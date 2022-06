NZXT extiende a España, Nueva Zelanda y Reino Unido el servicio BLD, la manera más sencilla de comprar un PC gaming

NZXT anuncia hoy la expansión de su venta directa al consumidor a España y Nueva Zelanda, y próximamente en verano también a Reino Unido. Esta es una continuación de la expansión global de comercio electrónico de NZXT que permite a los jugadores de todo el mundo adentrarse de la manera más sencilla en el mundo del PC gaming, los componentes y los periféricos de NZXT.

Así, los jugadores podrán comprar directamente los productos NZXT desde su web española y acceder a la prestación BLD, un servicio de NZXT muy fácil de usar por el cual los jugadores podrán elegir el PC gaming más adecuado para sus juegos preferidos. No importa que no tengas conocimientos técnicos de ordenadores ni de hardware: todo el mundo puede iniciarse o profundizar en su experiencia de juego en PC gracias al diseño de la experiencia BLD de NZXT. Podrás pasar más tiempo jugando porque no te hará falta investigar qué componentes son los más adecuados y si tienen incompatibilidades entre sí, comparar precios, averiguar cómo se monta un ordenador ni pelearte con la gestión de cables. El PC llegará cuidadosamente montado y tras haber realizado las comprobaciones de funcionamiento necesarias. Listo para desembalar, conectar y jugar.

Elige tus componentes, nosotros los montamos. ¡Así de fácil!

Elegir un PC en el taller de NZXT BLD será muy sencillo: establece tu presupuesto, selecciona algunos de los títulos a los que te gustaría jugar y comprueba su rendimiento estimado; si no te convence, solo tienes que elegir otros componentes que se ajusten más a lo que buscas o a tu presupuesto. Todos los componentes serán compatibles entre sí siempre y, en caso de dudas, puedes recurrir al equipo de atención al cliente de NZXT.

En la web de NZXT también encontrarás ordenadores premontados para cubrir todas las necesidades: el PC Mini H1 está diseñado para ocupar un espacio reducido y así, por ejemplo, ser usado en el salón por toda la familia. La Serie PC Streaming y la Serie PC Creator están diseñadas para satisfacer las necesidades de los creadores de contenido, tales como streamers o editores. Las Series PC Foundation y PC Starter están diseñadas para aquellas personas que deseen acceder de una forma asequible al mundo del PC gaming.

Aquellos jugadores que busquen mejorar su PC o su el setup actual también tendrán acceso a la compra directa de componentes galardonados de NZXT tales como las cajas de la Serie H, las refrigeraciones líquidas todo-en-uno Kraken y el micrófono USB Capsule. La web de NZXT también ofrece la posibilidad de comprar el ratón Lift con opciones de personalización de color que solo están disponibles en NZXT BLD.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO BLD DE NZXT:

La belleza no solo está en el exterior.

Todos los componentes en nuestro inventario se prueban rigurosamente para garantizar que sean los mejores que existen. Si no encontramos un componente que cumpla con nuestros estándares, lo construimos nosotros mismos. Es el caso de la premiada refrigeración líquida todo-en-uno Kraken o de nuestras cajas de la Serie H.

Haz tu pedido y relájate.

NZXT tiene más de 16 años de experiencia en el desarrollo de componentes de PC, y los resultados hablan por sí mismos.

Cada PC gaming de NZXT BLD tendrá las siguientes características:

Componentes fabricados por empresas líderes en la industria con el más alto estándar de calidad.

Nuestros técnicos locales, altamente capacitados, se encargan de montar y enviar cuidadosadosamente a su destino el PC gaming encargado.

Las devoluciones fáciles y gratuitas para cualquier PC que no cumpla con la garantía de rendimiento FPS del motor BLD dentro del 10 %.

Garantía integral todo en uno.

Para obtener más información sobre NZXT o recibir notificaciones cuando se extienda a nuevos territorios, visita la web de NZXT