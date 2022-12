PlayStation Indies + PlayStation Talents diciembre 2022

Compartir Facebook

Os dejmaos todas las novedades referentes a PlayStation Indies y PlayStation Talents. En este espacio comunicaremos nuevas incorporaciones, fechas de lanzamiento, noticias, entrevistas, y otras novedades referentes al panorama de indies español y global.

Estas son las últimas novedades de PlayStation Indies y PlayStation®Talents:

Premios PlayStation 2022

Un año más los Premios PlayStation reconocieron a los proyectos indies de mayor calidad y originalidad en una gala llena de magia y sorpresas que puedes volver a ver aquí. El juego ganador fue Balam: Bounce Hell, un bullet hell con una original mecánica centrada en la defensa que está siendo desarrollado por el joven estudio madrileño Wickd Games.

¡Abrimos convocatoria a los PlayStation Games Camp!

Desde hoy queda abierta la convocatoria para entrar a los PlayStation Talents Games Camp. Desde esta edición en adelante, no habrá una fecha límite, sino que el programa aceptará proyectos durante todo el año. Los estudios seleccionados recibirán apoyo y mentorización en todas las áreas del desarrollo de su proyecto, así como la publicación de su juego en plataformas PlayStation. Más información y registros en este enlace.

Desde hoy ya puedes jugar a The Pedestrian con tu suscripción a PlayStation Plus Extra y Premium

El aclamado título de plataformas y rompecabezas desarrollado por Skookum Arts LLC llega a Plus con tu suscripción Extra o Premium. ¡Entra en un mundo dinámico en 3D con impresionantes gráficos y rompecabezas desafiantes!

Recaudamos 7.000€ para Juegaterapia en el mercadillo solidario de Voxel School

El pasado 12 de diciembre Voxel School en colaboración con PlayStation y otras empresas del sector, organizó un mercadillo solidario lleno de juegos, merchandising y objetos de coleccionismo que los fans arrasaron en tan solo unas horas. La recaudación será íntegra para la ONG Juegaterapia.

Aurora’s Journey and the pitiful lackey llega el 13 de enero a PlayStation

La original Aventura de The Not So Great Team presentó además dos ediciones: la Edición Estándar por 14,95€ y la Edición Lacayo, por 19,95€ que además del juego incluye la banda sonora y cuatro avatares para la versión de PS4™. Con una historia de estilo retro-futurista, Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey presenta a Aurora Aylesworth, una joven astrónoma que busca a su padre desaparecido años atrás. Le acompaña su fiel lacayo, un curioso personaje de la raza roboto que llega a la tierra en una nave misteriosa. Ya se puede añadir a la lista de deseados tanto en PlayStation®Store como en Steam.

Wukong abre wishlist y anuncia que se lanzará próximamente en Steam

El divertido juego de plataformas 3D de A Tale of Games aterriza pronto en Steam. Puedes añadirlo a la lista de deseados en este enlace para no perderte ninguna novedad.

Si te perdiste el showcase de Arternum Game Studios…

Tres grandes novedades aguardan en los próximos meses al universo de Aeterna Noctis, que recibirá su primer DLC, el Foso de los Condenados, a principios de 2023 y la noticia más esperada: Aeterna Lucis, su continuación, llegará en 2024. Mientras aguardan, los fans podrán jugar a Summun Aeterna, que se encuentra en acceso anticipado hasta finales de 2023, momento en el que se lanzará en su edición definitiva.

¿Todavía no has jugado a Divine Knockout con PlayStation Plus?

Si eres usuario de PlayStation Plus puedes encontrar indies todos los meses con tu suscripción. Este mes, el divertido Divine Knockout trae horas de diversión encarnando un pequeño pero poderoso dios mitológico. ¡Descárgalo antes de que termine el mes!

