Wacom y Chromebook hacen que aprender, enseñar y crear digitalmente sea un juego de niños

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Wacom está ofreciendo a un grupo cada vez más numeroso de usuarios de Chromebook sus pantallas y pen tablets intuitivas y fáciles de usar. La One by Wacom es ahora la primera pen tablet que recibe la certificación Works With Chromebook, lo que la convierte en una herramienta ideal para estudiantes, profesores y jóvenes creativos, así como en un útil complemento para muchos entornos en el aula o el hogar.

Tokio (Japón) y Düsseldorf (Alemania). 26 de enero 2021. Wacom sigue aumentando sus esfuerzos para apoyar al sector educativo con soluciones y servicios que permitan crear una tecnología adaptada a profesores y estudiantes en el aula digital. Wacom anuncia hoy que su pen tablet One by Wacom es el primer dispositivo de Wacom totalmente compatible con los Chromebooks y que posee la certificación Works With Chromebook. Con el fin de ayudar a profesores y estudiantes a aprovechar al máximo el uso de su lápiz Wacom en el sector educativo, Wacom está creando un espacio con toda la información en Wacom en el sector educativo con Chromebook y ha lanzado la red de apoyo Teachers for Teachers («profesores para profesores»). A fin de satisfacer el amplio abanico de requisitos del sector educativo, los administradores de colegios y compradores institucionales tienen ahora acceso a todos los productos de Wacom a través de un único punto de contacto: desde herramientas independientes para profesores y estudiantes hasta soluciones integradas para escuelas e instituciones.

«La digitalización conlleva grandes ventajas para el sector educativo. Pero ha demostrado ser un reto», afirma Faik Karaoglu, vicepresidente ejecutivo de la Creative Business Unit de Wacom. «Como pionero de la tecnología de lápiz digital, Wacom se compromete a proporcionar a profesores, estudiantes y administradores soluciones fiables, sostenibles y fáciles de usar. La nueva compatibilidad con las pen tablets y pantallas de Wacom hará que crear, trabajar y enseñar digitalmente sea lo más natural e intuitivo posible, y ofrecerá a los usuarios más posibilidades de trabajar con su Chromebook.

Wacom y Chromebook llevan el aprendizaje digital al siguiente nivel

El lápiz digital es una herramienta poderosa en el ámbito de la formación. Permite a profesores y estudiantes incorporar la escritura a mano natural para la redacción de notas y anotaciones, a la vez que les permite resolver problemas de matemáticas, dibujar diagramas y explicarse visualmente en línea de forma tan intuitiva como lo harían en clase con una pizarra. Las asignaturas de CTIAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) se benefician enormemente del uso de un lápiz digital.

La combinación de una pen tablet One by Wacom con las ventajas de Chromebook ofrece a estudiantes y profesores una valiosa actualización de su equipo actual y proporciona a las escuelas una sencilla solución, tanto para las clases presenciales como, para las clases desde casa o en un entorno mixto. Juntos funcionan con una gran cantidad de herramientas educativas en línea para que los profesores y estudiantes puedan conectar, interactuar y colaborar fácilmente desde diferentes lugares y a través de múltiples dispositivos en tiempo real.

Los Chromebooks ofrecen a estudiantes, profesores y administradores una solución sencilla pero potente, intuitiva y fácil de gestionar por un bajo coste total de propiedad. Y, aunque los últimos Chromebooks suelen permitir el uso de lápices compatibles con su pantalla incorporada, los usuarios tienen ahora la posibilidad de acoplar un simple accesorio en caso de querer actualizar o complementar sus Chromebooks con una entrada de lápiz dedicada en una superficie separada que no sea la pantalla principal. Así pues, Wacom y Google trabajan juntas para ampliar la compatibilidad con el fin de incluir otros dispositivos de Wacom y llevar más pen tablets y pantallas a un grupo creciente de usuarios de Chromebook.

