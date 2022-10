El Mando Recon Cloud de Turtle Beach y el Teclado Vulcan II Max de ROCCAT ¡Ya están disponibles!

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Turtle Beach ha anunciado hoy que el controlador Recon Cloud , diseñado para Xbox para jugadores móviles que juegan en dispositivos Android compatibles, en Xbox Series X|S, Xbox One y PC con Windows ya está disponible en las tiendas participantes y a través de es.turtlebeach.com.

Por otro lado, hoy también se ha puesto a la venta el teclado óptico-mecánico para juegos de PC Vulcan II Max

El Mando Recon Cloud de Turtle Beach

Diseñado para Xbox y Juegos en la Nube, el Recon Cloud combina el Diseño de mando exclusivo y funciones de audio exclusivas de Turtle Beach con la libertad inalámbrica para jugadores móviles, así como la capacidad de jugar por cable en Xbox y PC con Windows

El fabricante líder de accesorios para jugar Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR) ha anunciado hoy que el mando Recon™ Cloud Hybrid ya está disponible. El controlador Recon Cloud es la primera incursión de Turtle Beach en la categoría de controladores de juegos móviles y otra adición significativa a la creciente y ampliamente aclamada línea de controladores de la marca, que incluye el controlador Recon Controller y el controlador REACT-R Controller.

El controlador diseñado para Xbox Recon Cloud Hybrid Controller es para jugadores móviles que juegan en dispositivos Android compatibles, en Xbox Series X|S, Xbox One y PC con Windows. El controlador Recon Cloud se conecta a dispositivos Android 8.0+ y PC con Windows compatibles mediante Bluetooth® 5.0 de baja latencia, y tiene una duración de batería de 30+ horas con capacidad rápida de jugar y cargar para juegos durante todo el día cuando está en movimiento. En casa, los jugadores pueden conectar el Recon Cloud a Xbox Series X|S, a Xbox One o al PC con Windows usando su cable USB trenzado de tres metros, pueden acceder a una serie de características de sonido de Turtle Beach que supondrán un notable cambio en los juegos, como Superhuman Hearing, preajustes de sonido propios y otras características que proporcionan la máxima ventaja de sonido.

El mando híbrido Recon Cloud llega en azul lava o negro y está disponible ya en www.turtlebeach.com y en tiendas participantes en todo el mundo por un PVPR de 99.99 €.



«Tanto la respuesta de los jugadores como de los críticos a nuestros controladores Recon y REACTR ha sido incuestionablemente positiva, y el Cloud Controller le da a Xbox y a los jugadores móviles los mismos controles galardonados de Turtle Beach para ambos mundos en los que les encanta jugar», dijo Juergen Stark, presidente y CEO de Turtle Beach Corporation. «Si bien Recon Cloud es el primero de nuestra línea ampliada de controladores móviles que se lanzará este año, tenemos nuevos productos adicionales diseñados para iOS y otras plataformas próximamente».

El mando Recon Cloud Hybrid combina lo mejor de dos mundos para los jugadores de móvil en Xbox y PC. Los jugadores pueden jugar más tiempo y con toda comodidad gracias a la forma ergonómica del Recon Cloud y sus empuñaduras refrigerantes. El clip ajustable para el teléfono del Recon Cloud sujeta con seguridad para todos los móviles Android compatibles —casi todos los tamaños, incluso aunque tengan puesta la funda— sobre el mando y, cuando se quita el clip se convierte en un soporte para la mesa.

Por supuesto, no sería un mando Turtle Beach sin las características de sonido integradas que son la marca de la casa. Cuando se conecta el Recon Cloud a Xbox Series X|S, Xbox One o PC con Windows usando un cable entran en juego características adicionales incluyendo SuperHuman Hearing para escuchar a los jugadores enemigos antes de que te vean, ajustes predefinidos de ecualización para personalizar el sonido, controles para equilibrar el juego y el chat hasta encontrar la combinación más adecuada y Mic Monitoring para garantizar que no tendrás que gritar para que te escuchen los demás jugadores.

La lista completa de características del mando Recon Cloud incluye:

⚫ Diseño para jugar en Xbox y la nube. Equipado con un cable trenzado extraíble de tres

metros para utilizarlo con Xbox Series X|S, Xbox One y PC con Windows, o se desliza el

interruptor para jugar sin cables en los dispositivos Android 8.0 o superior y PC con

Windows.

⚫ Una batería inalámbrica de larga duración. Juega en móvil durante días con una batería

recargable de 30 horas o recarga del todo el móvil en solo dos horas y media.

⚫ Xbox Game Pass Ultimate de cortesía: una suscripción gratis por un mes a Xbox Game Pass

Ultimate te proporciona acceso a una amplia biblioteca de juegos.

⚫ Pensado para jugar en la nube. Da un paso más en la biblioteca de Xbox Game Pass en móvil

y disfruta de juegos que se puedan jugar con mando en GeForce Now, Stadia, Steam Link y

plataformas similares.

⚫ Control responsivo: Juega sabiendo que te van a responder los gatillos con texturas y los

botones, el control preciso en 8 direcciones del D-pad y la suavidad del movimiento del stick.

⚫ Empuñaduras ergonómicas refrigerantes: Los dibujos para favorecer la ventilación y un

diseño cómodo de asir mantienen las manos frescas y secas al mismo tiempo que evitan el

cansancio durante las sesiones de juego largas.

⚫ Modo para centrarse en el apuntado: Pro-Aim, uno de los dos botones mapeables, ajusta la

sensibilidad del stick para mejorar la precisión de largo alcance.

