Ghost of Yōtei Edición Completa llega a PS5 el 1 de octubre

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Una nueva expansión narrativa, un nuevo modo de supervivencia de combate y mucho más.

Sony Interactive Entertainment anuncia el lanzamiento de Ghost of Yōtei Complete Edition, que llegará a PS5 el próximo 1 de octubre. La edición, que será la más completa hasta la fecha, incluirá una nueva expansión narrativa y un nuevo modo de supervivencia de combate para un jugador, así como nuevas mejoras de calidad de vida dentro del juego.

Aunque el estudio dará más información próximamente, hoy se desvela un adelanto del nuevo contenido, entre el que se encuentra Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara, la nueva expansión. A caballo entre el presente y los flashbacks a la época de Atsu en el continente, el jugador conocerá a Nagato, una figura del pasado de Atsu que ha llegado a Ezo. En el presente, explorará un valle nunca antes visto en el que antaño habitaban la Serpiente y su séquito de leales seguidores, las Víboras. En el pasado, vivirá la experiencia de Atsu en la batalla de Sekigahara y un momento clave en su vida antes de que volviera a casa para emprender su misión de venganza. Todo esto con nuevos nuevos enemigos y nuevas armas pesadas, nuevos conjuntos de armadura, nuevos tintes y mucho más.

Ghost of Yōtei: Más buscado es un nuevo modo de supervivencia de combate para un jugador, la versión de un roguelike de Sucker Punch. En este modo, el jugador aceptará recompensas para empezar nuevas partidas en las que derrotar a los enemigos les hará ganar ventajas y desbloquear personajes jugables adicionales. Puedes ver el tráiler en este enlace, en el que se ve cómo Atsu es una maestra con la katana doble, mientras que Oyuki destaca con la kusarigama y Nagato deslumbra con una yari.

Ghost of Yōtei Edición Completa estará disponible a 79,99€, que incluye el juego principal así como Ghost of Yōtei Legends, la experiencia cooperativa online compatible con hasta cuatro jugadores, así como el contenido de la Edición Digital Deluxe. Los jugadores que adquieran ahora esta versión, podrán acceder a la expansión nueva y al modo “más buscado” a partir del 1 de octubre. Para aquellos que reserven antes del 30 de septiembre, también conseguirán desbloquear anticipadamente la armadura Sakai para Atsu, un guiño a la armadura familiar de Jin, protagonista de Ghost of Tsushima.

Aparte del nuevo contenido mencionado arriba, Ghost of Yōtei Edición Completa incluye nuevas pistas para el modo Watanabe que estarán disponibles durante todo el juego cuando el modo esté activado. También hay nuevos sellos para el modo Foto, cosméticos adicionales para Nueva Partida+ y nuevos trofeos tanto para Ecos de Sekigahara como para Más buscado.

Quienes ya tengan Ghost of Yōtei pueden conseguir Ecos de Sekigahara y Más buscado reservando la Mejora a Ghost of Yōtei Complete Edition por 14,99 €. Quienes todavía no tengan la Edición Digital Deluxe ni el talismán de Hokkyokusei, los desbloquearán inmediatamente al reservar. Y si reservan antes del 30 de septiembre, el 1 de octubre también obtendrán el desbloqueo anticipado de la armadura de Sakai.

Para aquellos que tengan Ghost of Yōtei, incluso sin comprar la mejora a la Edición Completa, un nuevo parche que llega el 1 de octubre añadirá el nuevo modo Belleza de Yōtei, que muestra una vista a modo de salvapantallas de los entornos de Ezo. También habrá nuevas mejoras de calidad de vida, incluida la opción de mantener la apariencia de un set de armadura mientras se usan las estadísticas de otro, así como una nueva opción de accesibilidad de alto contraste*.

Consulta toda la información en este artículo del blog de PlayStation España