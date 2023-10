Compartir Facebook

Check Point Software lanza Horizon Playblocks: la plataforma de colaboración de seguridad que elimina las barreras de seguridad y detiene la propagación de los ataques

Horizon Playblocks es una plataforma de seguridad que utiliza productos de forma colaborativa para automatizar las operaciones de ciberseguridad en toda la red empresarial, con el fin de ahorrar tiempo y recursos

Ante la rápida propagación de los ciberataques y la persistencia de los atacantes que utilizan múltiples vectores, Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, lanza Check Point Horizon Playblocks, una plataforma de automatización y colaboración de la ciberseguridad que detiene automáticamente los ataques y evita su propagación. En ella colaboran profesionales de la ciberseguridad unidos a procesos y tecnologías. Check Point Horizon es la suite de operaciones de seguridad de Check Point Software basada en la prevención, que incluye el servicio SOC Managed Detection/Prevention and Response (MDR/MPR), la plataforma SOC Extended Detection/Prevention and Response (XDR/XPR) y ahora Playblocks, la plataforma colaborativa.

Con el aumento del volumen de alertas, de incidentes de seguridad, y la falta de profesionales cualificados, los equipos de prevención se esfuerzan por priorizar las actualizaciones manuales y parchear las vulnerabilidades de los distintos productos en toda la red de las empresas. En un modelo de seguridad tradicional, las soluciones funcionan en el ámbito del entorno local, lo que supone que las amenazas están contenidas dentro del silo. Es importante redefinir sus enfoques mediante un método de colaboración holístico. Así, una vez que un producto detecta una amenaza potencial en cualquier punto de aplicación, activa acciones preventivas en toda la infraestructura de seguridad y sus soluciones.

“Horizon Playblocks engloba nuestra visión de la seguridad colaborativa: es donde las personas, los procesos y las tecnologías se unen para ofrecer mecanismos de defensa intuitivos, consolidados y automáticos”, afirma Nataly Kremer, Chief Product Officer y responsable de I+D de Check Point Software Technologies. “La mejor forma de entender Playblocks es pensar en él como un producto «instintivo», capaz de bloquear inmediatamente un ataque en seco e impedir su propagación por una empresa. Con su mezcla única de respuesta inmediata, actualizaciones automáticas e integración con terceros, Playblocks es una verdadera seguridad colaborativa”.

Las principales características de Horizon Playblocks son:

Colaborativa: Horizon Playblocks desencadena acciones en todos los puntos de aplicación de seguridad cuando se produce un ataque. Gracias a las guías de prevención predefinidas, las amenazas se detectan inmediatamente y se evita su propagación. La integración con Check Point Quantum y Check Point Harmony (Endpoint, Mobile) refuerza este mecanismo de defensa colaborativo, garantizando la contención de las amenazas en todo el entorno de seguridad.

Consolidada: al servir como una infraestructura unificada, Horizon Playblocks proporciona un escudo de productos de Check Point Software. Esta unidad garantiza que todas las herramientas operativas y de seguridad trabajen en tándem, ofreciendo una sólida defensa contra las ciberamenazas.

la plataforma puede desplegarse en menos de cinco minutos con playbooks, que proporcionan actualizaciones automáticas de políticas y reglas, sin intervención manual. Sus 25 playbooks avanzados listos para el bloqueo de IP a través de puntos de aplicación o para la cuarentena de amenazas internas.

«El valor operativo y de seguridad de Playblocks es que elimina mucho trabajo manual y hace una gran labor de automatización en la prevención para mantener a salvo a nuestros equipos y datos», afirma I.A. Plamen Todorov, especialista senior en tecnologías de la información de MOTORTECH GmbH. «La naturaleza colaborativa de la plataforma significa que todos nuestros productos de seguridad están trabajando en sincronía para proporcionar un nivel de protección que antes era impensablee».

«En ciberseguridad, el tiempo es la mayor ventaja que tenemos frente a los atacantes, por lo que cuantas más acciones preventivas puedan automatizarse, mejor puede una empresa evitar amenazas graves», afirma Michael Suby, vicepresidente de Investigación de IDC, Seguridad y Confianza. «Al aprovechar las capacidades de prevención de todos los productos en un solo entorno, la plataforma Playblocks facilita a los equipos de seguridad la automatización de las acciones fundamentales a través de múltiples herramientas y permite a los analistas SOC centrarse donde pueden ser más eficaces».

Horizon Playblocks ya está disponible como producto individual y como componente de XDR/XPR de Check Point Horizon. Para más información sobre de Horizon Playblocks: https://www.checkpoint.com/horizon/xdr-xpr/

