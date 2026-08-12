Anunciada la nueva consola PS5 y la colección de accesorios inspiradas en Marvel: Lobezno
- Las reservas se abrirán el próximo 19 de agosto en tiendas habituales y PlayStation®Direct
- Disponible junto al lanzamiento del título el próximo 15 de septiembre
Sony Interactive Entertainment (SIE), en colaboración con Insomniac Games y Marvel Games, ha revelado oficialmente la nueva línea de hardware y accesorios de edición limitada inspirada en el esperado videojuego Marvel: Lobezno.
El producto principal de esta línea es el pack PlayStation®5 Ed. Digital – Edición Limitada Marvel: Lobezno Battle Yellow, el cual incluye una consola PS5® Edición Digital personalizada, un mando inalámbrico DualSense® a juego y un código de descarga para el juego.
Diseño e inspiración artística
La consola y sus accesorios están inspirados en el traje Battle Reborn de Insomniac y las garras de Lobezno. La consola luce un tono amarillo con marcas de zarpazos que dejan al descubierto los componentes internos del equipo. Por su parte, el mando DualSense incorpora estos mismos detalles para ofrecer un aspecto visual impactante en las manos del jugador.
Para la creación del concepto visual, SIE trabajó en conjunto con Jock, reconocido artista gráfico escocés responsable del arte principal del juego.
Ediciones especiales y variante Adamantium
Además del pack de consola PS5 y el mando DualSense Battle Yellow, que también se vende por separado, SIE ha presentado varios productos adicionales orientados a los usuarios de PS5 Pro y PS5:
- Cubiertas de consola Battle Yellow: Disponibles tanto para PS5 Estándar (modelo Slim) como para PS5 Pro.
- Línea Marvel: Lobezno Ed. Limitada Adamantium: Diseñada en homenaje al metal ligado al esqueleto del personaje, esta cubierta para PS5®Pro y mando inalámbrico DualSense® cuenta con marcas de garras talladas sobre un acabado metálico de gama alta.
Precios y disponibilidad
Las reservas de toda la gama de productos darán inicio el 19 de agosto de 2026 a las 10:00 AM (hora local) a través de direct.playstation.com y distribuidores autorizados, en función del producto. El lanzamiento oficial de la colección está programado para el 15 de septiembre de 2026 en unidades limitadas:
Disponibles en PlayStation Direct y tiendas habituales:
- Pack PlayStation®5 Ed. Digital – Edición Limitada Marvel: Lobezno Battle Yellow: €649,99
- Mando inalámbrico DualSense® – Edición Limitada Marvel: Lobezno Battle Yellow: €84,99
- Disponibles exclusivamente en PlayStation Direct:
- Cubiertas para consola PlayStation®5 – Edición Limitada Marvel: Lobezno Battle Yellow: €74,99
- Cubiertas para consola PlayStation®5 Pro – Edición Limitada Marvel: Lobezno Battle Yellow: €74,99
- Cubiertas para consola PlayStation®5 Pro – Edición Limitada Marvel: Lobezno Adamantium: €74,99
- Mando inalámbrico DualSense® – Edición Limitada Marvel: Lobezno Adamantium: €84,99
Marvel: Lobezno saldrá a la venta el 15 de septiembre de 2026 en exclusiva para PlayStation 5. Los usuarios ya pueden realizar la reserva y añadir a sus listas de deseos tanto la Edición Estándar (79,99€ PVPR) como la Edición Digital Deluxe (89,99€ PVPR) a través de PlayStation Store, estando disponible también la reserva física de la Edición Estándar a través de PlayStation Direct y tiendas habituales. Toda la información acerca de este nuevo anuncio en el blog de PlayStation España. PEGI 18.
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