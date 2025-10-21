Razer Basilisk Mobile: el ratón que integra ChatGPT para llevar la IA a un solo clic gracias a Synapse 4

¿Te imaginas un ratón gaming que no sólo responde a tus clics, sino que además te permite invocar la potencia de la inteligencia artificial con un solo botón? Razer lo ha hecho realidad con su último lanzamiento, el , un dispositivo pensado tanto para jugadores exigentes como para profesionales que buscan productividad ágil. En este artículo analizamos cómo esta integración con ChatGPT o microsoft Copilot redefine la experiencia de uso, qué ventajas reales ofrece y cuáles son los puntos a tener en cuenta antes de decidirte por él. Puedes comprarlo en Amazon
¿Qué es el Razer Basilisk Mobile?
El Basilisk Mobile es un ratón inalámbrico ergonómico, de formato portátil, diseñado para quienes combinan trabajo, juego o movilidad. Según la propia Razer, incorpora un diseño ergonómico compacto, un sensor óptico de alta precisión (18 000 PPP) y batería de larga duración, con triple conectividad (USB‑C, HyperSpeed Wireless y Bluetooth).
Lo realmente innovador es que incluye un botón dedicado con la funcionalidad denominada AI Prompt Master, que permite invocar servicios de IA —como ChatGPT o Microsoft Copilot— directamente desde el ratón.
“Maestro de prompts” con IA: ¿Una función real o un añadido de marketing?
Integración de IA en el ratón
En la ficha técnica de Razer ya aparece la característica “MAESTRO DE PROMPTS CON IA” para el Basilisk Mobile, que apunta a atajos inteligentes que “desbloquean potentes atajos de IA con un solo clic”. Razer
El soporte de la función queda explícito en la página de soporte de Razer: mediante su software Razer Synapse 4 puedes asignar un botón del ratón al “AI Launcher” → “ChatGPT” o “Microsoft Copilot”.
Os dejamos un vídeo de su uso.
Nosotros ya lo hemos usado y he añadido algún prompt super util como resumir o traducir un texto con Razer Synapse 4 y el ratón Basilisk Mobile .
¿Qué se puede hacer con ello?
- El botón asignado al AI Launcher genera una superposición en pantalla que permite introducir texto para acciones como reformular, resumir o componer un e‑mail vía ChatGPT. Razer Support
- Puedes crear tus propios prompts con modificadores como tono (profesional, informal), longitud, complejidad. Razer Support
- La idea es que el ratón deje de ser solo un periférico de juego o productividad, y pase a ser también una puerta de entrada rápida a la IA.
¿Ventaja real o gimmick?
La integración es, sin duda, llamativa, pero al analizar los reviews se aprecian matices importantes:
- Algunos medios señalan que la función de IA es interesante y muy útil en el uso diario.
- Advertimos que, en sesiones de juego intensas, ese botón puede activarse por error.
- La función está ahí es muy funcional, pero su valor depende mucho del perfil de uso. Ya que otros usuarios preferiran poner macros
Principales especificaciones técnicas
|Característica
|Detalles
|Sensor
|Razer Focus X de 18 000 PPP, precisión 99,4 % Razer
|Conectividad
|HyperSpeed Wireless, Bluetooth, cable USB‑C
|Autonomía
|Hasta 105 horas vía HyperSpeed, hasta 180 horas vía Bluetooth
|Peso / tamaño
|Formato compacto (≈ 76 g en algunas versiones) para portabilidad
|Botones
|10 controles personalizables + botón IA preconfigurado
|Software
|Synapse 4
¿Para quién está pensado este ratón?
Gamers en movimiento
Si juegas en diferentes ubicaciones —por ejemplo, torneos, LANs, viajes— y necesitas un periférico que combine portabilidad con rendimiento, el Basilisk Mobile tiene mucho que ofrecer. La triple conectividad y el peso reducido juegan a su favor.
Profesionales y productividad híbrida
Para quienes alternan entre trabajo y ocio, el botón IA puede convertirse en un aliado: redactar rapidísimo un e‑mail, resumir un documento, generar ideas o traducir textos con un clic. En entornos multitarea, la opción ofrece una ventaja diferenciadora.
Usuarios mixtos
Si tu uso es variado (juego ocasional + productividad) este ratón puede cubrir ambas facetas sin necesidad de tener dos dispositivos separados.
Puntos positivos destacados
- Excelente versatilidad: rendimiento gaming sólido + funciones de productividad.
- Integración IA diferenciadora: no muchos ratones incorporan un botón dedicado a ChatGPT.
- Buen soporte de personalización con Synapse 4.
