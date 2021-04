DuckDuckGo bloquea el rastreo del nuevo sistema FLoC de identificadores Google

Si es un usuario de Google Chrome, es posible que se sorprenda al saber que podría haber ingresado automáticamente en el nuevo método de seguimiento de Google llamado Federated Learning of Cohorts (FLoC) . Lo agrupa en función de sus intereses y datos demográficos, derivados de su historial de navegación, para permitir publicidad espeluznante y otra orientación de contenido sin cookies de terceros. Después de un breve período de prueba, Google decidió no hacer de este nuevo método de seguimiento una opción del usuario y, en su lugar, comenzó a incluir automáticamente millones en el esquema. Si está leyendo esto en Chrome mientras está conectado a una cuenta de Google, sí, eso probablemente se refiera a usted también, y si no ahora, próximamente estarás.

La extensión para navegadores del buscador DuckDuckGo ha introducido una nueva característica centrada en la privacidad con la que sus usuarios pueden bloquear el nuevo método de rastreo web mediante identificadores FLoC de Google.

FLoC son las siglas de aprendizaje federado de cohortes, un nuev0 sistema de rastreo de Google que asigna a los internautas automáticamente a un grupo, basado en sus intereses, datos demográficos y su historial de navegación.

Estos datos se comparten con terceros y se usan para fines publicitarios, como personalizar anuncios. Funcionan como alternativa a las ‘cookies’ de terceros, un sistema que Chrome planea bloquear en el año 2022, cuando Google aseguró que quedarían «obsoletas».

¿Qué es FLoC de todos modos?

Dado que los navegadores dejan de admitir cookies de terceros, FLoC es el enfoque de Google para reemplazarlas. Se está desarrollando con código Open source y Google afirma que es bueno para la privacidad. Sin embargo, ha recibido críticas generalizadas de expertos en privacidad Además, aunque Google no eliminará las cookies de terceros en Chrome hasta al menos 2023, FLoC ya está activo hoy en 2021.

El nuevo sistema se ha activado de forma automática para millones de usuarios de navegador Chrome de Google, después de que la compañía estadounidense lo estuviese probando de forma limitada, como ha informado DuckDuckGo en un comunicado.

Por ello, la extensión de DuckDuckGo para Google Chrome -en su versión 2021.4.8 y posteriores-, así como la página de su buscador, han incorporado una nueva función que permite que los usuarios desactiven el rastreo mediante FLoC inhabilitando este tipo de interacciones con las páginas web.

Asimismo, DuckDuckGo ha recomendado a todos los usuarios de Google Y Chrome llevar a cabo ciertas acciones para no verse afectados por FLoC, como no registrarse en sus cuentas de Google, no sincronizar su historial de datos con Chrome o desactivar las opciones de ‘Actividad en la Web y en Aplicaciones’ o de incluir datos de otros servicios de Google.

Según la Electronic Frontier Foundation en su página web Am I FLoCed -en la que permite saber si el usuario está afectado por el nuevo sistema-, por el momento solo el 0,5 por ciento de los usuarios de Chrome en el mundo tienen activado el rastreo por FLoC.

Como usuario, ¿qué puedo hacer para evitarlo?

Los criterios para participar en FLoC son algo ocultos y contradictorios, pero existen tres métodos para bloquear FLoC