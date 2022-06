En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de probar uno de los teclados de una marca que nos gusta mucho, Roccat. El Vulcan PRO de Roccat es un teclado mecánico pensado para el gamer. Nos ha dejado muy buen sabor de boca. Os dejamos el análisis de teclado Roccat Vulcan Pro. Un gran teclado con interruptores ópticos de muy poca latencia.

ROCCAT, la marca de periféricos para PC de Turtle Beach tiene en su teclado Vulcan Pro uno de sus mejores teclados más completos.

La serie Vulcan es la gama de teclados más popular del fabricate alemán Roccat. Su diseño no se parece a nada más en el mercado y su calidad de construcción garantiza a todos los jugadores una experiencia excepcional.

Unboxing del teclado Roccat Vulcan Pro

El teclado está fabricado en color negro, con una superficie de aluminio muy agradable al tacto. A nivel estético el teclado me resulta muy bonito. Es un teclado ligero pero que se sujeta bien a la mesa con sus almohadillas antideslizantes.

Las teclas destacan por ser cortas, no cubren todo el interruptor inferior, y eso hace que la iluminación de este modelo sea mucho más vistosa y brillante.

Dispone de dos botones para el control del sonido, uno para mutear, otro para activar el volumen. Un tercer botón se encuentra situado en medio de estos dos y controla los efectos visuales del teclado. A la derecha de estos botones tendremos una rueda para controlar directamente el volumen de sonido. Estas teclas son de plástico pero como el resto de teclas tienen iluminación RGB diferenciada.

Tiene los Titan Optical Switches ridículamente rápidos de ROCCAT registran pulsaciones de teclas hasta 40 veces más rápido que los teclados mecánicos clásicos, al tiempo que prometen el doble de vida útil. El Vulcan Pro también cuenta con la atractiva iluminación AIMO RGB de ROCCAT.

El Vulcan Pro de tamaño completo, es la combinación perfecta de diseño innovador y tecnología, lo que lo hace indispensable para los jugadores que exigen fiabilidad y rendimiento. ROCCAT vende el teclado Vulcan Pro en una caja negra que pone en el centro de mira los interruptores ópticos Titan que incluye. En la parte posterior entra a detallar algunas características adicionales, como los controles multimedia, el diseño robusto con base de aluminio o el reposamuñecas magnético. De un primer vistazo es un teclado bastante completo para cualquier jugón.

Los Titan Optical Switches ofrecen una velocidad y capacidad de respuesta increíbles, al tiempo que conservan la característica pulsación de tecla mecánica que los jugadores de PC adoran. Las teclas del Vulcan PRO de Roccat están diseñadas con una novedosa tecnología con un interruptor óptico que procura una alta precisión pensada para cumplir las expectativas del público gamer. Lo interesante es que no solo han pensado en los jugones, si no que también han tenido en cuenta los otros usos que el teclado podría tener, y por eso han implementado una tecnología de teclas, llamada Tactile Brown que intenta reducir el ruido de este teclado mecánico.

Además, los Titan Optical Switches duran más que los interruptores mecánicos estándar, duplicando su ciclo de vida a 100 millones de pulsaciones de teclas. Volviendo a las teclas, cada una tiene iluminación led, 1,8mm de accionamiento, 3,6mm de distancia de recorrido y 45GF de fuerza de actuación. Para ponerlo a prueba lo han probado, han pulsado 100 millones de veces cada tecla. Además, cuenta con 6 teclas programables desde su software de configuración para macros.

El cable trenzado USB-C hace que sea muy fácil conectarlo la PC. Sus teclas bajas ofrecen una posición plana de la mano, con lo que te cansas menos durante las largas sesiones de juego o tecleando y, como funcionalidad añadida, el Vulcan Pro tiene controles de sonido y teclas macro.

Además, tiene una base de las muñecas magnética para poder descansar las manos en las uras partidas de lo juegos o para usarlo día a día como teclado de trabajo.

Una característica muy importante de este teclado a tener en cuenta, es que no está disponible en español, tan solo para EE.UU., por lo que la disposición de las teclas cambia. Es cierto que si llevamos largo tiempo escribiendo a máquina y no precisamos mirar el teclado para escribir, no nos supondrá mayor problema, pero si el uso que le vamos a dar el teclado va a ser compartido con el del trabajo sí que puede suponer una disposición más pesada y problemática en ocasiones. Aunque siempre podrás poner unas pegatinas.

Antes os hemos hablado de que el software permite programar las teclas con distintos tipos de iluminación y es que el Vulcan PRO viene con el software de Roccat, Swarm que permite personalizar la iluminación de cada tecla y de todas a la vez, hasta el infinito para configurar el sistema de iluminación inteligente AIMO, que también es compatible con los ratones de la marca Roccat con el Burst Pro.

Se pueden crear varios perfiles para usarlos en función del programa o juego que se esté utilizando. También se pueden guardar, borrar e importar, por lo que está todo cubierto. Con esta aplicación se pueden gestionar los atajos de teclado o el uso de la tecla Easy-Shift[+] para acceder a atajos adicionales pulsándola

La conclusión es que el Vulcan Pro de Roccat es capaz de cumplir todos los deseos de un gamer, precisión milimétrica, rapidez, tacto, comodidad y total personalización. Buena calidad de fabricación, diseño muy atractivo. Los interruptores ópticos son excelentes; poco ruidosos aptos para trabajar y tiene dial de volumen. La única pega no tener distribución en español que pocos teclados gamers de alta gama pueden tener.

Uno de los mejores teclados de ROCCAT es el Vulcan Pro

Está disponible en www.roccat.com y minoristas participantes de todo el mundo por un PVPR de 159.99 €.