Fire Emblem: Fortune’s Weave llega esta semana en exclusiva para Nintendo Switch 2

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El fin del mundo solo marca el comienzo. Conduce a cuatro héroes hasta la victoria mientras disputas incontables combates tácticos, y cambia el pasado para salvar el futuro.

Descubre una historia de destinos entrelazados, forjada al calor del combate y a golpe de acero, aderezada con batallas estratégicas y la constante amenaza de la guerra: Fire Emblem: Fortune’s Weave llega el 17 de septiembre en exclusiva para Nintendo Switch 2.

La historia de Fire Emblem: Fortune’s Weave empieza con un mundo al borde de la destrucción a manos de un dios demonio. Enfrentado a la monumental tarea de combatirlo en solitario, tú, como el principal protagonista, debes ayudar a los héroes del pasado a cambiar su destino, y guiarlos al futuro para combatir en la batalla final.

Viaja al pasado y sigue las sendas de cuatro héroes, en sus viajes interconectados hacia el presente, mientras llegan a Dagsion, la capital del imperio Dagdano, para competir en los Juegos Heroicos y optar al deseo que se concede al vencedor.

Cai : este joven, oriundo de la pacífica aldea de Ribeira, decide participar en los Juegos en compañía de sus amigos para salvar a su padre, que se encuentra encarcelado.

: este joven, oriundo de la pacífica aldea de Ribeira, decide participar en los Juegos en compañía de sus amigos para salvar a su padre, que se encuentra encarcelado. Dietrich : tras naufragar a causa del ataque de un gigantesco monstruo, llega a las costas de Dagda, donde toma la decisión de competir en los Juegos al lado de sus nuevos aliados, con el fin de saciar su sed de batalla.

: tras naufragar a causa del ataque de un gigantesco monstruo, llega a las costas de Dagda, donde toma la decisión de competir en los Juegos al lado de sus nuevos aliados, con el fin de saciar su sed de batalla. Theodora : procedente del reino de Saramis, al frente de sus curtidos súbditos, busca alzarse con la victoria para restaurar el honor de su diosa, la denostada Guardiana de la Muerte y las Tinieblas, así como para defender la paz de su hogar.

: procedente del reino de Saramis, al frente de sus curtidos súbditos, busca alzarse con la victoria para restaurar el honor de su diosa, la denostada Guardiana de la Muerte y las Tinieblas, así como para defender la paz de su hogar. Leda: una joven de alta cuna bendecida con talento musical. Leda lo ha sacrificado todo para lograr vengarse del asesino de su padre. Y, al descubrir que el culpable tiene planeado participar en los Juegos Heroicos, decide competir junto con sus compañeros para ajustarle las cuentas.

Aunque solo puedes guiar a un héroe cada vez, es posible jugar a las historias de cada uno en paralelo. Alternar entre ellas es sencillo: solo tienes que acercarte hasta la percha del Cuervo Blanco en la ciudad durante el tiempo muerto entre combates. De este modo, podrás cambiar a otra senda y progresar hasta la batalla final como prefieras.

Por otro lado, los cuatro héroes pueden recurrir a técnicas de ignición (desde una lluvia de llamas ultraterrenales hasta la posibilidad de teletransportarte por el campo de batalla) a cambio de puntos de vida: sírvete de estas acciones únicas para inclinar el combate a tu favor.

Mientras haces tiempo entre combates, puedes aprovechar para visitar distintas zonas de la ciudad y prepararte para tus inminentes desafíos. Recluta aliados, consigue bendiciones en los templos, mejora tus competencias en la plaza del Coliseo, forja lazos de amistad en las posadas y mucho más. O sal de la ciudad a explorar el vasto continente de Dagda. Compra productos locales en las aldeas, reúne información que quizá te resulte útil durante la aventura y viaja con tus aliados para mejorar sus habilidades en combate. También encontrarás zonas explorables en las que reunir materiales con los que potenciar tus armas, así como otros tesoros. ¡Y podrás derrotar enemigos para ganar experiencia!

Cuando llegue el día del combate, será el momento de participar en los Juegos Heroicos y enfrentarte en batalla a tus competidores. Algunos combates pueden contar con reglas especiales, o hacer uso de las características del terreno, así que prepárate para cualquier eventualidad.

Una de las novedades de esta entrega de Fire Emblem, sin precedente en la serie, es que puedes jugar usando el modo ratón de los mandos Joy-Con 2. Mueve a tus unidades por el campo de batalla de manera intuitiva, accede rápidamente a información relevante y muchas cosas más. Por otro lado, puedes alternar entre los botones y el modo ratón en cualquier momento.

Y si quieres ampliar tus conocimientos sobre el amplio elenco de personajes de Fire Emblem: Fortune’s Weave, echa un vistazo a la app Nintendo Today! para dispositivos inteligentes*1, donde encontrarás noticias y actualizaciones. Además, el 15 de septiembre se publicará en el sitio web de Nintendo una nueva entrega de Pregunta al desarrollador*2, en la que los desarrolladores del juego compartirán sus impresiones y anécdotas sobre el proceso.