⚫ Dos botones de acción rápida mapeables: Personaliza la experiencia de juego con dos

botones mapeables, con lo que se pueden definir hasta cuatro perfiles.

⚫ Superhuman Hearing*: Desde unas pisadas silenciosas que se acercan a la recarga del arma

del enemigo, los ajustes de sonido Superhuman Hearing exclusivos de Turtle Beach sirven para

que los jugadores escuchen hasta el mínimo detalle y obtener así la máxima ventaja en el sonido de los videojuegos.

⚫ Ajustes predefinidos característicos de Turtle Beach*: Personaliza el sonido del juego con

cuatro ecualizaciones predefinidas: sonido exclusivo, refuerzo de graves, refuerzo de graves

y agudos y refuerzo de voces.

⚫ Retroalimentación inmersiva mediante vibración*: Los motores duales de vibración en las

empuñaduras y los gatillos ofrecen sensaciones envolventes para conseguir una jugabilidad

ultrarrealista de la última generación.

⚫ Conectividad con auriculares de 3,5 mm*: Aprovecha las mejoras de sonido de Turtle Beach

conectando cualquier auricular de 3,5mm.

⚫ Mic Monitoring*: Escucha y ajusta el volumen de tu voz para no tener que gritar cuando

hablas con otros jugadores

⚫ Combina juego y chat*: Unos controles para mezclar juego y chat situados en la mejor

ubicación,



Teclado Vulcan II Max de ROCCAT

El Vulcan II Max cuenta con los interruptores óptico-mecánicos TITAN II de ROCCAT para respuestas ultrarrápidas de pulsación de teclas y mayor durabilidad, además de los primeros interruptores inteligentes de DUAL LED del mundo y un reposa manos transparentes que muestra el diseño característico de la marca con infusión RGB.

– La galardonada marca de periféricos para juegos de PC de Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), ROCCAT, anunció hoy la disponibilidad en tiendas del teclado para juegos óptico-mecánico Vulcan II Max. La última incorporación a la línea de teclados más vendida de ROCCAT, el Vulcan II Max combina rendimiento, funcionalidad, durabilidad y el impresionante diseño con infusión RGB de la marca para ser el teclado más funcional y hermoso del mercado. El Vulcan II Max se lanza inmediatamente después de su contraparte de formato más pequeño, el Vulcan II Mini,, que ha recibido críticas espectaculares, incluyendo la de PCMag.com que lo definieron como «una delicia para todo el mundo».

El Vulcan II Max cuenta con los Interruptores ópticos-mecánicos TITAN II ultrarrápidos de ROCCAT, que ofrecen una velocidad de actuación óptica increíblemente rápida con la sensación de un interruptor mecánico tradicional, además de la durabilidad para mantener un ciclo de vida de hasta 100 millones de clics. Además, el Vulcan II Max presenta los primeros interruptores inteligentes DUAL LED del mundo que cuentan con una segunda luz LED que indica mejor la funcionalidad de la tecla secundaria. Para los jugadores de PC que buscan el máximo rendimiento y estilo que se destaque de la competencia, el Vulcan II Max está disponible ya en https://eu.roccat.com/ y en las tiendas participantes en todo el mundo por un PVPR de 229.99 €.

«Nuestros nuevos productos Max ofrecen a los jugadores de PC lo último en diseño, rendimiento y estética de ROCCAT, y el Vulcan II Max lo ofrece en todos los aspectos», El teclado para juegos de PC Óptico-Mecánico Vulcan II Max de ROCCAT ya está disponible dijo René Korte, fundador de ROCCAT y gerente general de periféricos de PC en Turtle Beach. «Desde nuestros interruptores ópticos TITAN II súper rápidos hasta el diseño y el elegante reposamuñecas iluminado con RGB, el Vulcan II Max es el teclado más rápido y bonito que hemos creado hasta ahora».

El Vulcan II Max cuenta con los exclusivos Interruptores Ópticos TITAN II de ROCCAT que ofrecen una sensación mecánica suave, un accionamiento hiperrápido basado en la luz y una durabilidad increíble, con un ciclo de vida de 100 millones de clics ofreciendo una ventaja competitiva juego tras juego. Además, los interruptores TITAN II son compatibles con muchas teclas de montaje en forma de cruz de terceros para una mayor personalización. Los jugadores de PC también pueden sentirse más seguros con sus pulsaciones de teclas con las 24 teclas inteligentes multifunción del Vulcan II Max con un segundo LED dedicado que indica cuándo las funciones secundarias están activas.

Además, la tecnología de duplicador de botones Easy-Shift [+] ™ de ROCCAT desbloquea una segunda función que se puede programar en opciones casi ilimitadas. 4 GB de memoria integrada significan que se pueden guardar hasta cuatro perfiles de iluminación personalizada, reasignación de teclas y más, todos pueden ser guardados directamente en el Vulcan II Max. El Vulcan II Max también cuenta con otros elementos de diseño de teclado favoritos de los fans de ROCCAT, como la placa de aluminio anodizado para una integridad estructural duradera y controles de medios dedicados. El reposamanos suave y translúcido del Vulcan II Max prepara el escenario para la tecnología de iluminación inteligente AIMO de ROCCAT, que produce vibrantes pantallas de iluminación RGB desde el primer momento. Para crear la configuración RGB de escritorio más hermosa, sincroniza el Vulcan II Max con otros productos compatibles habilitados paraAIMO, como los auriculares Syn Max Air y el ratón Kone XP Air para una pantalla de iluminación inmersiva que será la envidia de amigos y familiares



. Leer artículo completo en Frikipandi El Mando Recon Cloud de Turtle Beach y el Teclado Vulcan II Max de ROCCAT ¡Ya están disponibles!