Apple revoluciona el iPhone con el lanzamiento de iOS 27: la inteligencia artificial integrada y el rediseño del sistema cambian las reglas del juego

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El gigante tecnológico de Cupertino acaba de desplegar de forma oficial la actualización más ambiciosa en la historia reciente del iPhone. La llegada de iOS 27 marca un punto de inflexión definitivo en el ecosistema móvil de Apple, consolidando un cambio de rumbo estructural donde la inteligencia artificial personalizada, la redefinición completa de asistentes virtuales y la optimización extrema del rendimiento se convierten en los pilares fundamentales. En Frikipandi lo hemos probado en un Iphone 13 y merece la pena.

Tras meses de especulaciones, pruebas en fases de desarrollo y una expectación sin precedentes en la industria, los usuarios de todo el mundo ya pueden descargar una versión que no solo maquilla la interfaz visual con el refinamiento de su lenguaje estético, sino que transforma radicalmente la manera en que nos relacionamos con nuestro teléfono inteligente. iOS 27 no es una simple iteración incremental; es la materialización de un nuevo modelo informático donde el dispositivo se anticipa a las necesidades del usuario, ejecuta tareas complejas de forma autónoma y derriba las barreras entre aplicaciones.

La compañía de Cupertino ha presentado un despliegue masivo de novedades que combinan una profunda remodelación estética, herramientas inéditas de edición y la consolidación definitiva de Apple Intelligence. Esta entrega no solo busca refrescar el aspecto de los dispositivos, sino también exprimir la potencia del hardware mediante optimizaciones técnicas centradas en la fluidez cotidiana. Tambiñen han mejorado la seguridad y la eficiencia.

En un mercado saturado de funciones superficiales, Apple ha decidido apostar por una integración profunda del hardware y el software a través de arquitecturas de IA híbridas, un procesamiento fotográfico que roza lo profesional y un nivel de personalización de la interfaz que da respuesta a las demandas históricas de su comunidad global. A continuación, analizamos al detalle cada una de las grandes novedades, herramientas y cambios estructurales que trae consigo esta actualización histórica para el iPhone.

El compromiso de Apple con esta entrega va más allá de lo visual. La firma estadounidense ha implementado reajustes profundos en la arquitectura del sistema para garantizar una experiencia de uso extremadamente ágil. iOS 27 introduce un planificador de CPU completamente optimizado que reduce los tiempos de espera al mínimo.

La metamorfosis de Siri AI: el asistente conversacional autónomo que lo cambia todo

El centro neurálgico de iOS 27 y la función que acapara todas las miradas es el renacimiento completo del asistente del iPhone, rebautizado oficialmente como Siri AI. Atrás quedó la época de los comandos de voz rígidos y las respuestas preprogramadas que a menudo derivaban en una búsqueda web genérica. Apple ha reconstruido a Siri desde sus cimientos, transformándolo en una plataforma de inteligencia artificial conversacional de pleno derecho. Aquói se nota que Apple ha hecho un gran trabajo para no quedarse atras de la competiecia como los Pixel o Samsung que con Android 17 han mejorado mucho gracias a la IA integrada.

Una aplicación independiente para interactuar en texto y voz

Una de las grandes sorpresas de esta actualización es que Siri deja de ser exclusivamente una burbuja flotante en la parte inferior del panel para estrenar su propia aplicación nativa dedicada. Aunque el método tradicional de invocación por voz mediante manos libres se mantiene, la nueva app dedicada ofrece un lienzo de chat interactivo similar a las herramientas avanzadas de escritorio.

Desde esta nueva interfaz, el usuario puede mantener conversaciones fluidas, revisar el historial completo de interacciones organizadas por hilos temáticos, subir archivos pesados para su análisis en tiempo real o solicitar la generación de texto estructurado y código informático. La app permite pausar una petición en el iPhone y continuarla más tarde en un iPad, Mac o Apple Vision Pro, garantizando una continuidad multiplataforma sin costuras.

Contexto transversal entre aplicaciones

El verdadero salto cualitativo de Siri AI reside en su conciencia contextual entre aplicaciones. El asistente ya no opera dentro de silos cerrados; tiene la capacidad de leer, razonar y ejecutar secuencias multietapa conectando la información repartida por todo el sistema operativo.

