El Gobierno de Cantabria se incorpora a la Alianza Tech de AWS para impulsar la formación en cloud computing e inteligencia artificial en FP

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El Gobierno de Cantabria se incorpora a la Alianza Tech de AWS para impulsar la formación en cloud computing e inteligencia artificial en FP.

Cantabria se convierte en la novena comunidad autónoma que se adhiere a la Alianza Tech de AWS para impulsar la formación en tecnología en la nube e IA en Formación Profesional (FP)

La iniciativa busca crear un puente directo entre la formación y las necesidades del mercado laboral cántabro

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria ha firmado hoy un acuerdo de colaboración estratégico con Amazon Web Services (AWS) por el cual el Gobierno de Cantabria se incorpora oficialmente a la Alianza Tech de AWS, una coalición nacional de más de 60 empresas, socios y clientes de AWS, así como agencias gubernamentales y más de 650 instituciones educativas que trabajan conjuntamente para equipar a los estudiantes con los conocimientos tecnológicos más demandados en el ámbito del Cloud y la inteligencia artificial (IA), abordando la brecha en habilidades tecnológicas en los planes de estudios de escuelas técnicas y la universidad.

En concreto, este acuerdo tiene como objetivo principal potenciar la formación en cloud computing e inteligencia artificial dentro del sistema de Formación Profesional de Grado Superior cántabro en la comunidad autónoma. Con esta incorporación, Cantabria se convierte en la novena comunidad autónoma en formar parte de la Alianza Tech de AWS, consolidando así el crecimiento de esta iniciativa a nivel nacional y reforzando el compromiso de la región con la innovación tecnológica y la formación digital.

“Gracias a esta colaboración, Cantabria seguirá formando profesionales punteros en áreas de alta demanda: inteligencia artificial, Machine Learning o análisis de datos. Hablamos de ámbitos de gran valor añadido para las empresas, por lo que el estudiantado cántabro estará mejor preparado para incorporarse con éxito al mercado laboral e impulsar proyectos de innovación en las empresas«, ha destacado Sergio Silva, Consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, durante el acto institucional de presentación esta mañana en Santander.

«La incorporación de Cantabria a la Alianza Tech de AWS es una muestra más de que las administraciones públicas y el sector privado pueden unir fuerzas para cerrar la brecha de competencias digitales. Nuestro objetivo es que cada estudiante de Formación Profesional tenga la oportunidad de formarse en tecnologías como la inteligencia artificial y el cloud computing, herramientas que serán fundamentales para su desarrollo profesional y para la competitividad del tejido empresarial cántabro«, ha declarado Ignacio Gilart, responsable de Educación y Organizaciones Sin Ánimo de Lucro en Amazon Web Services para España.

Sergio Silva, Consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria; Ignacio Gilart, responsable de Educación y Organizaciones Sin Ánimo de Lucro en Amazon Web Services para España y Cristina Montes, Directora General de Formación Profesional y Educación Permanente.

Compromiso empresarial con el talento cántabro

El acuerdo con la Alianza Tech permitirá que los estudiantes de FP cántabros accedan a formación tecnológica de vanguardia a través de diversos programas y recursos educativos gratuitos. Esta formación incluye contenidos sobre tecnología en la nube, inteligencia artificial y otras competencias digitales clave. Los centros educativos podrán implementar un plan de estudios integral sobre tecnología en la nube que permitirá a los docentes crear laboratorios prácticos y proporcionar recursos educativos completos. Asimismo, los docentes también podrán acceder a formación específica que les capacita en la implementación práctica de estos conocimientos en el aula. Por su lado, los estudiantes podrán acceder a plataformas de aprendizaje digital, prepararse para certificaciones reconocidas por la industria, conectar con potenciales empleadores en ferias de empleo virtuales y presenciales, y participar en eventos prácticos y gamificados donde los participantes resuelven desafíos técnicos del mundo real.

Además, como parte del compromiso con la innovación educativa, los centros cántabros podrán beneficiarse de AWS Futuro IA, una iniciativa de la compañía que proporciona a los docentes recursos especializados para implementar la inteligencia artificial generativa en el aula —y cuya herramienta central es PartyRock, una plataforma gratuita que democratiza el acceso a la IA permitiendo crear aplicaciones usando lenguaje natural en lugar de código de programación, lo que hace posible que estudiantes de todas las familias profesionales puedan explorar y aplicar esta tecnología en sus respectivos campos, comprendiendo el impacto real que la IA tendrá en su futuro profesional.

Esta iniciativa se enmarca en el Compromiso de Amazon por la Educación Tecnológica, anunciado por Amazon y AWS en enero de 2025, que tiene como objetivo formar a 500.000 estudiantes en España en competencias digitales para 2027, contribuyendo así a la transformación digital del país y al desarrollo de una fuerza laboral preparada para los desafíos del futuro.

La incorporación de Cantabria a la Alianza Tech de AWS representa un paso decisivo hacia la modernización del sistema educativo cántabro y el fortalecimiento de su ecosistema tecnológico, posicionando a la comunidad como referente en formación digital y preparación del talento para la economía del conocimiento.