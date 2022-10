Compartir Facebook

El evento Resident Evil Showcase aterroriza a los jugadores con nuevos detalles de Resident Evil 4 y Resident Evil Village

En la emisión de hoy “Resident Evil Showcase”, Capcom ha mostrado nuevas secuencias y actualizado datos de Resident Evil Village Gold Edition y su Expansión Winters, además de un montón de detalles sangrientos para el renacido Resident Evil 4. El evento también exploró nuevas formas de experimentar la icónica serie survival horror, incluyendo las versiones para PlayStation®VR2 y Mac de Resident Evil™ Village, y las versiones en la nube de Resident Evil™ 2, Resident Evil™ 3, Resident Evil™ 7 biohazard y Resident Evil Village en Nintendo Switch.

Se puede ver la presentación Resident Evil Showcase a través del canal oficial de Youtube de Resident Evil

El equipo de Resident Evil Village ofreció un vistazo tanto a Shadows of Rose, el nuevo capítulo de pesadilla del contenido Winters’ Expansion y el tan esperado modo en tercera persona. La Expansión Winters y Resident Evil Village Gold Edition, un conjunto con el contenido descargable y el juego principal, se lanzarán el 28 de octubre de 2022 para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One y en formato PC a través de Steam. Los jugadores que reserven el juego ahora recibirán el traje Lobo Callejero como bonificación especial para que la heroína Rose Winters lo utilice mientras explora un misterioso reino de la conciencia en busca de una cura para sus poderes no deseados. Antes de que llegue la Expansión Winters y Resident Evil Village Gold Edition, los usuarios tendrán la oportunidad de experimentar la premiada campaña desde una nueva perspectiva. Ya está disponible una demo de 60 minutos con el modo en tercera persona de la expansión.

Resident Evil™ Re:Verse, la experiencia multijugador gratuita para todos los usuarios de Resident Evil Village, continuará las festividades con un evento de acceso anticipado que comienza el lunes 24 de octubre de 2022 a las 04:00 am y se prolongará hasta el miércoles 26 de octubre de 2022 a las 08:00 am. El juego completo se lanzará el 28 de octubre de 2022 y será compatible con el juego cruzado en todas las plataformas. Además, Resident Evil Re:Verse recibirá más contenido en futuras actualizaciones, como supervivientes adicionales, criaturas, escenarios, trajes y misiones de desafío. Para disfrutar del juego, los jugadores deben registrarse para obtener una ID de Capcom y vincular su cuenta en la plataforma que elijan.

También se anunció la versión para Mac de Resident Evil Village con un estreno previsto para el 28 de octubre de 2022, aterrizando junto con el recientemente revelado Resident Evil™ Village Cloud para Nintendo Switch. La Expansión Winters llega a Resident Evil Village Cloud el 2 de diciembre de 2022. Las fechas de estreno de los próximos lanzamientos para Nintendo Switch, Resident Evil™ 2 Cloud (11 de noviembre de 2022), Resident Evil™ 3 Cloud (18 de noviembre de 2022) y Resident Evil™ 7 biohazard Cloud (16 de diciembre 2022) también se desvelaron durante el evento de anoche.

Yoshiaki Hirabayashi, productor de Resident Evil 4, ha presentado el primer amplio vistazo al esperado título con un segmento de juego extendido de los primeros minutos de la aventura, además de un nuevo tráiler de la historia que presagia las sorpresas que aguardan a los nuevos jugadores y a los antiguos fans. Las secuencias del angustioso primer encuentro de Leon S. Kennedy con los Ganados, ponen de manifiesto cómo el equipo de desarrollo está introduciendo técnicas de diseño modernas y gráficos de última generación para recrear fielmente y añadir profundidad a la visión del juego original. Este primer vistazo al combate mostró solo algunas de las nuevas formas en que los Ganados atacan, persiguen y flanquean a Leon con una velocidad y ferocidad asombrosas. Para recorrer la delgada línea que separa la supervivencia de un sombrío destino, el arsenal de armas y las maniobras de combate cuerpo a cuerpo de Leon incluyen ahora la capacidad de parar los ataques enemigos y asestar golpes finales con su cuchillo.

