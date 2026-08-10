Ya están aquí las novedades de The Grounds y Clubs de EA SPORTS FC 27

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Ya están aquí las novedades de The Grounds y Clubs de EA SPORTS FC 27

Ya están disponibles las últimas novedades de EA SPORTS FC 27, centradas en **The Grounds y Clubs**, que incorporan nuevas formas de jugar, competir y conectar con otros jugadores dentro de una experiencia más social, dinámica y personalizada.

Entre los puntos más destacados:

The Grounds, un nuevo espacio futbolístico compartido que reúne hasta a 100 jugadores y se articula en torno a una zona central y tres distritos inspirados en distintas culturas futbolísticas.

Nuevas actividades y formas de jugar , incluyendo partidos de fútbol reducido, experiencias de Rush y una amplia variedad de Kickabouts que combinan el fútbol con mecánicas de otros deportes.

Torneos en directo de Clubs , que amplían las opciones competitivas con nuevas competiciones 11 contra 11, reglas especiales y recompensas que evolucionarán a lo largo de la temporada.

Mayor profundidad en la progresión del jugador , con cambios en los arquetipos, la llegada de las Maestrías y los nuevos Amps, que permitirán personalizar y mejorar el rendimiento del Pro con mayor flexibilidad.

Objetivos de Club compartidos , diseñados para que todos los miembros puedan contribuir al progreso colectivo y conseguir recompensas exclusivas, incluso cuando no jueguen juntos.

Más opciones de personalización, con looks diferenciados para dentro y fuera del terreno de juego, nuevos emotes, accesorios y artículos inspirados en la identidad de cada distrito.

The Grounds evolucionará a lo largo del año mediante nuevas temporadas, campañas y actualizaciones en directo que introducirán actividades, eventos, recompensas y nuevas formas de jugar.

Quedamos atentos por si necesitáis cualquier información adicional.