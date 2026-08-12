El videojuego Valorant organizará un Fan Fest gratuito de 3 días en Barcelona del 28 al 30 de agosto.

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El Palau Olímpic de Badalona acogerá tres jornadas de acceso libre y gratuito, con torneos presenciales de VALORANT, stands de equipos de la liga, meet & greets con creadores y una parada del Circuito Tormenta.

Con motivo de la fase final del VALORANT Champions Tour (VCT) EMEA Stage 2, Riot Games transformará los alrededores del Palau Olímpic de Badalona en la sede del VCT EMEA Fan Fest, un espacio de encuentro gratuito diseñado para celebrar la comunidad del tactical shooter del 28 al 30 de agosto.

El espacio estará estructurado en tres zonas y contará con una amplia variedad de actividades competitivas y culturales:

Gaming Area y Circuito Tormenta: Espacio dedicado al juego libre y a la competición. Incluirá duelos 1v1, retos contra jugadores profesionales y el nuevo modo 3v3 Retake. El viernes y el domingo se disputarán partidas en formato Swift Play, mientras que el sábado el área se convertirá en parada oficial del Circuito Tormenta con el torneo «Kings of Barcelona» (requiere inscripción previa).

Team y Partner Booths:

Los seguidores podrán interactuar con el staff y merchandising de clubes de la liga como Team Heretics (en colaboración con AORUS Gigabyte), Fnatic, FUT Esports, Gentle Mates y Team Vitality. Además, marcas como KitKat, Sony INZONE, OMODA, Razer y ExpressVPN ofrecerán experiencias interactivas y zonas de descanso.

Artist Alley y Meet & Greets: Exposición y venta de obras inspiradas en el universo de VALORANT a cargo de 8 artistas de la comunidad (@sunfwer, @tru.koo, @akynoctua, @adjilemon, @lizethnailedit, @theartfail, @bealcuadradop y @dcpescultor). La zona Razer acogerá sesiones de firmas con creadores de contenido del ecosistema EMEA.

Información de acceso y horarios:

La entrada al Fan Fest es gratuita (acceso general para mayores de 16 años en la zona A Site y para todos los públicos en la zona B Site, orientada al ocio exterior con food trucks y DJ). No es necesario disponer de entrada para las finales del torneo para acceder al recinto exterior.

Viernes 28 de agosto: 13:00 – 18:00 CEST

Sábado 29 de agosto: 12:00 – 20:00 CEST

Domingo 30 de agosto: 12:00 – 20:00 CEST