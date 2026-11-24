Samsung presenta el nuevo Odyssey G6 (G60H), el primer monitor gaming del mundo capaz de alcanzar una frecuencia de actualización de hasta 1.100 Hz, marcando un nuevo hito en velocidad y fluidez de imagen para los jugadores más exigentes. Gracias a su tecnología Dual Mode, el monitor de 27 pulgadas permite alternar entre una frecuencia de hasta 1.100 Hz en HD y 600 Hz en QHD, adaptándose tanto a la rapidez del gaming competitivo como a experiencias que priorizan una mayor resolución.

Esta innovación se complementa con Odyssey Clear Motion, una nueva tecnología diseñada para reducir el desenfoque de movimiento y mejorar la nitidez en las escenas de acción más rápidas. Además, incorpora compatibilidad con HDR10+ GAMING, NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, reforzando la apuesta de Samsung por ofrecer experiencias de juego cada vez más fluidas, precisas e inmersivas.

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Dual Mode y Odyssey Clear Motion ofrecen a los jugadores más opciones para disfrutar de mayor velocidad y nitidez

Samsung Electronics Co., Ltd. ha anunciado hoy el lanzamiento del Odyssey G6 (G60H) de 27 pulgadas, el primer monitor gaming del mundo compatible con una frecuencia de actualización de hasta 1.100 Hz en HD. El monitor también incorpora Dual Mode, que permite a los jugadores elegir entre HD a hasta 1.100 Hz y QHD a hasta 600 Hz en función del juego y de sus preferencias.

Odyssey G6 está diseñado para juegos de ritmo rápido, en los que los jugadores necesitan seguir el movimiento y reaccionar con rapidez. Su panel Fast IPS combina altas frecuencias de actualización con un tiempo de respuesta de 1 ms de gris a gris (GtG), lo que ayuda a reducir el desenfoque de movimiento y ofrece una acción en pantalla más fluida.

“Con Odyssey G6, combinamos una frecuencia de actualización ultraalta con una mayor nitidez de movimiento, al tiempo que permitimos a los jugadores alternar entre distintos modos de visualización según sus preferencias de juego”, ha señalado Hun Lee, vicepresidente ejecutivo del negocio de Visual Display (VD) de Samsung Electronics. “Seguiremos avanzando en tecnología de visualización para ofrecer una experiencia gaming cada vez más inmersiva”.

Velocidad y nitidez para el juego competitivo

Dual Mode permite a los jugadores seleccionar la frecuencia de actualización que mejor se adapte a cada juego con solo cambiar la resolución, ofreciendo una experiencia gaming más flexible y optimizada. Tanto si el jugador necesita una alta resolución para sumergirse en un juego de mundo abierto como una frecuencia de actualización más rápida para un shooter en primera persona, Dual Mode permite alternar fácilmente según sus preferencias. En modo HD, el monitor alcanza hasta 1.100 Hz para escenas de movimiento rápido, mientras que en modo QHD ofrece una resolución más nítida de 2.560 x 1.440 con hasta 600 Hz.

Odyssey G6 también estrena Odyssey Clear Motion, una función que reduce el desenfoque de movimiento para ayudar a los jugadores a disfrutar de la acción con mayor claridad y rápidamente en momentos decisivos de la partida. Gracias a un algoritmo optimizado de reducción del desenfoque, Odyssey G6 mantiene nítidas y definidas las escenas de movimientos rápidos. Tras su debut en Odyssey G6, Samsung prevé incorporar Odyssey Clear Motion a más modelos de monitores gaming.

Juego fluido e imágenes HDR con gran nivel de detalle

Odyssey G6 es compatible con HDR10+ GAMING de Samsung, que optimiza el brillo y el contraste en tiempo real para ofrecer imágenes mejoradas tanto en escenas luminosas como oscuras. Black Equalizer también facilita la visualización de detalles en las escenas más oscuras ajustando los niveles de luminancia bajos y adaptándose automáticamente al género del juego para ofrecer una experiencia gaming optimizada.

La compatibilidad con NVIDIA G-SYNC™ y AMD FreeSync™ Premium ayuda a reducir los tirones, el tearing y las interrupciones en la imagen para ofrecer una experiencia de juego más fluida cuando se utiliza con tarjetas gráficas compatibles.

Conectividad diseñada para una mayor comodidad

La calidad de imagen nítida se complementa con opciones de conectividad avanzadas. Con un puerto DisplayPort 2.1 y dos puertos HDMI 2.1, Odyssey G6 permite conectar varios dispositivos. Auto Source Switch+ detecta una nueva fuente conectada para que los jugadores puedan cambiar de entrada sin tener que recorrerlas manualmente. La experiencia se completa con el diseño premium y ergonómico de Odyssey G6. Los jugadores pueden ajustar el giro, la inclinación, la rotación y la altura para adaptar el monitor a su configuración de juego.

Odyssey G6 refuerza el liderazgo de Samsung en el mercado global de monitores gaming, una posición que la compañía ha mantenido durante siete años consecutivos, entre 2019 y 2025.

La disponibilidad, el precio y la fecha de lanzamiento varían según el mercado. Para más información, visita Samsung.com.