NIS America, Inc. anuncia GOBBLE, un juego de plataformas y acción en 2D pintado a mano

NIS America, Inc. se complace en anunciar GOBBLE, una nueva aventura de plataformas en 2D pintada a mano que llegará el año que viene a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC.
En GOBBLE, explorarás un mundo pintado a mano y rebosante de vida. ¡Contempla cómo los sonidos se deslizan por tu pantalla con el estilo único de esta impresionante aventura de plataformas 2D! Pero no te entretengas demasiado admirando el paisaje: tu familia ha desaparecido y depende de ti (¡y de Scythariel!) traerlos de vuelta a casa.
¡Con Scythariel a tu lado, nunca te meterás en líos que te superen! Y es que este pájaro demoníaco es capaz de transformarse en una guadaña que puede acabar con tus enemigos y, además, devorarlos. Los cadáveres alimentan habilidades únicas, lo que te permite atravesar abismos traicioneros y descubrir secretos ocultos. ¡Utiliza todas las herramientas a tu alcance para salvar el día!
¡Con Scythariel a tu lado, nunca te meterás en líos que te superen! Y es que este pájaro demoníaco es capaz de transformarse en una guadaña que puede acabar con tus enemigos y, además, devorarlos. Los cadáveres alimentan habilidades únicas, lo que te permite atravesar abismos traicioneros y descubrir secretos ocultos. ¡Utiliza todas las herramientas a tu alcance para salvar el día!
Características:
● Eres Lo Que Comes: ¡Devora a tus enemigos para ganar salud extra y luego utiliza esa salud para activar habilidades superpoderosas!
● Completa Tu Colección: Cada nivel esconde sus propios objetos coleccionables. Haz todo lo posible por encontrarlos todos.
● Un Mundo Vivo y Lleno de Susurros: ¡En la estética única de GOBBLE, los efectos de sonido cobran vida! ¡Descubre el susurro de las hojas y el frescor del aire de una forma totalmente nueva!
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