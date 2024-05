OpenAI presenta ChatGPT-4o: Conoce las innovaciones de la nueva versión gratuita del chatbot

En un mundo donde la inteligencia artificial (IA) se vuelve cada vez más central en nuestras vidas, OpenAI ha dado un paso significativo hacia adelante con el lanzamiento de ChatGPT-4o. Esta versión mejorada, que ahora es gratuita para todos los usuarios, marca un hito importante en la accesibilidad y las capacidades tecnológicas de la IA.

ChatGPT-4o se estrenó este lunes en un evento global que fue transmitido en línea, donde Mira Murati, la jefa tecnológica de OpenAI, destacó las mejoras en las funcionalidades del chatbot. “Esta versión avanza considerablemente en la integración de texto, visión y audio, lo cual representa un gran salto en términos de usabilidad y experiencia del usuario”, afirmó Murati.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, también participó activamente en la promoción de esta nueva versión a través de la red social X. Altman resaltó que el modelo GPT-4o, siendo el más avanzado hasta la fecha, es “multimodal” y accesible sin costo alguno, incluso para los usuarios del plan gratuito. «Nuestra misión es democratizar el acceso a poderosas herramientas de IA, y ofrecer ChatGPT-4o de forma gratuita es un paso fundamental hacia este objetivo», agregó Altman.

Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqN

Text and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx

— OpenAI (@OpenAI) May 13, 2024