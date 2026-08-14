Apex Legends presenta su nuevo evento Ascended Hunt, disponible desde el 18 de agosto al 8 de septiembre



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos



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EA y Respawn han lanzado hoy el tráiler oficial del evento Ascended Hunt de Apex Legends, que tendrá lugar desde el 18 de agosto hasta el 8 de septiembre. Impulsadas por un poder proveniente de más allá de las Tierras Salvajes (Outlands), las Leyendas lucharán para demostrar quién es el depredador y quién la presa. Los jugadores podrán aumentar su poder con Comodines evolutivos, ganar Marcas para desbloquear objetos del evento y buscar el trofeo definitivo: la nueva Skin de Prestigio de Gibraltar.

Descubre el poder de los dioses en el tráiler del evento Ascended Hunt en este link.

Apex Legends: Marca ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de EA App, Epic Games Store y Steam. Para más noticias sobre Apex Legends, o visita www.playapex.com.

. Leer artículo completo en Frikipandi Apex Legends presenta su nuevo evento Ascended Hunt, disponible desde el 18 de agosto al 8 de septiembre.
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