- Autonomía inalámbrica de gran nivel para su categoría.
- Diseño ergonómico compacto que facilita llevarlo en una mochila.
Aspectos a valorar o mejorar
- El botón IA puede activarse involuntariamente durante sesiones intensas, como señalan varios reviews.
- La funcionalidad de IA requiere Synapse 4 activo, lo que limita su uso si cambias entre dispositivos sin el software instalado o deseas algo “plug‑and‑play”.
- No es el ratón más ligero del mercado, ni el más pequeño para uso ultra‑portátil: algunos usuarios citan que su tamaño aún resulta algo grande para ciertos grips.
- La función IA, aunque útil, no es esencial para todos los usuarios y su valor depende del flujo de trabajo individual.
Cómo sacar el máximo partido al botón IA
Para optimizar esta función y no verla como un “extra” olvidado, te recomiendo lo siguiente:
- Instala y actualiza Razer Synapse 4 en tus dispositivos principales.
- Asigna el botón IA al servicio de IA que prefieras (ChatGPT o Copilot) desde el menú «AI Launcher». Razer Support
- Dentro de Synapse, crea prompts personalizados: por ejemplo, uno para “resumir texto”, otro para “escribir e‑mail en tono informal”, otro por ejemplo puede ser para crear una noticia o para “traducir al español”.
- Activa perfiles por aplicación. Por ejemplo: cuando estás en una sesión de trabajo, que el botón IA active “Compose email”; cuando estás en juego, que cambie a “Macro de tiro rápido” y hubieras reasignado el botón IA a algo diferente.
- Si juegas, considera reasignar el botón IA a otra función secundaria dentro del perfil de juego para evitar pulsarlo por error.
Dado que cada vez más usuarios buscan “ratón con IA”, “ratón ChatGPT” o “ratón gaming inteligente”, este tipo de periférico ofrece oportunidades interesantes como un gran ratón inalámbrico con gran productividad
Comparativa rápida frente a alternativas
Aunque este artículo no se centra en comparativas exhaustivas, conviene saber que existen otros ratones gaming inalámbricos de calidad sin botón IA. ¿Por qué elegir el Basilisk Mobile? Porque su ventaja diferencial es la integración IA. Si este aspecto no es importante para ti, podrías valorar modelos más simples que ofrezcan mayor ligereza o menor precio. Pero gracias a Synapse 4 de Razer y este ratón de alto rendimiento tu productividad aumentará
El Razer Basilisk Mobile emerge como un ratón que trasciende la clásica categoría “gaming” para situarse en la confluencia entre ocio y productividad. Su integración con ChatGPT a través del botón AI Prompt Master lo convertía en un producto pionero en su momento, ofreciendo una vía rápida para activar inteligencia artificial en tareas cotidianas. Sin embargo, su relevancia final dependerá de cómo aproveches esa función: si eres un profesional multitarea o un jugador que valora ese extra, puede transformarse en un periférico muy valioso. Si por el contrario usas el ratón sólo para jugar y no necesitas IA, puede que lo veas más como un añadido interesante que esencial.
En definitiva, el Basilisk Mobile ofrece una experiencia híbrida sólida, en un formato inalámbrico de calidad, con la ventaja añadida de la IA incorporada. Un dispositivo que invita a pensar “¿y si mi ratón no sólo me controla a mí, sino que me ayuda a controlar mis ideas?”. Y si lo preguntas al ratón… quizás te responda con un prompt. Puedes comprarlo en Amazon
Preguntas y respuestas
¿Qué es el botón “AI Prompt Master” del Basilisk Mobile?
Es un botón programable en el ratón que, mediante el software Razer Synapse 4, activa una superposición desde la que puedes enviar prompts a servicios de IA como ChatGPT o Microsoft Copilot. Razer Support
¿Puedo usar ChatGPT sin instalar el software Synapse 4?
No con todas las funciones de personalización del ratón. El botón IA y los perfiles avanzados dependen de Synapse 4 para su asignación.
¿Sirve este ratón sólo para jugar?
Sí, funciona perfectamente como ratón gaming inalámbrico de alto nivel. Pero su valor añadido está en la productividad y la IA, por lo que se integra también muy bien en escenarios de trabajo mixto.
¿Es muy pesado o grande para uso portátil?
Tiene un formato más compacto que muchos ratones de escritorio, pero según algunos análisis aún resulta algo “grande” para ser ultra‑portátil.
¿Puedo cambiar la función del botón IA por otra si no la uso?
Sí, mediante Synapse 4 puedes reasignar el botón a cualquier otra función o desactivarlo si lo deseas.