Un usuario puede solicitar a Siri AI una petición compleja en lenguaje natural como: «Busca el justificante del vuelo de la semana que viene que me llegó por correo, extrae la hora de llegada, consulta el tráfico a esa hora y actualiza mi evento de la cena en el Calendario avisando a Laura por Mensajes de que llegaré tarde». De forma autónoma, el asistente localiza el correo en Mail, procesa los datos, cruza los datos con Apple Maps, modifica el Calendario y redacta el mensaje en Mensajes sin que el usuario tenga que cambiar de pantalla.

Memoria persistente y adaptación al estilo del usuario

Siri AI incorpora un módulo de memoria conversacional persistente. Esto significa que el asistente recuerda preferencias personales, modismos, horarios habituales, relaciones familiares y proyectos en curso a lo largo de las semanas sin necesidad de repetirlos en cada consulta. Asimismo, la nueva función Escribir con Siri asiste en la redacción de textos en aplicaciones como Mail o Notas, adaptándose minuciosamente al tono, estilo y puntuación habituales del propietario del teléfono.

Arquitectura híbrida en la nube y procesamiento local

Para lograr esta potencia sin comprometer la privacidad, Apple ha desarrollado una arquitectura híbrida. Aquellas tareas que involucran datos personales sensibles o acciones locales del sistema se procesan de forma estricta dentro del dispositivo gracias a la velocidad del Neural Engine. Por su parte, el razonamiento lógico complejo, las búsquedas abiertas y la generación creativa de contenido se derivan mediante conexiones encriptadas a servidores de alta computación en la nube alimentados por modelos avanzados en colaboración con socios tecnológicos como Google y su motor Gemini.

Retoque fotográfico profesional con inteligencia artificial: la cámara alcanza una nueva dimensión

La fotografía siempre ha sido uno de los pilares del iPhone, pero con iOS 27 la app Fotos y la Cámara experimentan la mayor transformación asistida por software (IA) vista hasta la fecha. El procesamiento de imagen ya no se limita a equilibrar luces y sombras en el momento del disparo, sino que pone en manos de cualquier usuario herramientas de edición que antes requerían horas de trabajo técnico.

Reencuadre espacial y extensión del lienzo

Entre las novedades estrellas del paquete de edición se encuentra la herramienta de Reencuadre Espacial. Mediante esta función, si una fotografía ha quedado torcida o la perspectiva del sujeto no es la idónea, la IA permite girar el plano en tres dimensiones dentro del espacio fotográfico. El sistema analiza la geometría de la escena y genera sintéticamente los elementos de fondo para hacerlos coincidir con el nuevo ángulo de visión.

A esta herramienta se le suma el botón de Extender. Si una imagen ha quedado demasiado ajustada o recortada, el usuario puede alejar el Zoom y dejar que la inteligencia artificial imagine, proyecte y dibuje los bordes exteriores de la foto, recreando paisajes, paredes o texturas con un realismo asombroso.

Borrador mejorado y herramienta Limpiar de segunda generación

La funcionalidad de eliminación de elementos indeseados en imágenes, bautizada originalmente como Limpiar, ha recibido una actualización crítica en iOS 27. Con un motor de reconocimiento de patrones mucho más preciso, el nuevo borrador es capaz de erradicar personas completas en áreas concurridas, cables de alta tensión, sombras complejas u objetos de gran tamaño sin dejar rastros de aberración cromática ni desenfoques extraños en la textura resultante.

Image Playground y creación fotorrealista

La suite creativa se completa con la integración profunda de Image Playground. Los usuarios pueden crear imágenes conceptuales, ilustraciones o gráficos completamente únicos desde cero con solo redactar una descripción textual. iOS 27 añade además la capacidad de generar composiciones de estilo fotorrealista y permite modificar fotos existentes de la biblioteca pidiéndole cambios directos a la app, como alterar la estación del año o transformar la ropa de un sujeto.

Controles manuales pro dentro de la aplicación Cámara

Para los entusiastas y profesionales de la fotografía que preferían no depender de aplicaciones de terceros, iOS 27 incluye por primera vez controles Pro manuales integrados directamente en la cámara nativa. Con simples deslizadores táctiles en pantalla, es posible ajustar manualmente parámetros cruciales como:

Velocidad de obturación: Control preciso del tiempo de exposición para congelar movimiento o crear efectos de estela.