Hirabayashi-san también ofreció un primer vistazo de cómo Resident Evil 4 está recreando los personajes y las mecánicas de juego favoritas de los fans, con un énfasis en proporcionar una elección más significativa al jugador. El Mercader hace su regreso triunfal con un buen equipo para vendérselo a Leon, incluyendo útiles objetos y mejoras de armas. También ofrece más recompensas exclusivas para los desconocidos que estén dispuestos a reunir gemas raras y cambiarlas por otros objetos. Los espectadores también pudieron ver por primera vez el fiel maletín de Leon, que hace hincapié en la gestión inteligente de recursos y permite a los jugadores sintetizar objetos curativos y munición. Más adelante se compartirán más ejemplos de cómo el equipo de Resident Evil 4 está reviviendo con pasión un clásico con el motor RE Engine de Capcom para preservar la experiencia principal a la vez que se introducen ideas modernas.

Además de anunciar que las reservas anticipadas de Resident Evil 4 ya están disponibles hoy, en el evento Resident Evil Showcase también se revelaron las ediciones que estarán disponibles una “Deluxe Edition” y una “Edición Coleccionista” cuando el juego se lance para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y en formato PC a través de Steam el 24 de marzo de 2023. La “Deluxe Edition” incluye contenido adicional en el juego, como trajes, armas, un mapa del tesoro y mucho más. Por su parte, la “Edición Coleccionista” en formato físico, incluye todos los contenidos de la versión Deluxe, así como una figura de Leon, un mapa físico, un libro de arte y mucho más. Aquellos que reserven la edición estándar recibirán recompensas de juego, como el “Attaché Case: Oro” y el “Amuleto Especial: munición de pistola”, mientras que las reservas anticipadas de las ediciones Deluxe o Coleccionista también incluyen el “Attaché Case: Clásico” y el “Amuleto Especial: hierba verde”. Estos objetos de personalización ofrecen habilidades específicas en el juego cuando se equipa.

Acerca de Resident Evil Village Gold Edition y la Expansión Winters

Ambientando unos años después de los acontecimientos relatados en Resident Evil™ 7 biohazard, Resident Evil Village retoma la saga de la familia Winters con una nueva pesadilla en la que Ethan es perseguido por nuevos e implacables enemigos en un pueblo aislado. Resident Evil Village prosigue la aventura de Ethan en la vista en primera persona con visuales fotorrealistas que llevan el survival horror al siguiente nivel con el poder del motor RE Engine, propiedad de Capcom.

Resident Evil Village Gold Edition es un conjunto compuesto por el juego base con un Código para la próxima expansión Winters, que incluye el modo en tercera persona, “Las órdenes adicionales de los mercenarios” y “Shadows of Rose”, un nuevo descargable narrativo que sigue la historia de Rosemary, la hija de Ethan, ambientada 16 años después de la campaña principal. Resident Evil Village Gold Edition incluye también el contenido adicional “Trauma Pack”. Todas las versiones de Resident Evil Village ofrecen acceso gratuito al juego de acción multijugador online Resident Evil Re:Verse.

Acerca de Resident Evil 4

Resident Evil 4 trae a Leon S. Kennedy seis años después de sus infernales experiencias en el desastre biológico de Raccoon City. Su inigualable determinación hizo que fuera reclutado como agente que depende directamente del presidente de los Estados Unidos. Con la experiencia de múltiples misiones a sus espaldas, Leon es enviado a rescatar a la hija del presidente recientemente secuestrada. Leon sigue el rastro de la niña hasta un aislado pueblo europeo, pero tras establecer el primer contacto descubre que un fervor más allá de la razón se apodera de la población local.

Resident Evil 4 mantiene la esencia del original al tiempo que utiliza el motor RE Engine propiedad de Capcom para ofrecer una jugabilidad modernizada, una historia reimaginada y unos gráficos muy detallados.

