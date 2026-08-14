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CADA TECLA, UNA OBRA MAESTRA – RAZER PRESENTA LA ARTISAN KEYCAP “TRIPLE-HEADED SNAKE EDITION”

La primera tecla artesanal de Razer: la icónica serpiente de tres cabezas, acabada a mano y convertida en una obra maestra de coleccionista. Una edición muy limitada, destinada a los fans más acérrimos de la marca.

Razer, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy la Razer Artisan Keycap – Triple-Headed Snake Edition, la primera tecla artesanal de la marca y el siguiente paso hacia la máxima expresión de la personalización de teclados.

Ningún detalle es insignificante. Ningún proceso es demasiado exigente. Cada tecla es una obra maestra personalizada y acabada a mano, creada para los fans más incondicionales de Razer: aquellos que han llevado el emblema de la serpiente de tres cabezas desde el principio, y un homenaje a una de las marcas más icónicas del mundo del gaming

Una obra maestra en miniatura

La edición «Triple-Headed Snake» transforma el legendario emblema de Razer, un icono forjado a lo largo de dos décadas, en una obra de arte tridimensional y esculpida que luce con orgullo sobre cualquier teclado gaming. Más que una simple tecla, es una declaración de identidad: un símbolo de la comunidad, el legado y la pasión que definen al «Culto de Razer».

Elaborado a mano. Perfeccionado por la obsesión.

Cada tecla artesanal de Razer es el resultado de un proceso de creación riguroso y de varias etapas:

Modelado 3D de precisión : Cada concepto cobra vida mediante técnicas avanzadas de modelado 3D, dotando a cada diseño de detalles cautivadores que pueden apreciarse de cerca desde cualquier ángulo.

: Cada concepto cobra vida mediante técnicas avanzadas de modelado 3D, dotando a cada diseño de detalles cautivadores que pueden apreciarse de cerca desde cualquier ángulo. Elaborada construcción en resina moldeada: La resina y el color se mezclan en la proporción ideal y se curan completamente para lograr la máxima dureza, preservando hasta el más mínimo detalle y garantizando una intensidad cromática duradera que resiste la decoloración y el desgaste con el paso del tiempo.

La resina y el color se mezclan en la proporción ideal y se curan completamente para lograr la máxima dureza, preservando hasta el más mínimo detalle y garantizando una intensidad cromática duradera que resiste la decoloración y el desgaste con el paso del tiempo. Control de calidad en dos etapas: Cada tecla se examina minuciosamente comparándola con el modelo 3D original y, posteriormente, se eliminan los defectos superficiales, como polvo o burbujas. Solo las teclas que cumplen con los estándares de Razer superan el proceso.

Cada tecla se examina minuciosamente comparándola con el modelo 3D original y, posteriormente, se eliminan los defectos superficiales, como polvo o burbujas. Solo las teclas que cumplen con los estándares de Razer superan el proceso. Compatibles con interruptores de vástago en cruz: Diseñadas para encajar de forma segura en interruptores de vástago en cruz, lo que facilita su instalación en la mayoría de los teclados Razer y otros modelos, ofreciendo una experiencia de escritura impecable con pulsaciones suaves y estables.

Único en su especie. Parte del culto.

Poseer una tecla artesanal de Razer es mostrar lealtad, una señal de pertenencia al «Culto de Razer». Producida en cantidades muy limitadas y exclusiva, la edición «Triple-Headed Snake» está hecha “For Gamers. By Gamers.”

Un artículo de colección exclusivo para quienes viven y respiran Razer; ofrece a los entusiastas una nueva y distintiva forma de personalizar sus teclados y expresar su identidad. Creado en torno al símbolo que ha unido a generaciones de jugadores, marca un nuevo capítulo en la autoexpresión para la comunidad Razer.