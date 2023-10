Revelada la última facción disponible en Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

El último tráiler de Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin Faction Focus revela a los Discípulos de Tzeentch.

Ya está disponible el tráiler final de Faction Focus para el juego de estrategia en tiempo real de Frontier Developments, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, que revela la misteriosa y manipuladora facción de los Discípulos de Tzeentch. La cuenta atrás para el lanzamiento ya ha comenzado, y el juego llegará el 17 de noviembre para PC a través de Steam y Epic Games Store, PlayStation® 5 y Xbox Series X|S. Los jugadores que reserven las ediciones Deluxe o Ultimate del juego dispondrán de hasta tres días de acceso anticipado.

Los Discípulos de Tzeentch son guerreros sobrenaturales y maestros de las artes místicas, que utilizan la magia y la astucia para doblegar los Reinos Mortales a su antojo. En Realms of Ruin, esta facción es totalmente jugable en el modo Conquista y en el multijugador, mientras que juega un papel pequeño pero vital en la campaña individual. Sus puntos fuertes son las poderosas unidades a distancia y la capacidad de inducir efectos de estado en sus enemigos. Aunque desbloquear todo el poder de los Discípulos de Tzeentch en el campo de batalla no es barato, merece la pena por su destreza en la fase final del juego y sus letales ataques mágicos, por no mencionar el extraordinario espectáculo que aportan a cada escaramuza en Realms of Ruin.

Entre las unidades que se muestran en el tráiler se encuentran los Horrores Rosas Luminiscentes, que lanzan ráfagas de fuego antinatural por el campo de batalla. Se dividen en nuevas formas al ser derrotados por el enemigo, convirtiéndose en Horrores Azules, unidades a distancia más pequeñas, y finalmente en Horrores Azufre, que explotan contra los enemigos cercanos. Los Fuegocelestes Tzaango sobrevuelan el campo de batalla, dotados de la capacidad de ver el futuro, lo que les permite descubrir amenazas enemigas ocultas o que se aproximan. Por su parte, el mayor de los demonios de Tzeentch, el Señor de la Transformación, resplandece con su magia, capaz de abrir una puerta al Caos y de cambiar el curso de la batalla sin ayuda de nadie.

Los Discípulos de Tzeentch completan la lista de facciones que llegarán a Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin en el momento del lanzamiento, junto a los Forjados en la Tormenta, Klanez Orruk Mandamaloz y Noctánimas, ya anunciados, cada uno inspirado en sus homólogos de las versión físicas de Games Workshop. El juego incluye una campaña cinemática para un jugador, multijugador 1v1 y 2v2 con clasificación 1v1, y el modo Conquista para un jugador. Los jugadores también podrán crear sus propios mapas con el editor de mapas, personalizar sus facciones con Army Livery y crear sus paisajes de batalla estáticos perfectos con Scene Editor.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin llega el 17 de noviembre a PC a través de Steam y Epic Games Store, PlayStation® 5 y Xbox Series X. El juego está disponible para reservar en todas las plataformas, con tres días de acceso anticipado para aquellos que reserven la edición Deluxe o Ultimate del juego.

