CADA TECLA, UNA OBRA MAESTRA – RAZER PRESENTA LA ARTISAN KEYCAP “TRIPLE-HEADED SNAKE EDITION”
La primera tecla artesanal de Razer: la icónica serpiente de tres cabezas, acabada a mano y convertida en una obra maestra de coleccionista. Una edición muy limitada, destinada a los fans más acérrimos de la marca.
Razer, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy la Razer Artisan Keycap – Triple-Headed Snake Edition, la primera tecla artesanal de la marca y el siguiente paso hacia la máxima expresión de la personalización de teclados.
Ningún detalle es insignificante. Ningún proceso es demasiado exigente. Cada tecla es una obra maestra personalizada y acabada a mano, creada para los fans más incondicionales de Razer: aquellos que han llevado el emblema de la serpiente de tres cabezas desde el principio, y un homenaje a una de las marcas más icónicas del mundo del gaming
Una obra maestra en miniatura
La edición «Triple-Headed Snake» transforma el legendario emblema de Razer, un icono forjado a lo largo de dos décadas, en una obra de arte tridimensional y esculpida que luce con orgullo sobre cualquier teclado gaming. Más que una simple tecla, es una declaración de identidad: un símbolo de la comunidad, el legado y la pasión que definen al «Culto de Razer».
Elaborado a mano. Perfeccionado por la obsesión.
Cada tecla artesanal de Razer es el resultado de un proceso de creación riguroso y de varias etapas:
- Modelado 3D de precisión: Cada concepto cobra vida mediante técnicas avanzadas de modelado 3D, dotando a cada diseño de detalles cautivadores que pueden apreciarse de cerca desde cualquier ángulo.
- Elaborada construcción en resina moldeada: La resina y el color se mezclan en la proporción ideal y se curan completamente para lograr la máxima dureza, preservando hasta el más mínimo detalle y garantizando una intensidad cromática duradera que resiste la decoloración y el desgaste con el paso del tiempo.
- Control de calidad en dos etapas: Cada tecla se examina minuciosamente comparándola con el modelo 3D original y, posteriormente, se eliminan los defectos superficiales, como polvo o burbujas. Solo las teclas que cumplen con los estándares de Razer superan el proceso.
- Compatibles con interruptores de vástago en cruz: Diseñadas para encajar de forma segura en interruptores de vástago en cruz, lo que facilita su instalación en la mayoría de los teclados Razer y otros modelos, ofreciendo una experiencia de escritura impecable con pulsaciones suaves y estables.
Único en su especie. Parte del culto.
Poseer una tecla artesanal de Razer es mostrar lealtad, una señal de pertenencia al «Culto de Razer». Producida en cantidades muy limitadas y exclusiva, la edición «Triple-Headed Snake» está hecha “For Gamers. By Gamers.”
Un artículo de colección exclusivo para quienes viven y respiran Razer; ofrece a los entusiastas una nueva y distintiva forma de personalizar sus teclados y expresar su identidad. Creado en torno al símbolo que ha unido a generaciones de jugadores, marca un nuevo capítulo en la autoexpresión para la comunidad Razer.
Para más información sobre la Razer Artisan Keycap – Triple-Headed Snake Edition, visite la web https://www.razer.com/es-es/gaming-keyboards-accessories/razer-artisan-keycap. Leer artículo completo en Frikipandi Razer presenta la Artisan Keycap «Triple-Headed Snake Edition».