Pon a prueba tu suerte con Lost in Random, el videojuego de EA y Zoink disponible el 10 de septiembre

Pon a prueba tu suerte con Lost in Random, el videojuego de EA y Zoink disponible el 10 de septiembre. Adáptate o perece a través de una mezcla única de aventura, batallas explosivas con dados, arenas gigantes de juego de mesa y mucho más.

Prepárate para poner a prueba tu suerte en Lost in Random™, una aventura de acción gótica inspirada en los cuentos de hadas del galardonado estudio sueco de videojuegos Zoink. Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha revelado hoy durante EA Play Live 2021 que el 10 de septiembre de 2021, los jugadores podrán adentrarse en el Reino del Azar en todo el mundo, donde tendrán que aprender rápidamente a inclinar las probabilidades a su favor en un oscuro país de las maravillas en el que sólo los valientes sobreviven. Echa un vistazo a la mezcla única de batallas explosivas con dados, tácticas para congelar el tiempo y diversas habilidades y hechizos de Lost in Random en el tráiler oficial del videojuego, que puede verse aquí.

«Cuando empezamos este proyecto, sabíamos que queríamos crear un cuento de hadas un poco más oscuro a los que habíamos hecho en el pasado; acabamos dibujando estos diferentes personajes y conceptos, pero no fue hasta que apareció este cuadro de una chica y sus dados que supimos que había algo más que explorar«, dijo Olov Redmalm, director creativo y escritor principal de Lost in Random, durante el EA Originals Spotlight en EA Play Live 2021(LINK AL SPOTLIGHT). «Un aspecto complicado con el que tuvimos que lidiar fue determinar cómo sería la jugabilidad: queríamos que el tema y la jugabilidad giraran en torno a los dados, pero tuvimos que considerar qué era demasiado aleatorio y qué era lo suficientemente aleatorio. Creemos que todo se ha desarrollado de forma muy natural a partir de esa idea central«.

Gobernado por una malvada reina, el reino de Azar está dividido en seis reinos sombríos donde la vida está dictada por un dado negro maldito. En el papel de Par, los jugadores recorrerán las misteriosas calles empedradas del país, conocerán a sus imprevisibles habitantes y emprenderán valientes misiones para salvar a su hermana, Dispar, de las garras de Su Majestad. Por el camino, formarán equipo con Dadelio, un pequeño y extraño dado viviente, y juntos descubrirán una historia milenaria con un mensaje sorprendentemente moderno que no suele explorarse en la industria del videojuego: La aleatoriedad del mundo no es algo que deba temerse o controlarse, sino un poder que puede aprovecharse si se acepta y se aprende a seguir su ritmo.

El azar lo domina todo en el Reino del Azar, y este principio está profundamente arraigado en las innovadoras mecánicas de Lost in Random. Las monedas que se recogen permiten a Par aprender nuevos ataques, habilidades y mucho más, algo que resulta muy útil durante el combate táctico único. Los jugadores utilizarán el tirachinas de Par para atacar a los enemigos mortales y para hacer caer los cubos de energía que alimentan a Dadelio. Una vez cargados, pueden hacer rodar a Dadelio para congelar el tiempo y desatar su poderosa magia. Los jugadores tendrán que adaptar su estrategia de batalla sobre la marcha dentro de los escenarios de juego de mesa en evolución para desafiar un destino maldito y aprovechar realmente el poder del azar.

A partir de hoy, Lost in Random se puede reservar en plataformas seleccionadas, y estará disponible el 10 de septiembre de 2021 para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en Origin y Steam. Para conocer más información y estar al día sobre Lost in Random, visita el sitio web oficial