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Catálogo de juegos de PlayStation Plus de agosto: Helldivers 2, Kingdom Come Deliverance 2, Vampire Survivors, Hell is Us y muchos más

Onimusha: Dawn of Dreams y Disney’s Atlantis: The Lost Empire se une a PlayStation Plus Premium.

Sony Interactive Entertainment anuncia los juegos que se unen al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium este agosto. Este mes, los jugadores podrán unirse a la primera fuerza militar por la paz de la Supertierra y luchar por la libertad en la hostil galaxia de Helldivers 2, escribir su destino en una impresionante y fidedigna interpretación de la Bohemia del siglo XV en Kingdom Come: Deliverance 2, acabar con miles de criaturas nocturnas para sobrevivir en Vampire Survivors o abrirse camino en las tierras plagadas de terroríficas quimeras para desvelar el misterio de su apariencia en Hell is Us. Todos estos títulos y muchos más estarán disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation Plus de agosto*. Además, PlayStation Plus Premium da la bienvenida a la acción RPG de PS2 con Onimusha: Dawn of Dreams.

Helldivers 2 ya está disponible para los miembros de PlayStation Plus Extra. El resto de títulos llegará el martes 18 de agosto a menos que se indique lo contrario. Consulta este artículo del blog oficial de PlayStation para conocer toda la información.

Helldivers 2 | PS5

En el shooter cooperativo multijugador de Arrowhead Game Studios, hasta cuatro jugadores asumen el rol de soldados de élite con la misión de defender el planeta Supertierra frente a una devastadora amenaza alienígena. Haciendo uso de un arsenal de gran potencia y con el fuego amigo permanentemente activado, el equipo deberá coordinarse al detalle para garantizar la supervivencia de su civilización.

Kingdom Come Deliverance II | PS5

Este RPG de acción en mundo abierto traslada al jugador a la Bohemia del siglo XV en plena guerra civil. A través de los ojos de Henry de Skalitz, un joven de origen humilde en busca de venganza, la historia recorre los frondosos bosques y las bulliciosas calles de la Europa medieval en un contexto tan fascinante como hostil.

Vampire Survivors | PS4 y PS5

El fenómeno indie de terror gótico y mecánicas rogue-lite propone un desafío de supervivencia extrema en el que el objetivo es aguantar el mayor tiempo posible frente a hordas masivas de criaturas infernales. La toma constante de decisiones y el dominio del disparo automático resultan clave para prolongar cada partida.

Hell is Us | PS5

Esta propuesta de acción y aventura en tercera persona traslada la acción a un país desgarrado por la guerra y repleto de misteriosas criaturas. En la piel del soldado Rémi, los jugadores combinarán la exploración de entornos semiabiertos con un intenso combate cuerpo a cuerpo mientras desvelan los secretos del pasado del protagonista.

Umamusume Pretty Derby – Party Dash | PS4

Esta colorida propuesta de estética pixel-art reúne a cuatro equipos de personajes para competir en el disparatado festival escolar Slapdash Grand Prix. A lo largo de la competición, los participantes deberán medir sus fuerzas en cuatro variadas pruebas de estilo arcade que incluyen carreras de vallas, baloncesto, balón prisionero y concursos de comida.

Two Point Museum | PS5