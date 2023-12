Sony Interactive Entertainment España y Fundación ONCE presentan Access, un nuevo mando que elimina barreras y crea un futuro más accesible para los videojuegos

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) y Fundación ONCE han presentado esta mañana Access™, el mando accesible de la consola PlayStation™5 (PS5™), que permitirá que más personas con discapacidad motora o movilidad reducida puedan jugar a videojuegos, así como prolongar las sesiones de juego y hacerlas más cómodas a los que ya juegan. El mando se ha presentado a la prensa y las asociaciones afiliadas a la entidad en la sede de Por Talento Digital de la fundación, de mano de ‘Ga11y, videojuegos accesibles’ la base de datos de videojuegos accesibles que divulga sobre dispositivos y videojuegos accesibles.

Además, durante la presentación PlayStation ha anunciado que distribuirá mandos Access y consolas PS5 en varias sedes de INSERTA en toda España, la entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios de intermediación laboral y desarrollo de talento. De este modo, los usuarios con discapacidad que quieran probarlo, podrán hacerlo a través de préstamos o en las 22 sedes donde estará habilitado.



Los presentadores Lara Smirnova (presentadora y creadora de contenido) y Kike García (técnico de accesibilidad de Fundación ONCE y responsable de Ga11y) han sido los encargados de mostrar el producto en primicia en nuestro país, que ya se encuentra a la venta a un PVPR de 89,99€ tanto en tiendas habituales como en PlayStation Direct.

Ambos han destacado la importancia de la llegada de un mando así para la comunidad de personas con discapacidad y jugadores de todo el mundo. A partir de ahora, podrán disfrutar de los grandes títulos de PlayStation®. En los últimos años la compañía trabaja para ofrecer superproducciones con un amplio listado de medidas de accesibilidad.

De hecho, durante el evento, Kike García ha anunciado que con la llegada del mando Access™, los análisis de accesibilidad de Ga11y cambian gracias a las nuevas funciones que incluye de software para poder tener un segundo y tercer mando como ayuda. Esto permite que varias personas puedan jugar moviendo un mismo personaje repartiéndose las tareas en modo cooperativo, de modo que el aclamado videojuego The Last of Us Parte I Remake se convierte en el primer videojuego en activar todos los perfiles evaluados por Ga11y, obteniendo así la máxima puntuación.

El evento ha contado con la presencia de Jorge Huguet, Director General de PlayStation Iberia, quien ha expresado “el orgullo de la compañía al haber cumplido el sueño de acercar las grandes historias de PlayStation a más personas. Tras muchos años ofreciendo videojuegos con más y más medidas de accesibilidad, este paso nos acerca un poco más a una comunidad muy grande de jugadores que estamos deseando que disfruten de Horizon, God of War, Marvel’s Spider-Man 2 y tantos otros por venir”.

Por su parte, Lourdes González Perea, Directora de Tecnologías Accesibles de Fundación ONCE, ha destacado que “desarrollos tan potentes como este mando de mano de empresas tecnológicas referentes como PlayStation, suponen un gran avance para la comunidad de personas con discapacidad, ya que suman en pos de la inclusión”.

Tras cinco años en desarrollo, el mando Access™ continua con la misión de SIE de eliminar las barreras para los jugadores y crear un futuro más accesible para los juegos.





Sobre PlayStation Access™, un mando para hacer tuyo el juego

PlayStation Access es un mando altamente personalizable que incluye múltiples botones fácilmente intercambiables y un software que permitirá adaptar las sesiones de juego a las necesidades de cada persona. Ha sido desarrollado con la colaboración de la comunidad de jugadores con discapacidad así como empresas y asociaciones como AbleGamers, Stack-Up y SpecialEffect, además de PlayStation Studios.

PlayStation Access pone el foco en los tres principales retos a los que se enfrentan los jugadores con discapacidad: la dificultad de sostener un mando estándar durante mucho tiempo, la precisión al pulsar los botones o los gatillos, y la interacción con el joystick.

El mando Access se ha creado para solucionar estas tres cuestiones a través de una experiencia de juego altamente personalizable y consiste en un kit cuidadosamente seleccionado de 19 almohadillas de botón y 3 de joystick intercambiables en diversas formas y diseños. Los jugadores pueden adaptarlas a su fuerza, libertad de movimientos y necesidades físicas individuales, y crear configuraciones de control personalizadas gracias a una serie de características de personalización de hardware y software que puedes conocer en este vídeo.