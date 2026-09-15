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Los mayores también juegan: el auge del videojuego entre los mayores de 65 años

Según AEVI, el 28% de los españoles entre 65 y 75 años interactúa con juegos habitualmente.

El ocio digital se ha convertido en una herramienta de bienestar, socialización y estimulación cognitiva.

El videojuego ha dejado de ser territorio exclusivo de jóvenes. Según el Anuario AEVI 2025, el 28% de los españoles entre 65 y 75 años juega habitualmente, una cifra que marca un antes y un después en la relación entre tecnología y envejecimiento activo. Este dato, inédito hasta ahora, revela que el ocio digital se ha convertido en una herramienta de bienestar, socialización y estimulación cognitiva para una generación que creció viendo nacer el Spectrum y hoy se entretiene con una tablet o un móvil.

El informe de AEVI amplía por primera vez su análisis demográfico hasta los 75 años, confirmando que el videojuego acompaña a las personas a lo largo de su vida. En España, 22,8 millones de personas juegan regularmente, y casi la mitad de la población entre 6 y 75 años participa en esta forma de ocio. Los mayores de 65 años representan el grupo con mayor crecimiento porcentual, impulsado por la accesibilidad de los dispositivos móviles y la aparición de juegos diseñados para estimular la mente y reducir el estrés.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) estima que uno de cada cinco mayores de 55 años juega habitualmente en su smartphone. La facilidad de uso, la gratuidad de muchas aplicaciones y la posibilidad de jugar sin conexión han convertido al móvil y la tablet en las plataformas preferidas por este público.

Videojuegos que ejercitan cuerpo y mente

Los beneficios del videojuego en la tercera edad están respaldados por la ciencia. Estudios publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences y The Lancet Digital Health demuestran que jugar regularmente mejora la memoria episódica en un 23 %, la velocidad de procesamiento en un 18 % y reduce el riesgo de caídas en un 28 % cuando se utilizan juegos de realidad virtual o exergaming. Títulos como Tetris, Chess.com o Beat Saber actúan como auténtica gimnasia cerebral, estimulando la neuroplasticidad y previniendo el deterioro cognitivo.

Además, los videojuegos ayudan a combatir la soledad y la depresión. Un estudio de la Universidad de California reveló una reducción del 35 % en síntomas depresivos tras seis meses de juego social en mayores.

Los títulos más populares entre los mayores de 60 años son sencillos, accesibles y con mecánicas relajantes. Según el portal MovilZona, los favoritos son Sudoku, Wordscapes, Candy Crush Saga y Solitario, todos disponibles en iOS y Android. Estos juegos estimulan la memoria, la concentración y la paciencia, además de ofrecer una experiencia sin presión competitiva. Los llamados «cozy games” —juegos tranquilos y de estética amable— están ganando terreno entre quienes buscan relajarse y mantener la mente activa.

Un nuevo espacio de encuentro intergeneracional

Más allá del entretenimiento, los videojuegos se han convertido en una herramienta de socialización familiar. Juegos como Mario Kart, Just Dance o Wii Sports permiten que abuelos y nietos compartan tiempo y diversión, fortaleciendo vínculos y derribando prejuicios sobre la edad y la tecnología. Este fenómeno encaja con la visión de AEVI y del Ministerio de Cultura, que defienden el videojuego como una forma de participación cultural y social.

Por otro lado, GGTech Entertainment ha convertido eventos como GAMERGY en auténticos puntos de encuentro intergeneracionales. Cada edición reúne a familias que viven una experiencia compartida: abuelos que acompañan a sus nietos y descubren juntos un universo donde cada generación encuentra su espacio. Mientras los más jóvenes disfrutan de títulos actuales como EA SPORTS FC o F1, los mayores reviven su propia historia digital frente a máquinas arcade de “marcianitos”, aquellas que marcaron su juventud en los años ochenta. Este contraste genera una conexión emocional única: el nieto compite en simuladores de última generación y el abuelo recuerda sus primeras partidas en recreativas, ambos unidos por la misma pasión.

Además, GAMERGY ofrece espacios comunes —con Kahoots, charlas educativas, podcasts en directo y finales de torneos— donde toda la familia puede participar y disfrutar de un día de ocio compartido. En este sentido, GGTech no solo organiza un evento de entretenimiento, sino que crea un entorno donde el videojuego se convierte en una herramienta de unión familiar y de diálogo entre generaciones.

El crecimiento del videojuego entre mayores de 65 años refleja una tendencia global hacia el envejecimiento activo. En Japón y países nórdicos ya existen programas públicos de esports para seniors, y España empieza a seguir ese camino. El videojuego no solo entretiene: estimula, conecta y empodera. En palabras del director de AEVI, José María Moreno, “el videojuego no entiende de generaciones, sino de experiencias compartidas”.

En definitiva, los mayores también juegan. Y al hacerlo, demuestran que el videojuego puede ser una herramienta poderosa para vivir mejor, más conectados y con la mente en movimiento.