SEO: Actualización del algoritmo central de Google de 12 septiembre de 2022: qué cambia y cómo puede afectarte. Se termino de desplegar el 26 de septiembre por lo que ya llevamos un par de semans con él para sacar conclusiones.

El anuncio se realizó a través de la cuenta de Twitter de la empresa, donde se publicó la lista oficial de todas las actualizaciones. Google anunció una actualización del algoritmo central el 12 de septiembre de 2022. La respuesta de la comunidad de búsqueda es generalmente positiva, aunque algunos rincones de Internet se silenciaron notablemente.

Today we released the September 2022 core update. We’ll update our ranking release history page when the rollout is complete: https://t.co/sQ5COfdNcb

También nos avisaron el 20 de septiembre que tocaron la reviews de productos.

Today we released the September 2022 product reviews update for English-language product reviews. We’ll update our ranking release history page when the rollout is complete: https://t.co/sQ5COfdNcb

— Google Search Central (@googlesearchc) September 20, 2022