Bear McCreary: el compositor de God of War Ragnarök detalla el proceso de creación de la banda sonora

PlayStation ha publicado un making of centrado en la banda sonora de God of War Ragnarök. En esta pieza, Bear McCreary, compositor de la banda sonora del aclamado God of War Ragnarök, detalla el proceso de composición de su obra y ofrece algunas curiosidades sobre los nuevos temas de la saga.

En el vídeo, que puedes ver en este enlace, McCreary explica que el principal reto era combinar y superar lo que ya compuso en su momento para God of War (2018). McCreary cuenta que algunos de los nuevos temas requirieron más de cinco borradores hasta dar con lo deseado. Para el tema de Atreus, por ejemplo, McCreary quiso dar protagonismo a los instrumentos del folclore nórdico como la nyckelharpa, dándole la vuelta al orden de las notas del tema principal de Kratos.

La melodía de Atreus también está estrechamente ligada con el tema de Angrboda: las cinco primeras notas son idénticas pues querían transmitir que su destino estaba ligado. Quería transmitir dulzura por lo que usaron instrumentos como la flauta de madera dulce o la dulzaina.

Un trabajo magistral que incluye una banda sonora por cada reino, con su propia personalidad, cuyo trabajo en equipo fue fundamental para que todo fuese rodado, pues grabaron la partitura en remoto dadas las circunstancias de pandemia mundial.

Pero la participación del aclamado compositor no queda ahí: McCreary interpretó a Ræb, a quien puso voz e interpretó participando en proceso de captura de movimiento. Podemos encontrar al enano en Svartalfheim sujetando una zanfona, instrumento que McCreary utilizó en el tema de los hermanos Huldra, Brok y Sindri.

Para más información visita el blog oficial de PlayStation, donde también encontrarás extractos de las partituras e imágenes de este proceso.

