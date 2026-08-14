El rey de los MMOs sube de nivel: Razer Naga V3 Pro

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El icónico ratón para MMO evoluciona. El Razer Naga V3 Pro se adapta a diversos géneros gracias a tres placas laterales magnéticas intercambiables, ofrece hasta 23 botones programables e incorpora la rueda inclinable Razer™ HyperScroll de 2.ª generación mejorada con un nuevo modo de desplazamiento, todo ello manteniendo la clásica forma Naga que los jugadores ya conocen







IRVINE, CALIFORNIA, a 12 de AGOSTO de 2026 – Razer™, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy el nuevo Razer Naga V3 Pro, la última evolución de su icónico ratón gaming para MMOs.

Diseñado para adaptarse a diversos géneros de juego y estilos de juego, cuenta con tres placas laterales magnéticas intercambiables, más opciones de personalización de controles, un rendimiento mejorado y la clásica forma ergonómica de la serie Naga que los jugadores conocen y en la que confían.

Una Leyenda Evolucionada

Desde 2009, el Razer Naga ha contribuido a definir las capacidades de un ratón para MMO. Su cuadrícula de 12 botones para el pulgar se ha convertido en una característica distintiva para los jugadores que necesitan acceso inmediato a habilidades, comandos y macros en títulos MMOs más jugados del mercado.

Con el Naga V3 Pro, ese legado perdura en un ratón diseñado para ofrecer un rendimiento superior y creado para adaptarse a más juegos, configuraciones y estilos de juego.

El Naga V3 Pro conserva la sensación familiar que los aficionados esperan, al tiempo que incorpora mejoras prácticas que facilitan la adaptación del ratón a cada juego: más opciones de botones, mayor precisión, un rendimiento inalámbrico más rápido y un control más preciso sobre el funcionamiento de cada acción.

«El Naga ha liderado el segmento de ratones gaming con múltiples botones durante 17 años, y el Naga V3 Pro es nuestra respuesta a una comunidad que buscaba un ratón capaz de adaptarse a cualquier género al que jugaran», afirmó Barrie Ooi, director de PC Gaming en Razer. «Hemos recuperado los botones que los jugadores pedían y hemos logrado un rendimiento aún mejor gracias a las últimas tecnologías de Razer, ofreciéndoles además más control que nunca: desde configuraciones intercambiables hasta un nuevo modo de desplazamiento de 48 pasos que aporta gran precisión al alternar entre habilidades».

Adaptaté a cualquier género

El Naga V3 Pro se ha diseñado en torno a una idea: un único ratón que se adapta al juego que disfrutas. Gracias a sus paneles laterales magnéticos intercambiables permiten a los jugadores alternar entre una configuración de 12 botones para MMO, una de 6 botones para MOBA y *battle royale*, y una de 2 botones ideal para FPS y el uso cotidiano. Cada panel se acopla en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas.

Para ofrecer aún más control, el Naga V3 Pro incorpora dos botones de acceso rápido situados junto al clic izquierdo que permiten ajustar los DPI al instante; entre ellos se incluye un botón para el dedo anular con función de bloqueo, recuperado a petición de los usuarios. Este botón, que se había eliminado en el Naga V2 Pro debido a quejas sobre clics accidentales, regresa ahora con un diseño bloqueable que los jugadores pueden activar para obtener mayor control o desactivar cuando no lo necesiten.

Los botones laterales cuentan ahora con teclas fabricadas mediante moldeo de doble inyección, lo que garantiza la durabilidad de las leyendas impresas incluso tras un uso prolongado. La memoria integrada permite almacenar hasta cinco perfiles con configuraciones personalizadas, macros y ajustes de DPI, facilitando así que los jugadores lleven su configuración de un equipo a otro y cambien de perfil sin interrupciones al pasar de un juego a otro.

Haz Scroll con Sentido

La rueda inclinable Razer™ HyperScroll de segunda generación ofrece a los jugadores un mayor control sobre el desplazamiento. El modo táctil estándar proporciona el desplazamiento habitual con pasos marcados (24 pasos). El modo táctil de precisión añade un control más fino de 48 pasos para alternar entre habilidades, armas, menús o el inventario. El modo de giro libre hace que los desplazamientos largos sean más rápidos y fluidos, mientras que el modo Smart-Reel cambia automáticamente entre el desplazamiento táctil y el de giro libre según la velocidad de desplazamiento (ajustable en Razer Synapse).

Acciones Desatadas

Gracias a la tecnología Razer™ HyperSpeed ​​Wireless, el Naga V3 Pro ofrece un rendimiento rápido y estable para el juego competitivo, con una autonomía de hasta 155 horas mediante HyperSpeed ​​Wireless y hasta 280 horas a través de Bluetooth, ideal para largas sesiones de juego y el uso diario. Los jugadores también pueden conectarlo mediante USB tipo C y seguir jugando mientras se carga.

El Naga V3 Pro admite múltiples opciones de carga, incluidos el sistema de carga Razer HyperFlux V2 y el Razer Mouse Dock Pro (ambos se venden por separado). Los jugadores pueden elegir la configuración que mejor se adapte a sus necesidades.

Precisión hasta el Último Clic

En su interior, el Naga V3 Pro incorpora el sensor óptico Razer™ Focus Pro 50K de 3.ª generación para un seguimiento preciso, con hasta 50 000 DPI, 930 IPS y una aceleración de 90 G. La tecnología Frame Sync sincroniza el muestreo del sensor con la pantalla para reducir la latencia entre el movimiento y la respuesta.

Los switches ópticos para ratón Razer™ de 4.ª generación ofrecen una vida útil de más de 100 millones de clics y requieren una fuerza de accionamiento un 12 % menor, lo que proporciona una sensación nítida y reactiva en cada pulsación durante las acciones repetitivas del juego.

Un ratón. Todos los géneros.

Personalización: Asigna modificadores a dos botones laterales de acceso rápido, recupera el botón bloqueable para el dedo anular, ejecuta complejas cadenas de habilidades mediante macros y guarda toda la configuración en cinco perfiles de memoria integrada.

Asigna modificadores a dos botones laterales de acceso rápido, recupera el botón bloqueable para el dedo anular, ejecuta complejas cadenas de habilidades mediante macros y guarda toda la configuración en cinco perfiles de memoria integrada. Modularidad: Tres placas laterales magnéticas intercambiables adaptan el ratón al juego (una de 12 botones para MMO, otra de 6 para MOBA y *battle royale*, y una de 2 para FPS y uso cotidiano), acoplándose en segundos y sin necesidad de herramientas.

Tres placas laterales magnéticas intercambiables adaptan el ratón al juego (una de 12 botones para MMO, otra de 6 para MOBA y *battle royale*, y una de 2 para FPS y uso cotidiano), acoplándose en segundos y sin necesidad de herramientas. Ingeniería de precisión: Cuenta con el sensor óptico Razer™ Focus Pro 50K de 3.ª generación con Frame Sync, interruptores ópticos de 4.ª generación (con una vida útil de más de 100 millones de clics) y una autonomía de hasta 155 horas mediante conexión inalámbrica HyperSpeed ​​o 280 horas por Bluetooth; además, permite la carga inalámbrica con HyperFlux V2 o Mouse Dock Pro.

Con el Naga V3 Pro, Razer sigue evolucionando su ratón para juegos MMO más emblemático, ofreciendo un control adaptable, una precisión mejorada y el estándar característico de la línea Naga para cualquier género que los jugadores decidan afrontar.