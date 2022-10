Google ha anunciado recientemente la puesta en marcha de su herramienta «Resultados sobre ti». Consejos para mejorar la privacidad de los datos personales online

Compartir Facebook

Google ha anunciado recientemente la puesta en marcha de su herramienta «Resultados sobre ti», que puede ayudar a los usuarios a eliminar los resultados de búsqueda que contengan información de identificación personal. En general, esta función facilita a los usuarios el seguimiento de la eliminación de su información personal (como un número de teléfono o una dirección) de los resultados de su búsqueda online.

La herramienta «resultados sobre ti» de Google, destinada a simplificar el proceso de eliminación de resultados de búsqueda que contienen información de identificación personal, está comenzando a implementarse entre algunos usuarios, según un informe de 9to5Google . Google anunció la función a principios de este año durante su conferencia I/O, diciendo que vendría a la aplicación de Google.

Google ya tenía una forma de eliminar los resultados de búsqueda que contenían su dirección particular, dirección de correo electrónico o número de teléfono, junto con una gran cantidad de otros tipos de información potencialmente peligrosa o dañina. Sin embargo, ese sistema no era necesariamente el más fácil de acceder o usar. Si encontró un resultado de búsqueda vinculado a su información confidencial, tendría que ir a una página de soporte y completar un formulario que contenga la URL que desea eliminar de los resultados de búsqueda

Aunque estas funciones son útiles, sólo eliminan el enlace de búsqueda, y no los datos en sí. Además, Kaspersky, en su estudio El Derecho al Olvido (The Right to be Forgotten), llevado a cabo entre más de 8.500 usuarios de Internet en 11 países europeos, incluyendo España, destaca que la gran mayoría de los encuestados españoles (74%) cree, erróneamente, que tiene el control para eliminar totalmente su presencia en la Red. Por este motivo, los expertos de la empresa de ciberseguridad comparte múltiples consejos sobre cómo proteger los datos personales en la web.

La investigación también analiza cómo la percepción que se forma de la presencia online puede resultar un problema para muchas personas. En total, el 37% de los españoles encuestados afirma que sus perfiles en las redes sociales no les representan auténticamente. Otro 47% afirma que los demás pueden hacerse una idea equivocada de ellos a partir de su historial de búsqueda en Internet.

Por este motivo, los expertos de Kaspersky comparten múltiples consejos sobre cómo proteger los datos personales en la web:

Ajustar la configuración de privacidad. La mayor parte del «oversharing» -compartir los datos que deberían ser privados- ocurre en las redes sociales. Aunque es natural que la gente comparta con sus amigos y familiares, conlleva varios riesgos, como el doxing. La configuración de la privacidad acude al rescate, y aunque puede parecer compleja y abrumadora, hay consejos de privacidad que pueden hacer que tu uso de las redes sociales sea seguro y agradable,

Para reducir estas huellas, es conveniente tener cuidado con los datos que se publican en línea. Por ejemplo, antes de publicar una foto, piénsatelo dos veces antes de etiquetar a tus amigos en ella o publicar geoetiquetas con ella. La eliminación de este tipo de información hará la vida mucho más difícil a los potenciales ciberacosadores, así como a los estafadores que pueden utilizar los datos personales en esquemas de phishing.

Combatir el rastreo web . Cada día los usuarios visitan decenas de sitios web o servicios digitales. Muchos de ellos recogen datos sobre las actividades online, a menudo sin que los usuarios lo sepan. Esta información puede utilizarse para elaborar un perfil del usuario. Los posibles estafadores podrían deducir los intereses de la víctima potencial para mostrarle banners publicitarios dirigidos. Varias soluciones, como las extensiones de los navegadores o los componentes de las soluciones de seguridad, limitan el rastreo web, impidiendo que los sitios web recopilen esta información.

Como es imposible recordar las contraseñas de todos los sitios web y aplicaciones, la opción más segura será utilizar un gestor de contraseñas para crear contraseñas fuertes y únicas para todas las cuentas. En este caso, los usuarios deben crear una sola contraseña maestra fuerte y única para utilizar dicha aplicación a diario. Esta contraseña maestra debe ser muy larga y compleja. Para crearla, los usuarios pueden utilizar diferentes trucos como el método del «Algoritmo de la Historia«. Se basa en utilizar frases o palabras familiares que tengan sentido para la gente y, no sólo ayudarán a recordar la contraseña, sino que también la convertirán en una combinación fuerte.

«Conectarse a Internet ofrece enormes posibilidades, pero también tiene un coste para nuestra privacidad. La mejor manera de gestionarla es entender los riesgos. Para ello, debes ser consciente de lo que Internet sabe de ti, por lo que te recomendamos que te busques en Google de vez en cuando e incluso que te suscribas a las notificaciones si aparece una nueva página con tu nombre en los resultados de búsqueda. Esta nueva función aumenta la concienciación sobre estas prácticas y puede dificultar que los delincuentes recopilen información sobre ti. Sin embargo, no significa que no se apliquen otras reglas de higiene digital, como proteger las cuentas y ser consciente de lo que se comparte», comenta Vladislav Tushkanov, científico Lead Data Scientist de Kaspersky.

Más consejos para fortalecer el control sobre los datos personales en el blog de Kaspersky.

