Google lanza nuevas funciones para combatir las ‘fake news’ y la desinformación

Detectar lagunas de información

A veces, simplemente no hay mucha información excelente para mostrar en una búsqueda, o los resultados cambian rápidamente, y ese también puede ser un contexto importante para las personas. Para abordar estas lagunas de información, la Búsqueda de Google mostrará automáticamente avisos de contenido en situaciones en las que un tema evolucione rápidamente. Recientemente lanzamos avisos similares , que se activan cuando nuestros sistemas simplemente no tienen mucha confianza en la calidad general de los resultados disponibles. Ahora, estamos ampliando los avisos para brechas de información de calidad a nuevos idiomas, incluidos alemán, francés, italiano, español y japonés en los próximos meses.

Esto no significa que no haya información útil disponible o que un resultado en particular sea de baja calidad. Estos avisos brindan contexto sobre todo el conjunto de resultados en la página, y siempre puede ver los resultados de su consulta, incluso cuando el aviso está presente.