One para un comienzo sencillo

La pen tablet One by Wacom facilita la transición al mundo digital, al conectarse sin dificultad a cualquier Chromebook con USB-A y a la última versión de Chrome OS. Viene lista para usarse ya de fábrica y no requiere ni controladores ni software. El lápiz, sensible a la presión, ergonómico y con una excelente capacidad de respuesta, ofrece a los usuarios una forma natural de escribir, esbozar, dibujar o editar el contenido de la pen tablet de Wacom conectada al Chromebook. El lápiz no necesita pilas y funciona sin necesidad de carga, exclusivamente en la superficie de este dispositivo de Wacom. Es ligero y ofrece una comodidad y equilibrio óptimos, para usarlo durante horas. Proporciona una experiencia intuitiva desde el primer momento, como si fuera un lápiz sobre papel o un rotulador en la pizarra.

One by Wacom y Chromebook también ofrecen un gran comienzo para explorar la creatividad digital, con un creciente número de aplicaciones de dibujo, pintura y edición fotográfica creadas especialmente para Chrome OS. One by Wacom tiene una compatibilidad integral con el software de dibujo CLIP STUDIO PAINT de Celsys, recientemente lanzado para Chrome OS.

«Clip Studio Paint para Chromebook incluye todas las funciones y ofrece las mismas capacidades que las versiones de Android, Galaxy, Windows, macOS, iPad y iPhone», afirma el presidente de Celsys, Kei Narushima. «Mientras nuestro estrecho colaborador Wacom se une al programa de certificación Works With Chromebook, Celsys está trabajando para conseguir la compatibilidad de Chromebook con los dispositivos de Wacom a fin de proporcionar una experiencia creativa fluida para todos los creadores digitales. Con la incursión en el espacio de Chromebook, la alianza entre Clip Studio Paint y Wacom se refuerza aún más».

One by Wacom es ahora compatible con los dispositivos Chromebook, Windows y Mac OS. Utiliza una tecnología patentada de Wacom exclusivamente para la superficie de la tableta y funciona independientemente de los lápices basados en el estándar de la Universal Stylus Initiative (USI)* – y sin interferir con ellos- que, o bien vienen incluidos con los Chromebooks, o bien pueden adquirirse como accesorio. Las pen tablets One by Wacom vienen en dos tamaños compactos y están disponibles en la eStore de Wacom, así como ciertos distribuidores, con precios de venta recomendados a partir de 39,90 EUR y 35,99 GBP para la versión pequeña, y de 59,90 EUR o 49,99 GBP para la pen tablet de tamaño mediano**.

Soporte y soluciones de profesores para profesores

Wacom se compromete a ofrecer a profesores, tutores y estudiantes las herramientas y soluciones que necesitan para hacer amenas las clases en línea. Su amplia red de socios locales permite a los clientes recibir asistencia local en numerosos idiomas. Además, Wacom lanzará su nueva iniciativa Teachers for Teachers, una red para conectar profesores y comunidades con el fin de intercambiar experiencias y obtener apoyo. Para facilitar al máximo la transición a la enseñanza en línea, Wacom ha recopilado una gran cantidad de información y consejos útiles en su sección especial Wacom para la educación en línea y ha aunado esfuerzos con cinco aplicaciones de software educativo líderes del sector. Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu y Pear Deck ofrecen una potente pizarra interactiva, tutoría en vídeo y herramientas de colaboración en línea, en este paso del aprendizaje y la enseñanza al aula digital. Son plenamente compatibles con Chromebook y ahora forman parte de los paquetes de software educativo dedicados de Wacom disponibles para los dispositivos con lápiz One by Wacom, Wacom Intuos y Wacom One.

* Wacom ha sido miembro de la USI desde el principio y apoya su dirección.

** Todos los precios en EUR y GBP son precios de venta al público recomendados (IVA incluido).

Chromebook es una marca comercial de Google LLC

. Leer artículo completo en Frikipandi Wacom y Chromebook hacen que aprender, enseñar y crear digitalmente sea un juego de niños