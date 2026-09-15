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Hoy es el día Marvel: Lobezno ya está disponible en PlayStation 5 y PS5 Pro.

Sony Interactive Entertainment (SIE) y Marvel Games anuncian que el esperado título Marvel: Lobezno ya está disponible en PlayStation 5. El título ofrece una experiencia de acción y aventura en tercera persona enfocada en el icónico mutante de Marvel, Logan.

Desarrollado por el galardonado estudio detrás de la saga Marvel’s Spider-Man, Marvel: Lobezno presenta una narrativa madura e independiente que explora las facetas más intensas y viscerales del personaje. Los jugadores acompañan a Logan a través de una historia cargada de conflictos personales, enfrentándose a villanos emblemáticos del universo mutante como Diente de Sable, Mística y Omega Rojo.

Características del juego:

Combate fluido y visceral: Un sistema de combate diseñado para reflejar la agresividad y agilidad de Logan, combinando combos con garras de adamantium, ejecuciones dinámicas y mecánicas de embestida.

Modo Berseker y regeneración : Capacidad de activar la rabia berserker para inclinar la balanza en momentos críticos y aprovechar la regeneración en tiempo real durante el combate.

Sentidos agudizados y rastreo: Utilización del oído y el olfato desarrollados del personaje para detectar enemigos, resolver pistas en el entorno y planificar emboscadas en sigilo.

Tecnología de última generación: Integración completa con el mando inalámbrico DualSense (retroalimentación háptica y gatillos adaptativos), tiempos de carga ultra rápidos gracias a la SSD y apartado visual en resolución 4K.

Marvel: Lobezno ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5. Tanto la Edición Estándar (79,99€ PVPR) como la Edición Digital Deluxe (89,99€ PVPR) se pueden encontrar en PlayStation Store, estando disponible también la reserva de la Edición Estándar a través de PlayStation Direct y tiendas habituales. PEGI 18.