Sensibilidad ISO: Ajuste directo de la ganancia del sensor para situaciones de baja luminosidad.

Balance de blancos personalizado: Selección por kelvins o perfiles de temperatura de color.

Compensación de exposición y enfoque manual: Modificación fina para un control creativo absoluto.

Liquid Glass refinado: la interfaz del iPhone se adapta al gusto de cada usuario

El lenguaje visual que revolucionó la estética de iOS evoluciona significativamente en esta versión. El estilo Liquid Glass, caracterizado por sus transparencias dinámicas, refracciones de luz y profundidad tridimensional, se vuelve más sofisticado que nunca.

Mayor legibilidad y nitidez en los iconos

Apple ha aplicado algoritmos de renderizado óptico mejorados para garantizar que el efecto de cristal sobre los elementos del sistema no perjudique la lectura del texto ni el contraste de los iconos. La refracción es ahora más uniforme, ofreciendo bordes más definidos en las aplicaciones de la pantalla de inicio y en los widgets.

El nuevo control deslizante de transparencia

Atendiendo a una de las peticiones más recurrentes por parte de los usuarios, iOS 27 incorpora en el menú de Ajustes un control deslizante personalizado para el efecto Liquid Glass. Esta opción permite graduar el nivel de translucidez de la interfaz según las preferencias individuales:

Extremo transparente: Mantiene la estética pura del cristal óptico con máximos reflejos y profundidad. Punto medio (Predeterminado): Un equilibrio estudiado entre diseño vanguardista y contraste para el uso diario. Extremo opaco o tintado: Atenúa casi por completo el efecto translúcido para ofrecer capas sólidas y de alta legibilidad, ideal para quienes buscan una experiencia visual más directa o reposada.

Productividad al máximo: automatización con lenguaje natural y navegación inteligente

La eficiencia operativa en las tareas del día a día recibe un empujón formidable en iOS 27. La complejidad técnica para configurar acciones repetitivas o gestionar grandes volúmenes de datos se reduce a la simple expresión de lo que se desea lograr.

Automatización de Atajos mediante frases cotidianas

La app Atajos, histórica por su enorme utilidad pero también por su relativa curva de aprendizaje, se vuelve accesible para cualquier tipo de usuario. Ya no es necesario encadenar manualmente bloques de programación, scripts ni condiciones complejas.

En iOS 27 basta con presionar el botón de creación y describir la automatización con lenguaje natural. Un usuario puede escribir o decir: «Cada vez que salga del trabajo a partir de las seis de la tarde, envía un mensaje de texto a mi pareja indicando el tiempo estimado de llegada según el tráfico y pon la lista de música de relajación». El sistema interpreta la orden, identifica los disparadores de ubicación, tiempo y aplicaciones involucradas, y genera la estructura del atajo en un par de segundos de manera totalmente funcional.

TechRadar

Safari revolucionado: agrupación automática de pestañas y vigilancia de precios

El navegador web de la manzana se convierte en un asistente proactivo de investigación. Safari estrena un motor de agrupación temática automática. Cuando el usuario acumula decenas de pestañas abiertas sobre viajes, recetas o tecnología, la aplicación las organiza por sí sola en carpetas categorizadas para mantener el orden.

Además, se lanza la función Notificarme en Safari. Esta herramienta actúa como un monitor activo que rastrea cambios en sitios web seleccionados por el usuario. Si el precio de un billete de avión o de un producto en un comercio electrónico cae, o si un artículo agotado vuelve a estar disponible en tienda, Safari emite una notificación prioritaria al instante sin necesidad de instalar extensiones de terceros.

Correo y búsqueda de precisión en Mail

La aplicación de correo nativa integra un sistema de clasificación y búsqueda profunda totalmente revisado. Gracias a modelos de lenguaje locales, al introducir un término en la barra de búsqueda de Mail, la app no solo rastrea coincidencias exactas de palabras, sino que entiende el significado semántico de la consulta. El correo que se buscaba aparece en la parte superior de los resultados incluso si estaba traspasado o enterrado entre miles de mensajes archivados hace años.

