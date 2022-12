Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Si está buscando el mejor antivirus de 2022 para proteger tus dispositivos, entonces estás en el lugar perfecto. Hemos probado el antivirus y hecho el análisis de Avast Ultimate. El mejor antivirus de 2022.

Hacerte con uno de los mejores antivirus es el primer paso para estar protegido frente a ataques cuando navegues por Internet. Este tipo de software es muy fácil de instalar y es la mejor herramienta que tenemos a nuestra disposición para protegernos de los cibercriminales.

Avast es el antivirus gratis más conocido y utilizado en todo el mundo. Un antivirus al que sus años en el mercado le han dotado de una gran experiencia y que es capaz de proteger nuestro ordenador de todo tipo de amenazas. Pero si no lo conoces tiene una versión de pago espectacular.

Tanto la versión gratuita de este antivirus como su versión de pago, están triunfando con las calificaciones que están consiguiendo en los laboratorios de prueba independientes. Se ha clasificado en el top del ranking al pasar los test de protección contra malwares de mundo real y los de anti-phishing para Frikipandi

Avast Ultimate incluye todos los productos que necesita para cuidar sus dispositivos en una práctica suite prémium. Es el antivirus más avanzado para bloquear todo el malware, incluido el ransomware, más protección antiseguimiento, una VPN para una total privacidad y nuestras mejores herramientas de optimización.

Además, Avast Ultimate también cuenta con un firewall simple, escaneo de violación de datos que te advertirá si alguien está atacando tus cuentas en línea, y además cuenta con aplicaciones para Windows, Mac, Android e iOS.

La suscripción premium viene con VPN, herramientas de ajuste, bloqueadores de anuncios, protección de cámara web y bloqueo de URLs maliciosas. En definitiva, si quieres alguna de las herramientas que acabamos de nombrar, entonces la versión de pago merece la pena, en caso contrario la versión gratuita está genial.

Las características principales de Avast Ultimateson:

Bloquee virus, spyware, ransomware y otros tipos de malware

Compre y opere en banca de forma segura, en cualquier momento y lugar

Evite los sitios web peligrosos y falsos

Use un cortafuegos avanzado para bloquear a los intrusos

Proteja sus datos personales y sus documentos confidenciales

Oculte sus actividades en línea a los hackers, ISP, etc.

Oculte su dirección IP y mantenga su privacidad

Mantenga en privado su ubicación real y su actividad en línea

Compre y opere en banca de forma segura con una conexión cifrada

Conéctese de forma segura a cualquier punto de acceso, incluso en redes Wi-Fi públicas

Evite los bloqueos geográficos y acceda a sus contenidos favoritos

Oculte su huella digital en línea para evitar los anuncios personalizados

Evite que los rastreadores recopilen y compartan sus datos

Reciba alertas sobre los intentos de seguimiento

Descubra quién intenta seguirle

Oculte su comportamiento en línea al navegar

Bloquee los intentos de seguimiento al instante

Limpie la basura para conseguir más espacio de almacenamiento

Establezca un mantenimiento automático periódico para eliminar los residuos

Instale automáticamente las actualizaciones y evite los riesgos de seguridad

Use la limpieza del disco para eliminar de forma segura los residuos

Tienen los siguientes paquetes de suscripción Avast Ultimate:

Avast Ultimate (Multidispositivo) : Se puede utilizar en 10 dispositivos simultáneamente e incluye productos para Windows , Mac , Android y iOS .

: Se puede utilizar en 10 dispositivos simultáneamente e incluye productos para , , y . Avast Windows Ultimate : Se puede utilizar en 1 PC Windows e incluye solo productos para Windows.

: Se puede utilizar en e incluye solo productos para Windows. Avast Mac Ultimate : Se puede utilizar en 1 Mac e incluye solo productos para Mac.

: Se puede utilizar en e incluye solo productos para Mac. Avast Mobile Ultimate: Incluye productos para Android únicamente. Puede activar cada producto en 5 dispositivos simultáneamente.

Pues comprarlo en su web https://www.avast.com/es-es/ultimate

. Leer artículo completo en Frikipandi Análisis de Avast Ultimate. El mejor antivirus de 2022