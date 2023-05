ChatGPT ya no es la IA más potente. Ahora es Claude con 75000 palabras

Anthropic, una empresa líder en investigación de inteligencia artificial, ha anunciado el lanzamiento de Claude, su asistente de inteligencia artificial de próxima generación. Tras meses de trabajo en colaboración con socios clave como Notion, Quora y DuckDuckGo en un alfa cerrado, Anthropic ha logrado probar y refinar sus sistemas, y ahora está lista para ofrecer Claude de manera más amplia, impulsando casos de uso innovadores a gran escala.

Claude se basa en la investigación de Anthropic sobre la capacitación de sistemas de inteligencia artificial útiles, honestos e inofensivos. Este asistente de IA está disponible a través de una interfaz de chat y una API en la consola para desarrolladores de Anthropic. Claude es capaz de llevar a cabo una amplia variedad de tareas de procesamiento de texto y conversacionales, manteniendo un alto grado de confiabilidad y previsibilidad.

Durante el año 2022, hemos sido testigos de grandes avances en inteligencia artificial, especialmente en bots conversacionales. Uno de los más conocidos es ChatGPT, un chatbot capaz de procesar y proporcionar respuestas en lenguaje natural con un grado de precisión que sorprendió a los usuarios.

Con GPT-4 como su modelo de lenguaje más reciente, Claude ha llevado sus capacidades a un nuevo nivel. Este modelo de lenguaje más potente desarrollado por Anthropic es capaz de procesar hasta tres veces más que el GPT. Por ejemplo, Claude puede analizar hasta 100,000 tokens de texto, lo que equivale a aproximadamente 75,000 palabras. Esto significa que puede proporcionar respuestas ante seis horas de audio, 240 páginas de documentación de una API, un archivo corporativo completo de 89 páginas de Netflix, el libro completo de «Harry Potter y la piedra filosofal» e incluso analizar el texto de «El Gran Gatsby».

Anthropic ha utilizado el ejemplo de «El Gran Gatsby» para destacar las capacidades de Claude. Han modificado una línea de la novela clásica de Scott Fitzgerald para que diga que «Mr. Carraway fue un ingeniero de software que trabajaba en herramientas de machine learning para Anthropic». A continuación, le pidieron a Claude que detectara la diferencia, y la IA llevó a cabo esta tarea en tan solo 22 segundos.

Introducing 100K Context Windows! We’ve expanded Claude’s context window to 100,000 tokens of text, corresponding to around 75K words. Submit hundreds of pages of materials for Claude to digest and analyze. Conversations with Claude can go on for hours or days. pic.twitter.com/4WLEp7ou7U

— Anthropic (@AnthropicAI) May 11, 2023