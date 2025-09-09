¿Te gusta conducir? Los tres nuevos accesorios para juegos de carreras de Turtle Beach, ya están disponibles

Compartir Facebook

El nuevo sistema de volantes y pedales VelocityOne Race KD3 para Xbox y PC ofrece una precisión de conducción superior y 3.2 Nm de retroalimentación directa de la fuerza de transmisión

Conduce como un Grand Prix Pro en Xbox y Windows con el nuevo volante de carreras VelocityOne F-RX Formula para VelocityOne Race y KD3 Wheelbases

Sube al podio desde la comodidad de tu sofá con Turtle Beach Racer Wireless Racing Wheel para Xbox

El fabricante líder de accesorios para juegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) anunció hoy que tres nuevos accesorios para juegos de carreras diseñados para Xbox ya están disponibles en todo el mundo. Los tres nuevos accesorios de carreras incluyen dos nuevos accesorios de simulación VelocityOne™ Race para corredores de simulación experimentados en Xbox Series X|S, Xbox One y Windows: el sistema de volantes y pedales Turtle Beach VelocityOne Race KD3 y el volante de carreras Turtle Beach® VelocityOne™ F-RX formula-style racing wheel mientras que el tercero es el nuevo volante de carreras inalámbrico Turtle Beach Raceer para Xbox, que brinda a los aspirantes a fans de los juegos de carreras en Xbox y Windows una forma más fácil y mejorada de conducir.

El sistema de volantes y pedales VelocityOne Race KD3, el volante de carreras estilo fórmula VelocityOne F-RX y el Volante Inalámbrico Racer para Xbox están disponibles hoy en www.turtlebeach.com y tiendas participantes en todo el mundo. VelocityOne Race KD3 está disponible por un PVPR de 349.99 €. El volante estilo fórmula VelocityOne F-RX está disponible por un PVPR de 199.99 €. El volante inalámbrico Turtle Beach Racer para Xbox está disponible por 149.99 € PVPR.

«El nuevo sistema VelocityOne Race KD3, junto con nuestro Volante de Carreras estilo fórmula F-RX, muestran el rendimiento de nuestra aclamada línea de accesorios de simulación y la experiencia innovadora de nuestro equipo de simulación de clase mundial», dijo Cris Keirn, CEO de Turtle Beach Corporation. «Al mismo tiempo, nuestro nuevo Racer Wireless Wheel para Xbox ofrece a los aficionados casuales a las carreras una alternativa divertida y flexible a los controladores estándar. Es un punto de entrada asequible y apropiado al mundo de los juegos de carreras para una experiencia más inmersiva».

Los detalles de cada uno de los nuevos periféricos de carreras son los siguientes:

Turtle Beach VelocityOne Race KD3

El sistema de volante y pedales de carreras Turtle Beach VelocityOne Race KD3 ofrece la emoción de las carreras de simulación en Xbox y Windows con un motor de transmisión K: Drive™ que ofrece 3,2 Nm de retroalimentación de fuerza con latencia ultra baja y hasta 2.160° de rotación. Las paletas de cambio magnéticas ofrecen cambios precisos y confiables, mientras que la Race Management Display™ permite a los conductores personalizar los perfiles sobre la marcha. Los pedales de aluminio ajustables y el diseño modular se adaptan a cualquier configuración, y la aplicación VelocityOne Tuner facilita la personalización. Diseñado para el realismo y el rendimiento, VelocityOne Race KD3 es un sistema avanzado de retroalimentación de fuerza para corredores serios. El VelocityOne Race KD3 ya está disponible en www.turtlebeach.com y en las tiendas participantes de todo el mundo por 349.99 € PVPR.

Turtle Beach VelocityOne F-RX

El volante de carreras estilo fórmula Turtle Beach VelocityOne F-RX permite a los fans más apasionados de las carreras dominar su circuito favorito con precisión y estilo de carreras de fórmula. Los diez interruptores mecánicos del F-RX con retroiluminación RGB y cinco diales giratorios brindan acceso rápido a funciones críticas para un rendimiento superior. Cambia de forma rápida y precisa con dos paletas de cambio magnéticas, dos paletas de embrague y un tablero de RPM LED dedicado para garantizar que cada cambio esté sincronizado exactamente en el momento correcto. Un diseño de aluminio de liberación rápida con materiales de primera calidad para carreras le da al F-RX una sensación inmersiva y realista que está diseñada exclusivamente para las distancias entre ejes K: Drive de los sistemas VelocityOne Race y VelocityOne Race KD3. El volante de carreras estilo fórmula VelocityOne F-RX también está disponible ya en www.turtlebeach.com y tiendas participantes en todo el mundo por 199.99 € PVPR. El kit original de volantes y pedales Turtle Beach VelocityOne Race, con su motor de retroalimentación de fuerza de transmisión directa K: Drive de 7.2 Nm y el sistema de frenado de celda de carga Dynamic Brake Tek™, está disponible en Turtle Beach y en tiendas participantes en todo el mundo por 699.99 € PVPR.

Turtle Beach Racer

El volante inalámbrico Turtle Beach Racer permite a los conductores que buscan subir de nivel su pasión por la conducción disfrutar de la libertad de las carreras a través de una conexión inalámbrica de baja latencia de 2.4GHz con un alcance de más de 9 metros y hasta 30 horas de duración de la batería. El volante Turtle Beach Racer está diseñado para Xbox y Windows, y su diseño único ofrece la facilidad de pasar sin esfuerzo de un soporte de escritorio o mesa a un soporte de regazo ajustable y antideslizante en el sofá con el innovador hardware de montaje incluido. Diseñado para brindar una sensación más realista a muchos títulos y juegos de carreras favoritos con un juego basado en la conducción, el volante inalámbrico Turtle Beach Racer también cuenta con modo de controlador, lo que permite usarlo como volante en juegos de conducción que no admiten volantes de carreras, como Rocket Racing. Turtle Beach Racer ya está disponible en www.turtlebeach.com y tiendas participantes en todo el mundo por 149.99 € PVPR.

Para más información sobre los últimos productos y accesorios de Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com