Rendimiento, velocidad y conectividad: una optimización interna que se nota desde el primer segundo

Más allá de las funciones visibles, iOS 27 destaca por ser una de las versiones de mayor pulido interno del sistema operativo. La compañía ha centrado sus esfuerzos en eliminar microtirones, optimizar el uso de los núcleos de procesamiento y acelerar la respuesta inmediata del iPhone. Según Apple es un 30% más rápida en abrir aplicaciones, la Fototeca se carga un 70% más rápida y ha mejorado la velicidad de Airdrop un 80%.

Un programador de CPU optimizado

El nuevo programador del procesador administra las cargas de trabajo entre los núcleos de alto rendimiento y los de alta eficiencia de forma mucho más agresiva e inteligente. El resultado inmediato es una fluidez pasmosa al navegar por el sistema y una tasa de fotogramas estable en multitarea exigente, reduciendo al mismo tiempo la degradación energética de la batería.

Transición de redes sin interrupciones

iOS 27 soluciona los molestos microcortes que se producían al abandonar la cobertura de una red doméstica o al pasar de datos móviles a redes públicas. El sistema evalúa constantemente la calidad de la señal y anticipa el cambio de red. Si el usuario está realizando una llamada de audio por FaceTime o guiándose por GPS al salir de un garaje o bajarse de un tren, la transición entre Wi-Fi y cobertura móvil es completamente imperceptible.

Seguridad, gestión de contraseñas y control parental de nueva generación

La protección de los datos y la seguridad de los miembros más jóvenes de la familia ocupa un capítulo fundamental en esta nueva entrega del software.

Actualización automatizada de claves vulneradas

La aplicación dedicada Contraseñas refuerza su faceta defensiva. Cuando el sistema detecta que una clave guardada por el usuario es demasiado simple, repetida o ha sido filtrada en una brecha de seguridad pública en Internet, la app ofrece la posibilidad de reforzarla y actualizarla de forma automática con un solo toque, comunicándose de forma segura con las webs y apps compatibles.

Controles infantiles y de tiempo de uso dinámicos

Para las familias, iOS 27 rediseña por completo las opciones de seguridad infantil:

Límites de tiempo dinámicos: Los padres pueden asignar paquetes de tiempo flexibles que se adaptan en función del rendimiento escolar o el día de la semana.

Bloqueos por categorías avanzadas: Es posible restringir categorías enteras de aplicaciones o contenido multimedia con un solo clic.

Aprobación de navegación: Se incorporan los avisos de Solicitud para navegar, que exigen la autorización previa de un tutor antes de que el menor visite dominios web desconocidos o agregue contactos no verificados en mensajería.

Accesibilidad, salud y mejoras en el ecosistema diario

Como es habitual en las grandes actualizaciones de la marca, existen decenas de mejoras diseñadas para elevar la calidad de vida de los usuarios en situaciones muy específicas.

Accesibilidad con subtítulos traducidos y Lupa mejorada

En el ámbito de la accesibilidad, iOS 27 estrena un motor universal de subtitulado en tiempo real capaz de generar texto sincronizado para cualquier vídeo reproduciéndose en el dispositivo, incluyendo la traducción instantánea a múltiples idiomas. Por su parte, la aplicación Lupa se enriquece con visión por ordenador mejorada para ayudar a personas con baja visión a identificar objetos, señales y texto en su entorno físico con mayor precisión.

Volumen de alarma independiente

Satisfecho por fin un clamor popular entre los usuarios de iPhone: la posibilidad de gestionar el volumen de la alarma de forma totalmente independiente del tono de llamada y las notificaciones globales. Desde el menú de Sonidos y vibración se puede desactivar la sincronización para fijar un volumen personalizado que asegure el despertar sin sobresaltos durante el día.

Salud femenina y sincronización con gimnasios

La aplicación Salud amplía la herramienta de Control del Ciclo integrando un módulo especializado en el seguimiento detallado de la perimenopausia y menopausia, aportando gráficos sintomáticos y análisis de tendencias útiles para consultas médicas. En el ámbito deportivo, la tecnología GymKit permite enlazar el iPhone o los AirPods Pro de forma directa con maquinaria de gimnasio compatible para volcar métricas de entrenamiento y frecuencia cardiaca en tiempo real.

Noticias Caracol

Álbumes compartidos universales en iCloud

Compartir recuerdos con personas que no utilizan dispositivos de Apple es ahora más fácil que nunca. Los Álbumes Compartidos de iCloud permiten a usuarios de Android o Windows unirse a carpetas familiares desde la web iCloud.com, pudiendo subir fotografías en su máxima resolución original, dejar reacciones y filtrar el contenido sin restricciones de formato.

