Ankama, WAVEN un RPG táctico multijugador free-to-play para Windows PC, Mac, smartphones

ANKAMA Y NEW TALES UNEN FUERZAS PARA LA PUBLICACIÓN MUNDIAL DE SU PRÓXIMO GRAN JUEGO, WAVEN



Ankama y New Tales han firmado un acuerdo de colaboración a largo plazo para la publicación mundial del próximo juego de Ankama, WAVEN.



Esta asociación es la continuación de varios meses de fructífera colaboración entre ambos equipos.



WAVEN es un nuevo y ambicioso proyecto de Ankama, un RPG táctico multijugador free-to-play para Windows PC, Mac, smartphones y tablets.

Ankama, una de las principales empresas de desarrollo y publicación de universos transmedia, y New Tales, un nueva y ambiciosa distribuidora y desarrolladora de juegos independientes fundada por apasionados pioneros de la industria del videojuego, se complacen en unir sus fuerzas para distribuir WAVEN en todo el mundo.



En esta asociación, New Tales aportará su experiencia de vanguardia como operador de juegos al servicio de comunidades internacionales para ayudar a Ankama a llevar WAVEN al mayor número posible de jugadores en todo el mundo. WAVEN, cuyo lanzamiento está previsto para antes de finales de 2023, es el nuevo y ambicioso proyecto del estudio Ankama ambientado en el universo Krosmoz, una saga que comenzó hace 20 años con el lanzamiento de DOFUS.

«WAVEN es un proyecto ambicioso del que estamos muy orgullosos. Creemos que tiene un potencial real para conquistar el mercado internacional y por eso hemos decidido acompañarnos de un equipo de expertos para darnos todas las posibilidades de éxito posibles», ha declarado Anthony ‘Tot’ Roux, Director General de Ankama. «El equipo de New Tales nos atrajo porque está formado por reconocidos expertos del sector con los que la comunicación es sencilla y agradable.»



«Estamos encantados y ansiosos por llevar WAVEN a los jugadores de todo el mundo», dijo Cédric Maréchal, Presidente y CEO de New Tales. «No solo nos impresionó al instante la calidad del juego y su potencial, sino que también nos encontramos con un equipo talentoso, apasionado y atento con el que es un placer trabajar.»



New Tales y Ankama habían firmado una primera asociación estratégica hace seis meses para empezar a preparar el lanzamiento de WAVEN. Esta productiva colaboración se ha convertido ahora en un acuerdo global de coedición con el objetivo de garantizar que el mayor número posible de personas pueda disfrutar del juego.



WAVEN, tercera gran entrega de la historia que Ankama lleva narrando desde hace más de 15 años, es un juego de rol táctico por turnos. En él, los jugadores descubren el Mundo de los Doce después de que haya quedado sumergido casi por completo en una misteriosa catástrofe. Sólo se puede acceder a los tejados de los edificios más altos y a las cimas de las montañas más elevadas, y los supervivientes surcan alta mar en sus naves en busca de los recursos que necesitan para sobrevivir y prosperar. El colorido y expresivo toque gráfico de Ankama y su querido y característico estilo épico-burlesco invitan a los jugadores a vivir una gran aventura llena de exploración, combates estratégicos contra monstruos icónicos del universo Krosmoz y enfrentamientos entre jugadores en vivo o en arenas asíncronas, todo ello con un telón de fondo de historias divertidas y entrañables. WAVEN será un juego free-to-play multiplataforma disponible en Windows PC, Mac, Android y dispositivos iOS.

