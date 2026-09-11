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Hoy ya disponible para reservar Until Dawn 2 uno de los juegos de teror más esperados

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia junto a Firesprite Games que Until Dawn 2 llegará en exclusiva a consolas PS5 el próximo 28 de enero 2027 y ya está disponible para reservar en PlayStation Store y tiendas habituales, incluyendo incentivos exclusivos de reserva y una Edición Digital extendida.

Bajo la dirección creativa de Stu Tilley de Firesprite Games, el desarrollo narrativo corre a cargo de AdHoc Studio, creadores de Dispatch. La propuesta mantiene la fórmula de terror narrativo interactivo en la que cada decisión del jugador influye directamente en las relaciones entre personajes y en el destino de la historia, donde las elecciones conllevan consecuencias dramáticas y múltiples desenlaces mortales.

La historia sigue al equipo de «Dead True», un grupo de creadores de contenido de YouTube dedicados a la investigación paranormal que viaja junto a su mascota, un gallo. Tras acudir al manicomio de Blackwood para rodar un episodio sobre los trágicos acontecimientos ocurridos 12 años atrás, Izzy (interpretada por Sarah Catherine Hook), la nueva becaria de la producción, realiza un hallazgo imprevisto.

Posteriormente, durante la convención Sydney Horror-Con, el grupo contacta con Yoona (Gia Kim), la única superviviente de un ataque sobrenatural que porta una cicatriz necrótica en el cuello. Su advertencia conduce al equipo hasta la isla de Akishima, un remoto enclave del Pacífico Sur abandonado tras el cierre misterioso de un complejo de lujo en la década de 1970, el cual oculta antiguos secretos. Las decisiones del jugador determinarán la supervivencia de los ocho miembros principales de «Dead True» (Owen, Mina, Nate, Reagan, Izzy, Luke, Josie y Cameron).

Incentivos de reserva y Edición Digital Deluxe

El título cuenta de nuevo con la presencia del doctor Hill (interpretado por Peter Stormare). Las reservas realizadas a partir del 10 de septiembre, tanto en la Edición Estándar como en la Digital Deluxe, incluirán el siguiente contenido exclusivo del personaje:

Vestuario clásico de Until Dawn .

Vestuario veraniego de Akishima.

Muñecos cabezones coleccionables del doctor Hill.

Por su parte, la Edición Digital Deluxe incorporará añadidos cosméticos y un modo de visualización de escenarios:

Paquete de estética dosmilera: conjuntos de neón para los ocho integrantes del grupo «Dead True«.

Diorama mortal: galería interactiva de escenas tridimensionales para revisar detalladamente cada una de las muertes desbloqueadas a lo largo del juego.

Until Dawn 2 ya está disponible para reservar en PlayStation Store y tiendas habituales. Toda la información de este anuncio en el blog de PlayStation España