Compatibilidad de dispositivos: qué iPhones pueden actualizar a iOS 27

Apple ha vuelto a demostrar una longevidad de soporte técnico sobresaliente en la industria. A pesar de la inmensa carga computacional de los nuevos modelos de inteligencia artificial (los cuales reservan la ejecución completa de Siri AI local para las generaciones con procesadores más recientes), el abanico de terminales que pueden instalar iOS 27 y beneficiarse de sus mejoras de rendimiento y rediseño es sumamente amplio.

La lista oficial de dispositivos compatibles incluye:

iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro y 17 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación y posteriores)

Cómo instalar la actualización de forma segura en tu dispositivo

Para dar el salto a iOS 27 y disfrutar de todas estas innovaciones de forma inmediata, se recomienda seguir unos sencillos pasos previos de preparación para garantizar que el proceso se realice sin ningún tipo de contratiempo:

Realizar una copia de seguridad: Accede a Ajustes > [Tu nombre] > iCloud > Copia en iCloud y pulsa en Realizar copia de seguridad ahora. De este modo, todos tus datos estarán a salvo ante cualquier eventualidad. Verificar espacio disponible: Asegúrate de contar con al menos 6 a 8 GB de almacenamiento libre en el dispositivo para la descarga del paquete de instalación y la posterior descomposición de archivos. Conexión a red y carga: Conecta el iPhone a una red Wi-Fi estable y asegúrate de que la batería supere el 50% de carga, o mantén el terminal enchufado a la corriente eléctrica durante todo el proceso. Descargar e instalar: Acude al menú Ajustes > General > Actualización de software. El sistema detectará automáticamente la disponibilidad de iOS 27. Bastará con pulsar sobre Descargar e instalar, aceptar los términos de servicio y permitir que el teléfono ejecute el reinicio correspondiente. Si eres desarrollador de Apple cambia las betas de iOs 26 a iOs 27 y se descargara la última versión

Con el lanzamiento de iOS 27, Apple redefine una vez más la frontera de la telefonía inteligente. La combinación entre el poder predictivo de Siri AI, la magia de la edición fotográfica contextual y un software infinitamente más veloz garantiza que el iPhone siga siendo la referencia absoluta en innovación y usabilidad diaria.

Preguntas frecuentes iOs 27:

1. ¿Qué requisitos mínimos necesita mi iPhone para actualizar a iOS 27? Para instalar la actualización necesitas un iPhone compatible (modelos a partir del iPhone 11 y iPhone SE de 2.ª generación), contar con al menos 8 GB de almacenamiento libre para la descarga y disponer de una conexión Wi-Fi estable junto a una carga de batería superior al 50 %.

2. ¿Todas las funciones de Siri AI están disponibles en los modelos antiguos de iPhone? No todas. Mientras que el rediseño de la app, el historial conversacional y la integración en la nube funcionan en la mayoría de dispositivos compatibles, las funciones avanzadas de procesamiento local en tiempo real de Siri AI requieren los procesadores Neural Engine presentes en las generaciones de iPhone más recientes.

3. ¿Cómo puedo ajustar o desactivar el efecto translúcido Liquid Glass si me resulta molesto? Puedes personalizar la interfaz directamente desde el menú de Ajustes del iPhone. Dentro de la sección de pantalla, dispones de un nuevo control deslizante de transparencia que te permite graduar el nivel de cristal hasta un acabado totalmente opaco para maximizar la legibilidad del texto y el contraste.

4. ¿El nuevo volumen de alarma independiente afecta al nivel de sonido de las llamadas? No, esa es una de las grandes novedades de la actualización. Ahora puedes ajustar el volumen del despertador de forma totalmente desvinculada del tono de llamada y las notificaciones habituales desde la sección de Sonidos y vibración en Ajustes.

5. ¿Es posible compartir los nuevos álbumes de fotos en iCloud con usuarios que tienen Android? Sí. Los nuevos álbumes compartidos generan un enlace seguro que permite a personas con dispositivos Android o Windows acceder a través del navegador web iCloud.com para ver las imágenes en resolución original, subir sus propias fotos y añadir comentarios sin necesidad de tener una cuenta de Apple.