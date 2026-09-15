GNI Live: Gemini de la A a la Z: potencia tus tareas periodísticas con IA

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GNI Live: Gemini de la A a la Z: potencia tus tareas periodísticas con IA. En este workshop, aprenderás a utilizar todas las nuevas funciones de Gemini, una de nuestras principales herramientas de Inteligencia Artificial, con foco en tareas periodísticas.

Google te invita a aprovechar este espacio de aprendizaje y, si lo deseas, comprate esta url tus equipos de trabajo y colegas que consideres que puedan beneficiarse de esta capacitación.

Aprenderás a utilizar todas las nuevas funciones de Gemini, una de las principales herramientas de Inteligencia Artificial de Google, con foco exclusivo en potenciar tus rutinas y tareas periodísticas diarias.

💡 ¿Qué aprenderás en esta sesión?

Optimizar tus flujos de trabajo.

Generar ideas de cobertura, estructurar borradores y diversificar tus ángulos narrativos con asistencia inteligente.

Procesar datos complejos y extraer insights periodísticos de manera rápida y segura.

Google lanza un workshop gratuito de Gemini para periodistas: la IA revoluciona la redacción

Google News Initiative (GNI) ha dado un paso estratégico en la transformación digital de los medios de comunicación con el anuncio de su nueva capacitación interactiva, GNI Live: Gemini de la A a la Z: potencia tus tareas periodísticas con IA. Esta sesión formativa, diseñada específicamente para redactores, editores y creadores de contenido, busca democratizar el uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa en las salas de prensa de todo el mundo.

El taller profundiza en las aplicaciones prácticas del ecosistema Gemini, la arquitectura de modelos de lenguaje más avanzada desarrollada por Google. La iniciativa responde a la creciente necesidad del sector de integrar soluciones tecnológicas eficaces sin descuidar la verificación de hechos, el rigor profesional y la velocidad informativa requerida en el periodismo digital contemporáneo.

El impacto de la inteligencia artificial en la prensa digital

La irrupción de los modelos lingüísticos ha transformado radicalmente los flujos de trabajo en los periódicos de todo el mundo. Lejos de reemplazar el juicio humano o el trabajo de campo de los reporteros, herramientas como Gemini están configurándose como auténticos copilotos de redacción. La propuesta de la Google News Initiative se centra en enseñar a los profesionales del periodismo a utilizar estas soluciones de manera ética, segura y orientada a la máxima eficiencia productiva.

El periodismo actual exige procesar volúmenes masivos de información en tiempos récord. Desde transcripciones de entrevistas de varias horas hasta extensos informes gubernamentales de cientos de páginas, la capacidad de síntesis rápida se ha convertido en un activo crítico. La capacitación de Google aborda cómo estructurar consultas y contexto dentro de Gemini para extraer datos clave sin perder la trazabilidad de la fuente original.

Lo que aprenderás en la sesión formativa

El taller GNI Live: Gemini de la A a la Z ha articulado su programa en torno a tres pilares fundamentales para la actividad periodística diaria:

Optimización de flujos de trabajo: Técnicas para automatizar tareas mecánicas y repetitivas que consumen tiempo valioso en la redacción, permitiendo al periodista centrarse en la investigación y el análisis profundo.

Generación de ideas y diversificación narrativa: Metodologías para desbloquear el proceso creativo, mapear ángulos informativos novedosos antes de cubrir una noticia, estructurar escaletas para reportajes y adaptar contenidos para diferentes soportes o redes sociales.

Procesamiento de datos complejos: Modelos de interacción con documentos, bases de datos y memorias técnicas para extraer resúmenes ejecutivos, visualizar métricas clave y hallar inconsistencias de forma rápida y segura.

Optimización de flujos de trabajo en el periodismo diario

Uno de los mayores desafíos en la rutina del periodismo digital es la distribución eficiente del tiempo. Las reuniones de pauta, la monitorización de cables de agencias y la maquetación de piezas consuming gran parte de la jornada. Gemini ofrece soluciones enfocadas en agilizar estas etapas operativas sin restar calidad al producto final.

Mediante la integración de Gemini en el entorno de trabajo, los redactores pueden contextualizar eventos históricos o antecedentes de una noticia de última hora en cuestión de segundos. Asimismo, la herramienta permite realizar tareas de traducción técnica y adaptar borradores complejos a un tono divulgativo apto para la audiencia general, garantizando que el lenguaje técnico sea accesible sin pervertir la precisión de los datos.

Generación de ideas y diversificación de ángulos informativos

En un entorno digital saturado de contenidos idénticos, diferenciarse mediante enfoques originales resulta crucial para captar la atención de los lectores. El workshop muestra cómo utilizar Gemini como un compañero de lluvia de ideas. Un periodista puede introducir los hechos centrales de un acontecimiento y solicitar diez enfoques narrativos diferentes: desde el prisma económico o sociológico hasta el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Esta diversificación también se extiende al formato. Una misma cobertura periodística puede transformarse con el apoyo de la inteligencia artificial en un esquema para un pódcast, un cuestionario interactivo, una serie de publicaciones para redes sociales o un boletín informativo específico (newsletter), respetando los códigos expresivos de cada plataforma.

Procesamiento seguro de datos y extracción de insights

La investigación periodística frecuentemente colisiona con la barrera de la sobreinformación. La presentación de informes presupuestarios, boletines oficiales del estado o análisis estadísticos extensos requiere horas de análisis minucioso. Gemini facilita el tratamiento de estos grandes volúmenes de texto mediante la síntesis automatizada y la búsqueda semántica.

Durante la sesión, Google enfatiza la seguridad en el tratamiento de los datos. Los asistentes aprenderán a gestionar información delicada dentro de entornos que garantizan la confidencialidad, conociendo de primera mano las buenas prácticas en materia de protección de la propiedad intelectual y el cumplimiento de las normativas de privacidad vigentes.

Cómo inscribirse y compartir la capacitación con tu equipo

Google ha habilitado un proceso de registro abierto pero enfocado primordialmente en profesionales de la comunicación, redactores independientes, estudiantes de periodismo y equipos editoriales completos. Desde la plataforma del evento, la compañía anima a los profesionales a difundir el enlace de inscripción entre sus compañeros y departamentos de trabajo, con el fin de homogenizar las competencias digitales dentro de las redacciones.

La asistencia a estas jornadas virtuales de la Google News Initiative es gratuita y ofrece acceso a recursos prácticos, plantillas de interacción (prompts) diseñadas expresamente para periodistas y guías de referencia rápida para incorporar en las tareas informativas de todos los días.

El futuro de la redacción asistida por inteligencia artificial

El lanzamiento de este tipo de capacitaciones pone de manifiesto que la inteligencia artificial ha dejado de ser una especulación de futuro para convertirse en una competencia fundamental del presente periodístico. Las salas de prensa que adoptan estas herramientas de forma crítica y rigurosa experimentan mejoras sustanciales en sus tiempos de producción y en la riqueza de sus coberturas.

El compromiso de la Google News Initiative a través de Gemini de la A a la Z busca cerrar la brecha tecnológica en los medios de comunicación, garantizando que los profesionales cuenten con el conocimiento técnico necesario para utilizar la IA como una palanca de calidad, verdad e innovación informativa.