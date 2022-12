Ponte al día de todas las novedades de Alexa y Amazon Devices

Compartir Facebook

Todo lo nuevo de Echo

Desde sus inicios, la familia de dispositivos Echo no ha parado de crecer. En este 2022 nuevos dispositivos han aterrizado por primera vez en España como el Echo Show 15, que llegaba a principios de año con la pantalla más grande hasta la fecha, o los Echo Buds, los auriculares perfectos para quienes quieren contar con la ayuda de Alexa en todas partes. Entre las incorporaciones más recientes tenemos:

5º generación de Echo Dots con y sin reloj, los más potentes hasta la fecha: estos nuevos dispositivos cuentan con sensores de temperatura y de toque que ofrecen experiencias más contextualizadas con Alexa. Disponibles en azul marino, blanco y antracita.

Nueva tecnología de audio espacial para el Echo Studio y lanzamiento de la versión en blanco: el Echo Studio ya es el altavoz Echo con mejor sonido hasta la fecha y, ahora, es aún mejor con la nueva tecnología de procesamiento de audio espacial y la ampliación de la gama de frecuencias. Esta nueva actualización está disponible tanto en el clásico color antracita y la nueva versión en blanco. ¿Sabías que han sido 317millones de horas de música las que han acompañado a los usuarios de Alexa en España en estos últimos doce meses? Nada más y nada menos que el equivalente a 36 mil años de música.

La experiencia Fire TV llega al Echo Show 15 gracias a una actualización gratuita, los clientes de Echo Show 15 podrán acceder al contenido de Fire TV. En España, esto les permitirá buscar, explorar y ver miles de películas y series de servicios como Movistar+, RTVE Play o ATRESplayer, entre otros, algo completamente novedoso para un dispositivo Echo Show.

Control del audio multiestancia a través del Echo Show, ahora los clientes pueden utilizar su Echo Show para mover sus flujos de audio de un dispositivo Echo a otro. Podrán tener el control absoluto a través de la pantalla y ver el contenido que se está reproduciendo, mover la transmisión a otro lugar o pausarla.

Fire TV en todas partes

La magia del Fire TV es capaz de transformar cualquier televisor en una auténtica Smart TV. Este año han llegado a España nuevas actualizaciones y dispositivos para que los clientes disfruten del contenido que más les gusta como nunca:

Tercera generación de Fire TV Cube: es el mejor reproductor multimedia en streaming de Amazon que existe, con un nuevo procesador Octa-Core de 2,0 GHz que lo hace un 20% más potente que la generación anterior. Con Fire TV Cube, los clientes pueden controlar fácilmente la TV en directo, decodificadores compatibles y streaming a la carta con Alexa o con el mando por voz Alexa para el Fire TV. Fire TV Cube también tiene un puerto USB adicional para conectar fácilmente cámaras web compatibles y hacer videollamadas con la funcionalidad de Comunicaciones con Alexa y conectarse con la familia y amigos desde la pantalla.

Para todos aquellos que prefieren usar un mando, ha llegado el mando por voz Alexa Pro, un nuevo mando a distancia prémium diseñado para que los clientes pasen más tiempo disfrutando del contenido en streaming y menos tiempo rebuscando el mando en el sofá gracias a la función de búsqueda del mando. Cuenta con dos botones personalizables para que puedas acceder a tus contenidos favoritos más rápido o les asignes órdenes de voz por Alexa.

Además, este año por primera vez TCL ha presentado su gama de Smart TVs con Fire TV incluido. Esta nueva serie TCL CF6 con Fire TV incorporado y 4K HDR Pro está disponible en modelos de 50″ y 55″. Gracias a la máxima calidad de imagen QLED 4K Ultra HD, al fácil acceso a los contenidos favoritos de los clientes desde un solo lugar, a los potentes controles domésticos inteligentes y a la inteligencia siempre disponible de Alexa, esta serie de TCL ofrecerá una experiencia televisiva de primera categoría.

Lee como nunca (y escribe)

Los e-readers de Amazon se han convertido en un imprescindible para muchos clientes. Este 2022 ha llegado un nuevo modelo más compacto y ligero para disfrutar como nunca de la lectura gracias a su pantalla de alta resolución de 300 ppp y bateria de larga duración.

La gran revolución la ha marcado el nuevo Kindle Scribe que llegaba a España hace un mes el primer Kindle para leer y escribir. cuenta con la primera pantalla Paperwhite de 10,2” y 300 ppp del mundo, y viene con un lápiz incluido que no hace falta cargar. La pantalla prémium emula la sensación y fluidez propia de la lectura y escritura en papel, con texto nítido y un amplio espacio para mostrar fuentes más grandes, imágenes, gráficos y documentos. Diseñado para leer y tomar notas en millones de libros, añadir comentarios a los documentos, llevar un diario y mucho más.

Alexa para personas con síndrome de Down

Con el objetivo de fomentar la inclusión y el uso de las nuevas tecnologías entre el colectivo, DOWN ESPAÑA lanza la Skill “21” para Alexa, una experiencia interactiva con diferentes historias protagonizadas por “21”, un personaje con síndrome de Down que es mitad astronauta y mitad super héroe. A través de los diferentes relatos que Alexa va narrando, los usuarios con síndrome de Down podrán recibir consejos sobre la importancia de la actividad física, de pasar tiempo con amigos y de mantener rutinas saludables, mientras participan de una herramienta que impulsa su desarrollo cognitivo y su entretenimiento.

Desde aquí puedes acceder a la Skill o, con tal solo decir “Alexa, abre DOWN ESPAÑA”.

