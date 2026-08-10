Ya están aquí las novedades de The Grounds y Clubs de EA SPORTS FC 27



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Ya están aquí las novedades de The Grounds y Clubs de EA SPORTS FC 27

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Ya están aquí las novedades de The Grounds y Clubs de EA SPORTS FC 27

Ya están disponibles las últimas novedades de EA SPORTS FC 27, centradas en **The Grounds y Clubs**, que incorporan nuevas formas de jugar, competir y conectar con otros jugadores dentro de una experiencia más social, dinámica y personalizada.
Entre los puntos más destacados:
The Grounds evolucionará a lo largo del año mediante nuevas temporadas, campañas y actualizaciones en directo que introducirán actividades, eventos, recompensas y nuevas formas de jugar.
Quedamos atentos por si necesitáis cualquier información adicional.

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