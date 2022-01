Comprender los números para aprender mejor matemáticas, por numerosweb.com

La premisa de que es necesario conocer bien los números antes de embarcarse en la tarea de tratar de comprender en profundidad las matemáticas es algo que puede resultar muy obvio, pero no todo el mundo lo tiene claro. Y es que no es lo mismo conocer que reconocer.

Todas las personas aprenden desde temprana edad a reconocer los números, pero la mayoría no pasan de aquello más superficial, y no ahondan en todo lo que un número esconde tras él. Las propiedades trigonométricas de un número, si se trata de un número primo o no, sus divisores, etc. Todo ello son características que hacen que a la hora de estudiar matemáticas sea mucho más fácil comprenderlas y aprovecharlas en el día a día, así como darles aplicaciones prácticas.

La enciclopedia de números de internet, la página numerosweb.com se creó con la finalidad de facilitar ese conocimiento profundo de los números, dando respuestas sencillas y rápidas sobre todos los números, hasta cifras realmente elevadas. Esta página forma parte de una red de páginas de números que se puede encontrar en varios idiomas. En estos momentos están disponibles las webs de números en inglés, números en francés, números en alemán, números en italiano, números en portugués, números en chino, números en ruso, números en polaco y números en neerlandés.

Hay que destacar que la demanda de personas formadas en matemáticas es algo que no ha parado de crecer en los últimos años. La big data se está mostrando como algo esencial para las empresas, y muchos matemáticos están llamados a trabajar en este sector. Se calcula que cada minuto en Internet se generan 4,1 millones de búsquedas en Google, se escriben 347.000 tuits, comparten 3,3 millones de actualizaciones en Facebook, se suben 38.000 imágenes a Instagram, y se envían 34,7 millones de mensajes, etc. Todo un inmenso mar de contenidos que supone una transferencia de más de 1.570 terabytes de información cada 60 segundos. Y para sacar partido de toda esa información se necesitan muchos conocimientos de matemáticas. Los datos son el petróleo del siglo XXI.

Tener un conocimiento profundo sobre los números es algo que acerca a las personas a la comprensión necesaria de las matemáticas que se necesita para poder acceder a los estudios de esta disciplina y disciplinas afines, y que tan necesarios son actualmente y serán para los empleos del futuro.