Twitch supera los 8.600 millones de horas vistas de gaming en 2026 y revela las tendencias que están definiendo el gaming en directo

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Los cinco juegos más vistos acumularon conjuntamente cerca de 1.700 millones de horas vistas a nivel global

En España, League of Legends lidera el consumo de gaming en Twitch

Rubius supera los 21 millones de horas vistas en lo que va de año



Tras la celebración del Día Mundial del Videojuego el pasado 29 de agosto, Twitch, la plataforma líder de streaming en directo, presenta hoy el State of Gaming 2026, un análisis de los juegos, creadores y comunidades que están dando forma al gaming en directo este año.

Entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2026, los usuarios han visto más de 8.600 millones de horas de contenido gaming en Twitch a nivel internacional, el equivalente a más de 981.000 años de visualización ininterrumpida o casi una hora por cada persona en el planeta.

Los datos muestran también la diversidad de contenidos y experiencias que conviven actualmente en la plataforma. Los cinco juegos más vistos acumularon conjuntamente cerca de 1.700 millones de horas vistas.

League of Legends encabeza los juegos más vistos en Twitch

Las cinco categorías de gaming con más horas vistas en Twitch durante 2026 acumularon cerca de 1.700 millones de horas en todo el mundo, demostrando la capacidad de los grandes títulos para reunir comunidades globales y mantener conversaciones en directo alrededor del gaming:

España destaca dentro de esta evolución global. League of Legends es el juego más visto en Twitch en el mercado español, seguido de Valorant y Fortnite. Y, entre los grandes creadores españoles, Rubius ha superado los 21 millones de horas vistas en 2026, con Minecraft, TCG Card Shop Simulator y Marvel Rivals entre sus principales categorías.

Para final de año no dudamos que GTA VI será el más visto en cuanto salga este videojuego.

Esta tendencia también se refleja a nivel internacional. En Norteamérica, creadores como Jynxzi y TheBurntPeanut han superado los 70 millones de horas vistas. Además, en otros países, los creadores también están explorando nuevos formatos y experiencias: desde eventos propios de Minecraft en México y escape rooms retransmitidos en directo en Brasil.



Del sandbox al indie: los géneros que ganan terreno en Twitch

El gaming en Twitch continúa expandiéndose más allá de los títulos tradicionales. Así, los juegos sandbox, de mundos abiertos, siguen destacando por su capacidad para crear comunidades, con 831 millones de horas vistas a nivel global en 2026 en títulos como Minecraft y Tomodachi Life. El terror también mantiene su popularidad, con 287 millones de horas vistas, mientras que el tag Horror creció un 6% respecto al mismo periodo de 2025.

También ganan espacio otras categorías, como los juegos protagonizados por criaturas y compañeros, que acumularon 142 millones de horas vistas.

Por su parte, los juegos indie como Meccha Chameleon están experimentando un crecimiento especialmente significativo: las horas vistas de los canales etiquetados como indie aumentaron un 51% interanual, reforzando el papel de Twitch como espacio para descubrir nuevos títulos y comunidades.

De espectadores a participantes con Twitch Drops

El gaming en Twitch también se está convirtiendo cada vez más en una experiencia participativa. Cada vez más, las audiencias participan activamente en las experiencias que siguen, y los Twitch Drops son una muestra de esta evolución. Los streams que utilizaron el tag DropsEnabled generaron 1.600 millones de horas vistas en 2026, un 46% más que durante el mismo periodo de 2025. Twitch acogió además más de 7.500 campañas de Drops, un 20% más que el año anterior.

La participación a través de los canales aumentó un 40%, mientras que el número de usuarios que participaron y reclamaron Drops creció un 15%, hasta alcanzar los 40 millones de usuarios, demostrando cómo Twitch está conectando el acto de ver un juego en directo con la posibilidad de participar activamente en él.

“Desde nuestros primeros días, Twitch siempre ha sido un lugar donde las personas se reúnen en torno a su pasión compartida por el gaming. Los 8.600 millones de horas de contenido gaming vistas en tan solo ocho meses, y el hecho de que la comunidad de GTA VI haya tenido una acogida tan grande que llegó a colapsar el sitio, son una muestra contundente de la fuerza de la comunidad gaming de Twitch. En la plataforma hay algo para cada tipo de jugador, ya sea que te gusten los juegos de terror o los más agradables, los Soulslikes o los sandbox, o simplemente estés esperando el juego del siglo”, declara Mike Minton, Chief Product Officer de Twitch.

El State of Gaming 2026 refleja así una evolución clara del gaming en directo: desde los grandes títulos que continúan reuniendo a millones de espectadores hasta los juegos indie que encuentran nuevas audiencias, pasando por creadores que convierten sus streams en experiencias propias y comunidades que ya no se limitan a mirar, sino que participan activamente.

Infografía Twitch supera los 8.600 millones de horas vistas de gaming en 2026 y revela las tendencias que están definiendo el gaming en directo