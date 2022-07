TikTok añade nuevas funcionalidades para que la comunidad disfrute de los contenidos que más le gustan

La comunidad de TikTok es diversa y trasciende las generaciones, abarcando desde adolescentes hasta abuelos, pasando por todos los que están entre medias. Por este motivo, TikTok está construida con estas audiencias en mente, limitando las funcionalidades por edad, empoderando a su comunidad con controles de contenido y apoyando a las familias con controles parentales. Hoy, la plataforma anuncia nuevas funcionalidades y tecnologías que ayudarán a los usuarios a personalizar sus preferencias de visualización y a seguir teniendo una experiencia segura y entretenida en TikTok.

Una nueva herramienta para personalizar el contenido

Parte de lo que hace única la experiencia de TikTok es la posibilidad de que la gente descubra nuevos intereses, creadores e ideas. La compañía diseña su sistema de recomendaciones teniendo en cuenta la seguridad, ya que el contenido en el Feed de Para Ti de alguien puede provenir de un creador que prefiere no seguir, o estar relacionado con alguna categoría de interés que puede no compartir. Por ejemplo, ciertas categorías de contenido pueden no ser recomendadas, y los usuarios pueden utilizar la función «no me interesa» para saltarse automáticamente vídeos similares en el futuro.

Para empoderar a los usuarios a que decidan cómo quieren que sea su experiencia de visualización, TikTok ha puesto en marcha una herramienta que permite filtrar automáticamente los vídeos que no quieren ver en sus Feeds Para Ti o Siguiendo, utilizando palabras o hashtags. Tanto si un usuario acaba de terminar un proyecto en casa y ya no quiere ver tutoriales de bricolaje, como si quiere ver menos recetas de productos lácteos o de carne para centrarse en comidas basadas en vegetales. Esta función estará disponible para todo el mundo en las próximas semanas.

Más esfuerzos de TikTok para diversificar las recomendaciones

El objetivo de TikTok es tener un papel positivo en las vidas de las personas que utilizan la aplicación. Por ello, la plataforma se compromete a fomentar un entorno en el que la gente pueda expresarse en una amplia variedad de temas, al tiempo que están protegidos contra experiencias de visualización que puedan ser potencialmente retadoras. El año pasado TikTok empezó a probar formas de evitar recomendar una serie de contenidos similares sobre temas que pueden ser positivos de forma puntual, pero potencialmente problemáticos si se ven repetidamente, como los temas relacionados con las dietas, el ejercicio físico extremo, la tristeza y otros temas relacionados con el bienestar. Además, TikTok ha estado probando formas de reconocer si su sistema puede estar recomendando involuntariamente una menor variedad de contenidos a algún usuario.

Como resultado de las pruebas realizadas en Estados Unidos, TikTok ha mejorado la experiencia de visualización, de modo que los espectadores ven ahora menos vídeos sobre estos temas a la vez. Desde la plataforma, se sigue trabajando en esta dirección y teniendo en cuenta todos los matices que existen. Por ejemplo, algunos tipos de contenido pueden tener prismas tanto alentadores como tristes, como el contenido de recuperación de trastornos alimenticios. TikTok está entrenando a sus sistemas para que sean compatibles con nuevos idiomas, ya que pretende ampliar estas pruebas a más mercados en los próximos meses. Su objetivo es que el Feed de Para Ti de cada persona tenga una gran variedad de contenidos, creadores y temas que le gusten.

TikTok presenta Content Levels para salvaguardar aún más la experiencia de visualización

TikTok trabaja de manera continua para crear una experiencia de visualización agradable y segura. En este sentido, las Normas de la Comunidad son fundamentales, ya que establecen lo que está y no está permitido en la plataforma. Dentro de estas estrictas políticas, TikTok entiende que puede haber usuarios que quieran evitar ciertas categorías de contenido basándose en sus preferencias personales. O, para los miembros adolescentes de la comunidad, algunos contenidos pueden contener temas que pueden ser complejos o que requieren un un nivel de madurez mayor, que pueden reflejar experiencias personales o acontecimientos del mundo real que están destinados a un público de mayor edad.

Conscientes de ello, TikTok ha empezado a trabajar para crear una nueva forma de organizar los contenidos en función de la madurez temática. “Mucha gente estará familiarizada con sistemas similares por su uso en la industria del cine, la televisión o los juegos, y estamos creando este sistema con ellos en mente, sabiendo también que tenemos que desarrollar un enfoque único para TikTok” asegura Cormac Keenan, Director de Trust & Safety en TikTok.

En las próximas semanas, TikTok empezará a introducir una primera versión para ayudar a evitar que los contenidos con temas que puedan requerir un nivel de madurez mayor lleguen a audiencias menores de 18 años. Cuando se detecte que un vídeo contiene temas que pueden ser complejos o que requieren un un nivel de madurez mayor, por ejemplo, escenas de ficción que pueden ser demasiado aterradoras o intensas para el público más joven, se asignará un nivel basado en las necesidades correspondientes a la edad y madurez que pueda tener, al vídeo para evitar que los menores de 18 años lo vean en lo que es su experiencia dentro de TikTok. La plataforma se ha centrado en salvaguardar aún más la experiencia de los adolescentes en primer lugar y en los próximos meses planea añadir una nueva funcionalidad para proporcionar opciones de filtrado de contenido detallado para toda su comunidad, de tal manera que puedan disfrutar más de lo que les gusta.

Respondiendo a las necesidades de la comunidad global

A medida que TikTok continúa construyendo y mejorando sus sistemas, mantiene el interés por contribuir a superar los desafíos de toda la industria en términos de construcción de un espacio para una variedad de audiencias y con sistemas de recomendación. Al mismo tiempo, desde la plataforma saben que la complejidad de la tarea implica la posibilidad de que en estas primeras etapas se pueden cometer algunos errores. En todo momento, TikTok se centrará en crear la experiencia más segura y agradable para sus usuarios, a la vez que escuchará los comentarios de su comunidad y seguirá consultando a expertos independientes, incluido su Consejo Asesor Europeo de Seguridad.