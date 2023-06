¡Apple finalmente anuncia el MacBook Air de 15 pulgadas por $1,299!

Compartir Facebook

Ya era hora de que llegara este momento. El tan esperado MacBook Air de 15 pulgadas de Apple es finalmente una realidad. Como se esperaba, la nueva computadora portátil es muy similar a la versión rediseñada de 13 pulgadas que Apple anunció en el WWDC hace un año, solo que un poco más grande. Esta es la primera vez que Apple lanza una computadora portátil con una pantalla de este tamaño que no forma parte de su línea «Pro» de dispositivos, ya sea el MacBook Pro o su predecesor, el PowerBook.

Como se esperaba, el MacBook Air de 15 pulgadas utiliza el mismo chip M2 que el modelo más pequeño, un procesador que también fue presentado hace aproximadamente un año. A pesar de su antigüedad, no tenemos ninguna reserva inmediata sobre la elección, dado lo bien que funciona en el MacBook Air de 13 pulgadas.

Os dejamos el vídeo

MacBook Air se hizo más grande. Ahora con una espaciosa pantalla Liquid Retina de 15 pulgadas en un diseño increíblemente delgado y liviano. Y debido a que está sobrealimentado por M2, obtienes un rendimiento ultrarrápido y hasta 18 horas de duración de la batería. Agregue a eso seis parlantes con tecnología envolvente de audio espacial, una cámara de 1080p y la forma perfecta en que funciona con el iPhone, y obtendrá la computadora portátil de 15 pulgadas que todos hemos estado esperando. Más información: https://apple.co/43FvGPt

En cuanto al diseño, no es sorprendente que sea similar a todas las demás laptops que Apple ha lanzado recientemente, con un diseño cuadrado en lugar de la antigua forma de cuña por la que se conocía al Air. También tiene el mismo controvertido notch en la pantalla para la cámara web de 1080p.

Apple aún no ha revelado la resolución exacta de la pantalla del MacBook Air de 15 pulgadas. Pero sabemos que la pantalla es una «pantalla Retina líquida» de 15.3 pulgadas que alcanza un brillo máximo de 500 nits. Esto significa que no tiene la función de actualización de frecuencia adaptable «ProMotion» de hasta 120Hz; esta alcanza un máximo de 60Hz. También es una pantalla LCD estándar, no la pantalla de rango dinámico extremo «XDR» que se encuentra en el Pro. Ninguno de estos cambios es sorprendente, ya que Apple necesitaba reducir costos y diferenciar la línea Pro del Air.

Apple afirma que el MacBook Air tiene una duración de batería de 18 horas y pesa aproximadamente 3.3 libras (1.5 kg) con un grosor de 11.5 mm. Al igual que el modelo de 13 pulgadas, no tiene ventilador. También tiene la misma cantidad de puertos ligeramente limitada: dos puertos Thunderbolt 4, además de un conector para auriculares y un puerto de carga MagSafe.

El Air de 15 pulgadas estará disponible en los mismos cuatro colores (o tonos de gris, dependiendo de a quién le preguntes) que la computadora portátil más pequeña: Midnight, Space Gray, Starlight y Silver. La laptop comienza en $1,299 y se puede reservar hoy. Estará disponible en tiendas a partir de la próxima semana. Aún estamos esperando para ver cuánta RAM y almacenamiento tienen los diferentes modelos del Air y actualizaremos esta publicación cuando tengamos más detalles.

Al mismo tiempo, Apple redujo el precio de los dos modelos existentes del MacBook Air de 13 pulgadas. El MacBook Air M2 ahora cuesta $1,099 en lugar de $1,199, mientras que el modelo M1 comienza en $999.

