Catálogo de juegos de PlayStation Plus de agosto: Helldivers 2, Kingdom Come Deliverance 2, Vampire Survivors, Hell is Us y muchos más
Onimusha: Dawn of Dreams y Disney’s Atlantis: The Lost Empire se une a PlayStation Plus Premium.
Sony Interactive Entertainment anuncia los juegos que se unen al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium este agosto. Este mes, los jugadores podrán unirse a la primera fuerza militar por la paz de la Supertierra y luchar por la libertad en la hostil galaxia de Helldivers 2, escribir su destino en una impresionante y fidedigna interpretación de la Bohemia del siglo XV en Kingdom Come: Deliverance 2, acabar con miles de criaturas nocturnas para sobrevivir en Vampire Survivors o abrirse camino en las tierras plagadas de terroríficas quimeras para desvelar el misterio de su apariencia en Hell is Us. Todos estos títulos y muchos más estarán disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation Plus de agosto*. Además, PlayStation Plus Premium da la bienvenida a la acción RPG de PS2 con Onimusha: Dawn of Dreams.
Helldivers 2 ya está disponible para los miembros de PlayStation Plus Extra. El resto de títulos llegará el martes 18 de agosto a menos que se indique lo contrario. Consulta este artículo del blog oficial de PlayStation para conocer toda la información.
Helldivers 2 | PS5
En el shooter cooperativo multijugador de Arrowhead Game Studios, hasta cuatro jugadores asumen el rol de soldados de élite con la misión de defender el planeta Supertierra frente a una devastadora amenaza alienígena. Haciendo uso de un arsenal de gran potencia y con el fuego amigo permanentemente activado, el equipo deberá coordinarse al detalle para garantizar la supervivencia de su civilización.
Kingdom Come Deliverance II | PS5
Este RPG de acción en mundo abierto traslada al jugador a la Bohemia del siglo XV en plena guerra civil. A través de los ojos de Henry de Skalitz, un joven de origen humilde en busca de venganza, la historia recorre los frondosos bosques y las bulliciosas calles de la Europa medieval en un contexto tan fascinante como hostil.
Vampire Survivors | PS4 y PS5
El fenómeno indie de terror gótico y mecánicas rogue-lite propone un desafío de supervivencia extrema en el que el objetivo es aguantar el mayor tiempo posible frente a hordas masivas de criaturas infernales. La toma constante de decisiones y el dominio del disparo automático resultan clave para prolongar cada partida.
Hell is Us | PS5
Esta propuesta de acción y aventura en tercera persona traslada la acción a un país desgarrado por la guerra y repleto de misteriosas criaturas. En la piel del soldado Rémi, los jugadores combinarán la exploración de entornos semiabiertos con un intenso combate cuerpo a cuerpo mientras desvelan los secretos del pasado del protagonista.
Umamusume Pretty Derby – Party Dash | PS4
Esta colorida propuesta de estética pixel-art reúne a cuatro equipos de personajes para competir en el disparatado festival escolar Slapdash Grand Prix. A lo largo de la competición, los participantes deberán medir sus fuerzas en cuatro variadas pruebas de estilo arcade que incluyen carreras de vallas, baloncesto, balón prisionero y concursos de comida.
Two Point Museum | PS5
En esta propuesta de gestión y simulación, los jugadores asumen el rol de comisarios para diseñar y coordinar un museo en constante crecimiento. A través de expediciones hacia zonas inexploradas, será necesario enviar a un equipo de expertos a recuperar artefactos únicos con los que organizar exposiciones exclusivas y atraer visitantes en Two Point County.
Metro Exodus | PS5, PS4
Inspirado en las aclamadas novelas de Dmitry Glukhovsky, este shooter narrativo en primera persona combina combate, sigilo y supervivencia posapocalíptica. La aventura propone un ambicioso viaje a través de continentes y niveles no lineales que cambian con el paso de las estaciones en un mundo devastado.
Dying Light 2 | PS5, PS4
En un mundo postapocalíptico asolado por un virus mutante, los jugadores encarnan a Aiden Caldwell, un nómada con habilidades excepcionales que lucha por cambiar el destino de La Ciudad. El título combina acción y elementos de supervivencia mientras el protagonista se enfrenta a facciones rivales y desentraña oscuros secretos.
PlayStation Plus Premium
Onimusha: Dawn of Dreams | PS5, PS4
El clásico RPG de acción regresa para trasladar a los jugadores al Japón feudal tras la caída de Oda Nobunaga. La trama sigue el ascenso de Soki, el joven guerrero conocido como Oni of the Ash, quien une fuerzas con diversos aliados para combatir la creciente amenaza de los demonios Genma.
PlayStation Plus Premium
Atlantis: El imperio perdido | PS5, PS4
La adaptación del título original de PlayStation regresa con mejoras visuales, opción de rebobinado y guardado rápido. La aventura permite acompañar a Milo Thatch y a su equipo de especialistas en una expedición hacia las profundidades del océano para desvelar los secretos de la mítica civilización perdida.