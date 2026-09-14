El inventor Tomás Castellanos colabora con PlayStation para recrear las garras de Lobezno

Tomás Castellanos recrea las garras de Logan en Marvel: Lobezno.

Marvel: Lobezno estará disponible el próximo 15 de septiembre en exclusiva para PS5.

Tomás Castellanos se define a sí mismo como un constructor de superpoderes, de cara a celebrar el lanzamiento de Marvel: Lobezno, ha querido saber qué se siente al encarnar el superpoder de Logan recreando las legendarias garras de adamantium.

PlayStation España le propuso el reto de traer las garras de Logan al mundo real, y el resultado es, en sus propias palabras, una «bestialidad». Cada nueva creación de Tomas Castellanos parece una hazaña imposible de realizar, pero en esta ocasión el reto era un desafío imposible para celebrar la llegada de Marvel: Lobezno : construir una réplica funcional de las garras retráctiles de Lobezno.

En este vídeo a continuación se puede ver al propio Tomás Castellanos contando acerca del proceso de creación de la garras.

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Durante las pruebas en el taller, las garras demostraron su fuerza dejando la mesa de trabajo llena de «marcas de guerra». El objetivo era que no fueran solo un juguete ligero, sino que transmitieran el peso y la potencia del personaje.

Lo más increíble es su funcionamiento. En lugar de usar muelles que hay que resetear a mano, estas garras funcionan con un sistema automático de aire comprimido. Gracias a unos tanques ocultos en una mochila, las seis cuchillas se despliegan y se guardan solas con solo pulsar un botón. Entre el peso del equipo y el sonido del aire, Castellanos asegura que te sientes como si llevaras puesto un auténtico supertraje de Marvel.

Marvel Lobezno estará disponible el próximo 15 de septiembre tanto en tiendas habituales como PlayStation Store.