Anunciada la nueva consola PS5 y la colección de accesorios inspiradas en Marvel: Lobezno

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Anunciada la nueva consola PS5 y la colección de accesorios inspiradas en Marvel: Lobezno

Las reservas se abrirán el próximo 19 de agosto en tiendas habituales y PlayStation®Direct

Disponible junto al lanzamiento del título el próximo 15 de septiembre

Sony Interactive Entertainment (SIE), en colaboración con Insomniac Games y Marvel Games, ha revelado oficialmente la nueva línea de hardware y accesorios de edición limitada inspirada en el esperado videojuego Marvel: Lobezno.

El producto principal de esta línea es el pack PlayStation®5 Ed. Digital – Edición Limitada Marvel: Lobezno Battle Yellow, el cual incluye una consola PS5® Edición Digital personalizada, un mando inalámbrico DualSense® a juego y un código de descarga para el juego.

Diseño e inspiración artística

La consola y sus accesorios están inspirados en el traje Battle Reborn de Insomniac y las garras de Lobezno. La consola luce un tono amarillo con marcas de zarpazos que dejan al descubierto los componentes internos del equipo. Por su parte, el mando DualSense incorpora estos mismos detalles para ofrecer un aspecto visual impactante en las manos del jugador.

Para la creación del concepto visual, SIE trabajó en conjunto con Jock, reconocido artista gráfico escocés responsable del arte principal del juego.





Ediciones especiales y variante Adamantium

Además del pack de consola PS5 y el mando DualSense Battle Yellow, que también se vende por separado, SIE ha presentado varios productos adicionales orientados a los usuarios de PS5 Pro y PS5:

Cubiertas de consola Battle Yellow: Disponibles tanto para PS5 Estándar (modelo Slim) como para PS5 Pro.

Disponibles tanto para PS5 Estándar (modelo Slim) como para PS5 Pro. Línea Marvel: Lobezno Ed. Limitada Adamantium: Diseñada en homenaje al metal ligado al esqueleto del personaje, esta cubierta para PS5®Pro y mando inalámbrico DualSense® cuenta con marcas de garras talladas sobre un acabado metálico de gama alta.

Precios y disponibilidad

Las reservas de toda la gama de productos darán inicio el 19 de agosto de 2026 a las 10:00 AM (hora local) a través de direct.playstation.com y distribuidores autorizados, en función del producto. El lanzamiento oficial de la colección está programado para el 15 de septiembre de 2026 en unidades limitadas:

Disponibles en PlayStation Direct y tiendas habituales: Pack PlayStation®5 Ed. Digital – Edición Limitada Marvel: Lobezno Battle Yellow: €649,99 Mando inalámbrico DualSense® – Edición Limitada Marvel: Lobezno Battle Yellow: €84,99

Disponibles exclusivamente en PlayStation Direct: Cubiertas para consola PlayStation®5 – Edición Limitada Marvel: Lobezno Battle Yellow: €74,99 Cubiertas para consola PlayStation®5 Pro – Edición Limitada Marvel: Lobezno Battle Yellow: €74,99 Cubiertas para consola PlayStation®5 Pro – Edición Limitada Marvel: Lobezno Adamantium: €74,99 Mando inalámbrico DualSense® – Edición Limitada Marvel: Lobezno Adamantium: €84,99

