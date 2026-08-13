NIS America, Inc. anuncia GOBBLE, un juego de plataformas y acción en 2D pintado a mano

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NIS America, Inc. se complace en anunciar GOBBLE, una nueva aventura de plataformas en 2D pintada a mano que llegará el año que viene a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC.

En GOBBLE, explorarás un mundo pintado a mano y rebosante de vida. ¡Contempla cómo los sonidos se deslizan por tu pantalla con el estilo único de esta impresionante aventura de plataformas 2D! Pero no te entretengas demasiado admirando el paisaje: tu familia ha desaparecido y depende de ti (¡y de Scythariel!) traerlos de vuelta a casa.

¡Con Scythariel a tu lado, nunca te meterás en líos que te superen! Y es que este pájaro demoníaco es capaz de transformarse en una guadaña que puede acabar con tus enemigos y, además, devorarlos. Los cadáveres alimentan habilidades únicas, lo que te permite atravesar abismos traicioneros y descubrir secretos ocultos. ¡Utiliza todas las herramientas a tu alcance para salvar el día!