras personas en las redes sociales o continuar iterando sobre una idea recién descubierta, puede exportarla directamente: el formato permanece igual para hacer una transición fácil para continuar en herramientas colaborativas como Microsoft Word.

El chat en Microsoft Edge pronto también tendrá capacidades de resumen mejoradas para documentos largos, incluidos PDF y sitios web de formato más largo, lo que facilitará el consumo de contenido en línea denso. También estamos introduciendo acciones Edge. Disponible en las próximas semanas, las personas pronto podrán apoyarse en la IA para completar aún más tareas con menos pasos. Por ejemplo, si desea ver una película en particular, las acciones en Edge encontrarán y le mostrarán opciones en el chat en la barra lateral y luego reproducirán la película que desee desde donde esté disponible. Edge Mobile también incluirá pronto el contexto de la página, por lo que puede hacer preguntas en el chat de Bing relacionadas con la página móvil que está viendo. La función de redacción en la barra lateral ahora también puede personalizar los borradores en función de los comentarios que brinde, como el tono, la duración, la redacción y más.

Video de acciones de borde.



Componer vídeo.

Pasar de un producto a una plataforma

El nuevo Bing impulsado por IA ya ha ayudado a las personas a encontrar o crear más fácilmente lo que están buscando, lo que hace que el chat sea una gran herramienta tanto para comprender como para tomar medidas. La integración de Image Creator le ahorra tiempo al completar la tarea de crear la imagen que necesita directamente en el chat.

Pronto incorporaremos complementos de terceros en la experiencia de chat de Bing creando una plataforma para desarrolladores. Por ejemplo, si está investigando el último restaurante para cenar en el chat de Bing, aprovechará OpenTable para ayudarlo a encontrar y reservar una reserva. O bien, con Wolfram|Alpha, puede crear potentes visualizaciones y obtener respuestas a preguntas complejas basadas en datos científicos, matemáticos y seleccionados por humanos directamente desde el chat de Bing. Estamos trabajando con nuestros socios de OpenAI para que a los desarrolladores les resulte más fácil y uniforme aprovechar esta oportunidad. Creemos que este tipo de habilidades son un cambio de juego en la reinvención de la búsqueda y para mejorar las oportunidades para los desarrolladores en la búsqueda. Esperamos poder compartir más detalles en Microsoft Build a finales de este mes.

Acciones de Bing.

Continuar construyendo al aire libre, de manera responsable

Como dijimos desde el principio, la IA responsable está en el centro de cada nueva experiencia que construimos con el nuevo Bing y Edge. Y obtener el nuevo Bing en vista previa para que podamos aprender de las pruebas y comentarios del mundo real ha sido fundamental para nuestro éxito y la capacidad de expandir la experiencia a más usuarios. Creemos que innovar y aprender abiertamente es parte de un enfoque responsable. Pero no nos detenemos ahí. Junto con nuestros socios en OpenAI, continuamos implementando medidas de seguridad para defendernos contra contenido dañino en función de lo que estamos aprendiendo y viendo en la vista previa. Nuestros equipos continúan trabajando para abordar problemas como la información errónea y la desinformación, el bloqueo de contenido, la seguridad de los datos y la prevención de la promoción de contenido dañino o discriminatorio de acuerdo con nuestra Principios de la IA . Obtenga más información aquí sobre nuestro enfoque de IA responsable con el nuevo Bing.

Si aún no ha probado el nuevo Bing y Edge , ahora es el momento de experimentar de primera mano cómo estamos reinventando la búsqueda con su copiloto para la web. También continuaremos con nuestro enfoque reflexivo y mesurado de recopilar comentarios y realizar ajustes rápidos en la vista previa. Continuamos utilizando estos comentarios para realizar cambios semanales en la vista previa incorporando las funciones y actualizaciones más solicitadas y agregando nuevas experiencias en el camino. Experimente el futuro de la búsqueda visitando bing.com hoy o descargando la aplicación móvil de Bing en su tienda de aplicaciones favorita.

Leer artículo completo en Frikipandi Microsoft lanza la vista previa abierta de Bing con resultados visuales, chatbot y complementos de terceros