El SEO Inteligente, un nuevo concepto para el 2021

La pandemia de coronavirus ha acelerado la transformación digital, y con ella la demanda de SEO para aparecer en la primera página de los buscadores ha aumentado. La batalla de muchas empresas para lograr captar la atención de los clientes se ha trasladado ahora a la red de redes, e indiscutiblemente el mejor modo de lograr dicha atención es conseguir que la web salga como resultado en las primeras posiciones de Google cuando alguien realiza una búsqueda relacionada con la temática de la empresa. Y para ello es preciso hacer SEO.

Miquel Sintes se inició en el mundo del SEO en 2004, por lo que ha podido ver y aplicar, casi desde los inicios de esta disciplina, la evolución de las distintas prácticas y técnicas utilizadas en esta profesión. Durante el confinamiento detectó que las necesidades de los clientes estaban cambiando, muchos de ellos eran empresas con webs recién creadas casi por necesidad, a raíz de la pandemia, otros rescataban webs corporativas creadas hace años y abandonadas en algún rincón oscuro de internet. Las necesidades de unas y otras eran muy distintas, y por ello, desde SINT.es, su empresa de SEO, ideó el concepto de SEO Inteligente.

El SEO Inteligente se basa en un estudio personalizado y concreto de cada caso, poniendo por delante las necesidades de cada proyecto. En el SEO Inteligente no existen los paquetes de actuaciones predefinidos. La atención individualizada, tratando cada web de forma única, es esencial. Se combinan a la vez el SEO on page con el SEO off page, entendiéndose como un todo orgánico que debe crecer unido y al mismo tiempo. De este modo no solo importa qué tratamiento se le da al proyecto, sino cuidando también los detalles del cuándo, el cómo y el dónde. Y por supuesto, el quién.

El concepto de SEO Inteligente tiene muy en cuenta al cliente, de modo que este se siente implicado en todo momento en el crecimiento de su web. De este modo se mantiene informado en todo momento de los procesos, los progresos y participa de los objetivos a conseguir para el diseño de nuevas estrategias. De este modo, al no estar cerrado a un solo modo de ejecutar el SEO, es posible encontrar soluciones creativas para todo tipo de retos que aparezcan, cosa que suele suceder.

Las actualizaciones de Google suelen ser temidas por los SEOs, especialmente por aquellos que tienen una rutina rígida con la que trabajan de forma más o menos segura. Cada actualización supone tener que ajustar o incluso cambiar por completo esa rutina. En cambio con el SEO Inteligente, al estar abierto a una estrategia flexible que se adapta según las necesidades del cliente y el momento, es fácil reconducir la estrategia y crear algo nuevo que capte la atención de Google.

Sin duda el SEO Inteligente es algo novedoso conceptualmente que todavía se está trabajando y construyendo, pero que sin duda dará sus frutos y será un nuevo y mejor modo de trabajar el SEO durante el 2021, año en el que las empresas que faltan por dar el salto digital se animarán a hacerlo.